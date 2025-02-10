СКБ Контур Контур.Банк Банк Екатеринбург Екатеринбургский муниципальный банк
Группа компаний СКБ Контур стала ключевым акционером ПАО «Банк «Екатеринбург» в 2022 году. Приобретение финансовой организации дало компании возможность развивать финтех-направление. Основная цель — дополнить экосистему для бизнеса Контур финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиента.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сродных Михаил 63 6
|Зарипов Сергей 4 3
|Бублик Илья 24 2
|Бабушкин Денис 4 2
|Новиков Павел 98 1
|Горьков Дмитрий 9 1
|Степченко Евгений 4 1
|Викторов Сергей 1 1
|Мазанов Петр 10 1
|Возчиков Сергей 1 1
|Орлов Алексей 20 1
|Делицын Леонид 128 1
|Кочнев Николай 1 1
|Старченков Вадим 2 1
|Евдокимов Алексей 3 1
|Савельев Станислав 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.