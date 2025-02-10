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Савельев Станислав



10.02.2025 «Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг 1
05.10.2016 Qiwi приобрела финтех стартап «Плати Потом» 1
01.09.2015 Qiwi, SPSR Express и DHgate.com договорились о сотрудничестве 1
08.04.2013 Менеджеры DST запустили собственный стартап 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Савельев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Webmoney 542 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
NanduQ - Qiwi 996 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
СДМ-Банк 64 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 17 1
Visa International 1950 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12065 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 1
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Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1618 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Васильев Алекс 7 1
Баринский Яков 1 1
Луканов Эдвин 2 1
Старченков Вадим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1183 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
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