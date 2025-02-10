Савельев Станислав
Савельев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
|Webmoney 542 1
|Meta Platforms - Facebook 4443 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
|NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.