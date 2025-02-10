Группа компаний СКБ Контур стала ключевым акционером ПАО «Банк «Екатеринбург» в 2022 году. Приобретение финансовой организации дало компании возможность развивать финтех-направление. Основная цель — дополнить экосистему для бизнеса Контур финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиента.