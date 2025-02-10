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СКБ Контур Контур.Банк Банк Екатеринбург Екатеринбургский муниципальный банк


Группа компаний СКБ Контур стала ключевым акционером ПАО «Банк «Екатеринбург» в 2022 году. Приобретение финансовой организации дало компании возможность развивать финтех-направление. Основная цель — дополнить экосистему для бизнеса Контур финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиента.

 


10.02.2025 «Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг 3
26.08.2024 «Контур.Банк» цифровизировал депозиты для бизнеса 2
09.08.2024 Председателем правления «Контур.Банка» назначен Денис Бабушкин ​ 2
29.07.2024 «Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС ​ 1
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» 6
16.02.2024 Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений 3
16.02.2024 Выручка «СКБ Контур» по итогам 2023 г. выросла до 32,6 млрд рублей 3
27.12.2023 «Контур.Банк» и мэрия Екатеринбурга будут сотрудничать в области финансовых услуг 5
15.12.2023 Банк «Екатеринбург» переименован в «Контур.банк» 5
02.06.2023 «СКБ Контур» анонсировал запуск финтех-направления 1
16.05.2023 «Контур» представил новое финтех-направление 1
06.02.2023 До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года 2
26.04.2017 Карточный портфель банка «Екатеринбург» мигрировал на мощности ПЦ «КартСтандарт» 1
23.08.2016 «Екатеринбургский Муниципальный Банк» запустил сервис управления личными финансами Cashoff 1
27.09.2011 "Собинбанк" открыл новый онлайн-канал приема платежей 1
28.08.2003 В Екатеринбургском муниципальном банке внедрена АБС "Банк XXI век" 5
11.12.2001 Банк "Екатеринбург" начал использование решений от "Инверсии" 3

Публикаций - 17, упоминаний - 45

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 12
Инверсия - Инверсия НПФ 144 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
МегаФон 8897 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 13 1
Yandex - Яндекс 7387 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 4 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 2
Visa International 1950 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпром ПАО 1342 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Екатеринбурггаз 4 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Airbnb 90 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
СДМ-Банк 64 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
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