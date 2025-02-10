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Старченков Вадим



10.02.2025 «Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Старченков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2835 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
ЦВТ 71 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 327 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
СДМ-Банк 64 1
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 17 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2310 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 756 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 238 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 5 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - DeskWork 117 1
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Евдокимов Алексей 3 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 162 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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