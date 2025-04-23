Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер

«Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат

Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера» Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Пу

Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир

В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника

«Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке «Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл

«Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» есов разного уровня и организаций. Уже подтверждена совместимость серверов, моноблока, ПК и неттопа Inferit с ОС «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и другими решениями компаний. Теперь специалисты

«Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами надежные моноблоки с 27-дюймовым экраном. Об этом CNews сообщили представители Softline. Моноблоки Inferit Versa-2 27" оснащены матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разреше

Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга ния и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, внесены в реестр Минпромторга. Модели Inferit Slim D4 B760, Inferit Slim D4 H770 и Inferit Desktop D4 B760 прошли все

Серверное оборудование «Инферит» вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга пяти лет. В линейку серверов входят пять моделей, отличающихся количеством дисков (8, 12, 16 и 24): Inferit RS208 R1G3D32RU (реестровый номер 10620934), Inferit RS212 R1G3D32RU (реестров

«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый монитор Inferit Line, отвечающий растущим требованиям корпоративных и частных пользователей, а также

Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит» На заводе «Инферит» – российского разработчика и производителя ИТ-оборудования и инфраструктурного прогр

«Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля

Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера» Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери

Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс

Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» «Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр

«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы

Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ

Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения

Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для

FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники

«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф

BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции

Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет

Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и

ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит» Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо

Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б

ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при

Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика

В компании «Инферит» назначен управляющий директор Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр

«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко