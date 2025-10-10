Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Сомерс» запустила в Таджикистане оплату госуслуг на POS-терминалах

Компания-разработчик кассово-платежных решений «Сомерс» (ГК Softline) запустила приложение, позволяющее оплачивать государственные услуги непосредственно на банковских терминалах. Устройства могут быть установлены в аптеках, супермаркетах и других точках обслуживания, что дает гражданам еще один способ оплаты пошлин и государственных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Приложение работает на платежных устройствах системообразующих банков Таджикистана и может быть масштабировано на другие финансовые организации по всему СНГ.

Благодаря продукту «Сомерс» граждане Таджикистана могут оплачивать пошлины и другие госплатежи не в специализированных киосках, а там, где они уже совершают повседневные операции. Банкам сервис дает возможность расширить набор услуг для клиентов и одновременно выполнять требования регуляторов по внедрению такой функциональности на уровне ПО и платежной инфраструктуры.

Проект уже внедрен для первых партнеров — изначально сервис начал работу в Международном банке Таджикистана. Успех пилотного проекта запустил серию обращений со стороны других кредитных организаций: сегодня продукт также используется в Инвестиционно-кредитном банке (ICB). Для еще одного крупного игрока Таджикистана — Актив банка — на текущем этапе проводится доработка продукта под специфические требования финансовой организации.

Технически команда «Сомерс» разработала специализированное приложение, выполняющее роль шлюза между банковской системой и государственным сервисом: интеграция построена на основе предоставленных банками персональных API и документации. Специалисты «Сомерс» реализовали бизнес-логику приложения, пользовательский интерфейс, валидацию данных и техническую интеграцию с собственным платежным ПО SomersPOS. При каждом внедрении продукт кастомизируется под специфику взаимодействия конкретного банка с госсистемой, что обеспечивает стабильную работу в реальном окружении.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Процесс оплаты реализован максимально просто и привычно для клиента: кассир запускает приложение на терминале, покупатель выбирает нужную услугу и вводит требуемые персональные данные, система проверяет информацию, запрашивает у государственной системы актуальную сумму платежа и после подтверждения клиента проводится транзакция с помощью платежного ПО.

«Мы создали продукт, устраняющий барьеры между гражданином и государственными услугами в Таджикистане. Это решение — одновременно и про удобство для людей, и про практичность для банков: оно помогает исполнить регуляторные требования без лишних действий со стороны клиента», — сказал Александр Шпет, основатель «Сомерс» (ГК Softline).

Проект реализован командой «Сомерс» при участии кураторов, аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Компания берет на себя полную техническую реализацию и сопровождение интеграций под индивидуальные требования банков-партнеров. В компании «Сомерс» планируют оформить приложение как отдельный продукт и масштабировать его на другие банки Таджикистана и по запросу на соседних рынках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

CNews — 25 лет лидерства

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще