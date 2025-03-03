Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ

Российский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объединяющей около 180 компаний отрасли. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники была основана в 2017 г. Она выступает площадкой для диалога между производителями электроники, заказчиками и государственными регуляторами. АРПЭ фокусируется на развитии отрасли, расширении производственной кооперации и международного сотрудничества.

«Инферит» на собственном заводе в наукограде во Фрязино разрабатывает и собирает компьютеры и серверы. Мощность производства — 300 тыс. единиц оборудования и 60 тыс. компонентов в год благодаря линии поверхностного монтажа. Линейки компьютеров и ноутбуков «Инферит Техника» внесены в Реестр отечественного оборудования Минпромторга.

Отечественные компании доверяют производство собственных решений «Инферит». Например, на заводе производят первый российский платежный терминал от «Сомерс» и модули позиционирования персонала Atom 4.0, которые крепятся на умные каски и интегрируются с ПО Proteqta. «Инферит» расширяет возможности заказчиков через партнерства с другими разработчиками и интеграторами.

«Инферит» последовательно расширяет свое присутствие в ключевых отраслевых объединениях. Вендор является партнером АНО «Консорциум “Вычислительная техника”» и участником Консорциума по исследованию безопасности операционных систем Linux, созданного при Институте системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Также «Инферит» подписал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта и вошел в профильный альянс, который объединяет такие компании, как Сбербанк, «Яндекс», VK, МТС, «Ростелеком», InfoWatch и др.

«Вступление в Ассоциацию АРПЭ является важным шагом в направлении активного обмена опытом между производителями. Это сотрудничество открывает доступ к аналитике из первых источников, позволяя нам принимать обоснованные решения и эффективно реагировать на вызовы отрасли. Участие в работе ассоциации не только предоставляет возможность делиться лучшими практиками, но и активно участвовать в формировании ключевых решений, влияющих на будущее нашей сферы, что в конечном итоге способствует развитию и укреплению позиций всех участников рынка», – отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».