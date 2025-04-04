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Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»

На заводе «Инферит» – российского разработчика и производителя ИТ-оборудования и инфраструктурного программного обеспечения (входит в ГК Softline) – стартовало производство первого отечественного пин-пада Р180. Устройство разработано компанией «Сомерс» (ГК Softline), экспертом в области безналичных платежей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый терминал уже получил регистрацию в реестре Минпромторга России и прошел сертификацию на соответствие российским и международным стандартам.

В 2022 г. уход ведущих зарубежных производителей платежного оборудования создал критическую ситуацию на российском рынке: прекратилась техническая поддержка действующей платежной инфраструктуры. В поисках нового решения компания «Сомерс», имеющая десятилетний опыт разработки эквайрингового ПО, создала первый отечественный умный пин-пад Р180.

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Softline
Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»

Устройство специально разработано для крупного и среднего ритейла, где необходима высокая скорость обслуживания покупателей. Благодаря интеграции с кассовыми аппаратами, ПК и товароучетными системами пин-пад автоматически получает сумму покупки, что исключает ручной ввод на платежном устройстве и ускоряет процесс оплаты. Устройство поддерживает все современные способы оплаты: NFC, карточные платежи, систему быстрых платежей, а также готово к работе с новыми отечественными технологиями.

Конструкция пин-пада учитывает специфику интенсивного использования в торговле: прорезиненные кнопки обеспечивают долговечность, а кабельное подключение гарантирует мгновенную обработку транзакций. Устройство прошло комплексную сертификацию, включая проверку функциональности, безопасности данных и совместимости с российскими и международными платежными стандартами.

Производство развернуто на заводе российского ИТ-вендора «Инферит». В 2025 г. планируется выпустить не менее 60 тыс. устройств для рынков России и стран СНГ.

«На заводе площадью 5000 квадратных метров размещено все, что нужно для обеспечения полного цикла производства оборудования. Здесь работает линия поверхностного монтажа для изготовления электронных модулей – на ней мы выпускаем материнские платы, SSD, оперативную память и другие компоненты, всего – до 60 тыс. в год. На сборочном конвейере мы собираем до 300 тыс. компьютеров и серверов в год. Здесь же действуют центр обработки данных, сервисный центр, основной и оперативный склады для ускорения процессов подготовки продукции к доставке. Близость к Москве дает преимущество в логистике: основные клиенты и партнеры находятся в столичном регионе, что снижает транспортные издержки. Кроме того, в производственном кластере, где расположен завод, есть лаборатории – в них мы можем проверить работу оборудования в условиях холода, высокой влажности и других экстремальных факторов. Это гарантирует, что продукция будет отвечать высоким стандартам надежности», — сказал Антон Клюев, директор производства «Инферит».

«Мы начали с разработки базового платежного терминала: стабильного устройства, способного справляться с основной задачей — обеспечивать бесперебойную обработку платежей даже при высокой нагрузке. Важно понимать, что в России при отсутствии опыта производства собственных эквайринговых терминалов невозможно одновременно создать и технологическую основу, и супер-современное, передовое устройство. Запустив за год производство надежного терминала — настоящей "рабочей лошадки", — мы создаем прочную основу для дальнейшего развития линейки эквайринговых устройств. Наше главное преимущество — полностью российское производство как аппаратной части, так и программного обеспечения», — отметил Александр Шпет, сооснователь компании «Сомерс».

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