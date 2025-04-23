Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173458
ИКТ 13495
Организации 10566
Ведомства 1453
Ассоциации 992
Технологии 3428
Системы 25411
Персоны 74443
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Softline Инферит Техника Inferit Inferit Desktop Inferit Slim Inferit Compact Inferit Micro Inferit Versa Inferit Eclipse Inferit Base Inferit Silver Inferit Line Inferit Tower Inferit Mini Inferit Mercury АКБ Барьер

Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер


23.04.2025 «Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury

ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int
22.04.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат
21.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Пу
18.04.2025 Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир
17.04.2025 В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника
16.04.2025 «Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке

«Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл
15.04.2025 «Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о
15.04.2025 Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит»

есов разного уровня и организаций. Уже подтверждена совместимость серверов, моноблока, ПК и неттопа Inferit с ОС «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и другими решениями компаний. Теперь специалисты

14.04.2025 «Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами

надежные моноблоки с 27-дюймовым экраном. Об этом CNews сообщили представители Softline. Моноблоки Inferit Versa-2 27" оснащены матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разреше
11.04.2025 Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга

ния и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, внесены в реестр Минпромторга. Модели Inferit Slim D4 B760, Inferit Slim D4 H770 и Inferit Desktop D4 B760 прошли все
10.04.2025 Серверное оборудование «Инферит» вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга

пяти лет. В линейку серверов входят пять моделей, отличающихся количеством дисков (8, 12, 16 и 24): Inferit RS208 R1G3D32RU (реестровый номер 10620934), Inferit RS212 R1G3D32RU (реестров
09.04.2025 «Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый монитор Inferit Line, отвечающий растущим требованиям корпоративных и частных пользователей, а также

04.04.2025 Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»

На заводе «Инферит» – российского разработчика и производителя ИТ-оборудования и инфраструктурного прогр
02.04.2025 «Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля
28.03.2025 Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери
26.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового

25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»

Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2
18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы

11.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ
10.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt
07.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения

04.03.2025 Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для
03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»

Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от
03.03.2025 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ

ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники

26.02.2025 «Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф
25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»

разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет

14.02.2025 Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и
13.02.2025 ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»

Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо
07.02.2025 Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы

06.02.2025 «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б
31.01.2025 ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях

Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при
30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика
27.01.2025 В компании «Инферит» назначен управляющий директор

Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире
24.01.2025 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п
23.01.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр
17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко
16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а


Публикаций - 276, упоминаний - 654

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2936 230
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 68
Softline - Develonica - Девелоника 134 67
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 66
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 66
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 65
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 64
Softline - Инферит - Инферит ОС 64 64
Softline - Инженер ТЦ 68 62
Softline - Polymatica - Полиматика 178 62
ЦВТ 71 62
SoftClub - СофтКлуб 156 61
Softline - Инферит - Инферит Облако 57 57
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 31
Intel Corporation 12274 16
Broadcom - VMware 2401 14
Microsoft Corporation 24793 14
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 11
Almalinux Open Source Foundation 31 11
8400 10
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 8
Yandex - Яндекс 7620 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 7
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 7
ICL ГК 400 7
AMD - Advanced Micro Devices 4285 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 7
Ростелеком 9868 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 213 6
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 6
2domains 4 6
CloudLinux 20 6
АйТи - Аплана Группа компаний 173 5
Softline Holding - Noventiq 64 5
Merlion iRU - Деловой офис 315 5
Наукоград - технопарк 140 17
НСПК - Национальная система платежных карт 829 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 4
Тетис Кэпитал - Tethys 23 3
Аталайя 22 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 2
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Visa International 1953 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 2
Unsplash 947 2
Гармония здоровья 2 2
CGF - студия визуальных эффект 8 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Газпром нефть 633 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 2 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
ЯКласс 68 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 1 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Краснодарагроальянс 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 851 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2014 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 493 1
Москоллектор ГУП 7 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Судебная власть - Judicial power 2331 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Федеральное казначейство России 1803 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 298 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 2
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 114 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 157
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 141
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 116
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 91
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 84
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 58
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 51
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2834 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14572 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6257 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9488 35
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3298 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 33
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21074 30
Моноблок - Monoblock PC 983 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 25
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2743 25
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 22
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2266 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 21
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 50 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 19
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 352 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13975 18
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1507 18
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 960 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1933 17
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 121 89
Linux OS 10161 79
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 65
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 101 64
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 35
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 527 35
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 332 34
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 157 32
NVision Барьер 671 31
Microsoft Windows 15846 20
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 121 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 15
Apple macOS 2100 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 12
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 32 11
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 422 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 7
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 147 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1303 6
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 110 6
Softline Universe - SLU 29 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 270 6
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 6
2Test Профишкаф 1 6
Новые облачные технологии - МойОфис 803 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 5
Ланит - Treolan Irbis 131 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 5
FreePik 1101 5
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 5
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 68 5
Ispmanager - ИСПменеджер 25 5
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 8 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1313 4
Мирзоев Мурад 26 26
Епишин Олег 20 20
Андриевский Сергей 18 18
Лавров Владимир 74 15
Баранов Дмитрий 24 15
Самоукин Сергей 19 12
Мантуров Максим 11 11
Ильичев Андрей 11 8
Козлов Евгений 34 7
Шпет Александр 15 7
Киреев Иван 37 7
Назаренко Ирина 7 7
Залманова Александра 8 6
Боровиков Игорь 132 5
Гуляев Андрей 6 5
Зинин Игорь 5 5
Швецов Александр 10 5
Паршин Роман 4 4
Легостаева Светлана 91 4
Соколов Кирилл 32 4
Быков Станислав 12 4
Фокин Максим 6 4
Тремзин Олег 12 3
Мишустин Михаил 692 3
Иванов Антон 77 3
Чуканов Сергей 78 3
Яненко Михаил 3 3
Кадомский Вячеслав 55 3
Кузнецова Ирина 25 3
Тараканов Артем 23 2
Рустамов Рустам 428 2
Волков Михаил 63 2
Сивцев Илья 145 2
Глазков Александр 141 2
Гурьев Василий 8 2
Воротынцев Григорий 10 2
Салин Антон 7 2
Асаулко Александр 3 2
Моисеенко Алексей 8 2
Логачева Наталья 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 147708 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 28
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 109 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 8
Казахстан - Республика 5615 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 7
Беларусь - Белоруссия 5792 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 5
Россия - СФО - Новосибирск 4392 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3051 2
Украина 7654 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 2
Финляндия - Финляндская Республика 3622 2
Азия - Азиатский регион 5596 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 2
Южная Корея - Республика 6710 2
Индия - Bharat 5518 2
Канада 4912 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1704 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2293 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4036 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1936 1
Армения - Республика 2313 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 619 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 388 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 968 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 107
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 36
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 22
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 937 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 18
Аудит - аудиторский услуги 2773 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2366 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5727 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3080 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5942 8
Аренда 2469 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4980 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 7
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4525 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 6
Импортозамещение - параллельный импорт 509 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7189 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 513 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1944 6
Ведомости 1062 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 2
ITResearch 120 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 63
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 5
РАН - Российская академия наук 1918 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 616 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 256 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 550 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 326 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153