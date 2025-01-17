Сомерс (ГК Softline) с 2014 года разрабатывает решения в области платежей. Бренд объединил ряд компаний-разработчиков финтех-решений CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП), чтобы предложить рынку импортонезависимые POS-терминалы и продукты для приема платежей и управления финансовыми операциями бизнеса и госструктур.

Платежные решения Сомерс включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и обладают сертификатами соответствия стандартам безопасности PCI DSS. Это подтверждает надежность продуктов Сомерс для финансовых учреждений и розничной торговли. Собственное эквайринговое решение компании Сомерс.