Softline Сомерс Сомерс.платформа
Сомерс (ГК Softline) с 2014 года разрабатывает решения в области платежей. Бренд объединил ряд компаний-разработчиков финтех-решений CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП), чтобы предложить рынку импортонезависимые POS-терминалы и продукты для приема платежей и управления финансовыми операциями бизнеса и госструктур.
Платежные решения Сомерс включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и обладают сертификатами соответствия стандартам безопасности PCI DSS. Это подтверждает надежность продуктов Сомерс для финансовых учреждений и розничной торговли. Собственное эквайринговое решение компании Сомерс.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
|Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
|Наукоград - технопарк 134 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Шпет Александр 13 3
|Епишин Олег 16 1
|Лавров Владимир 68 1
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