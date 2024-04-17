Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу

Компания-разработчик и интегратор в сфере платежных решений «Ваш платежный проводник» (входит в ГК Softline) добавила услугу роутинга транзакций напрямую до Национальной системы платежных карт (НСПК) в портфель решений для банков. Компания получила статус TPP (Third Party Processor) и благодаря этому может оказывать услуги проверки и обработки реквизитов банковской карты и платежей с нее банкам, не имеющим собственного процессингового центра. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Ранее «Ваш платежный проводник» предоставлял предпроцессинговые услуги, которые ограничивались организацией приема платежей и маршрутизацией в процессинг банка. Теперь, будучи TPP, компания значительно расширила полномочия. Любой банк, не имеющий собственного процессинга, может обратиться за процессированием к ней напрямую.

«Мы понимаем, насколько сегодня сложно и дорого небольшому банку организовать эквайринг и процессинговый центр инхаус. Благодаря новому статусу нашей компании, банки смогут воспользоваться аналогичным сервисом и технологиями, как у крупных участников рынка, не тратя колоссальные средства на разработку и обслуживание собственного процессинга. При этом мы предлагаем вместе с процессингом получить и клиентские решения: кассы 3в1, терминалы, пин-пады, портал регистрации клиентов для фронт-офиса банка. При наличии собственной сети наши специалисты могут помочь мигрировать на решение», — сказал Вадим Старченков, директор по развитию бизнеса «Ваш платежный проводник».

От процессинга, который использует банк, непосредственно зависит скорость и стабильность обработки платежных операций. Для современного процессинга важно гарантировать бесперебойное выполнение объемного количества транзакций, а значит, быть высоконадёжной системой, обеспечивая доступность на уровне 99,99%. В связи с этим процедура получения статуса процессинга довольно длительная. Команде вендора «Ваш платежный проводник» потребовалось пройти техническое тестирование, получить соответствующий сертификат, разместить оборудование регулятора в собственных ЦОДах и в результате интегрироваться с НСПК.

«Платежный рынок довольно динамичный, мы видим быстрое развитие новых технологий и инструментов, среди самых обсуждаемых — цифровой рубль, биоэквайринг, электронные сертификаты. Поэтому сегодня мы предлагаем банкам конкурентоспособный комплексный продукт: не только клиентскую часть в виде платежного ПО и автоматизации онбординка клиента, но и полностью готовый эквайринг под ключ, включающий процессирование транзакции до НСПК. В спектр решений входят продукты от встраиваемых решений для вендинга до классических и смарт-терминалов с интегрированной системой оплаты чаевых в ресторанах. Разработанная нами платформа, в которую мы встроили все необходимые модули для реализации торгового эквайринга, позволит банку не беспокоиться о соответствии требованиям регуляторов и всегда быть конкурентоспособным на рынке, отвечая запросам бизнеса», — сказал Александр Шпет, коммерческий директор, сооснователь платформы «Ваш платежный проводник».

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«Ваш платежный проводник» (ГК Softline) — это компания-вендор, разработчик и интегратор собственных платежных решений. Комплексно внедряет и подключает российским и зарубежным банкам и ритейлу собственные платёжные решения: от POS-терминалов и ПО для работы с ними до облачной платформы управления эквайрингом. Платежные решения от ООО «Ваш платежный проводник» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS.

ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.