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Softline Сомерс Сомерс.платформа


Сомерс (ГК Softline) с 2014 года разрабатывает решения в области платежей. Бренд объединил ряд компаний-разработчиков финтех-решений CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП), чтобы предложить рынку импортонезависимые POS-терминалы и продукты для приема платежей и управления финансовыми операциями бизнеса и госструктур

Платежные решения Сомерс включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и обладают сертификатами соответствия стандартам безопасности PCI DSS. Это подтверждает надежность продуктов Сомерс для финансовых учреждений и розничной торговли. Собственное эквайринговое решение компании Сомерс.


17.01.2025 «Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК 1
13.01.2025 «Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК 1
12.12.2024 «Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала 1
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 2 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Наукоград - технопарк 134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - Сомерс - Сомерс.гос 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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