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Softline Инферит Техника Inferit Inferit Desktop Inferit Slim Inferit Compact Inferit Micro Inferit Versa Inferit Eclipse Inferit Base Inferit Silver Inferit Line Inferit Tower Inferit Mini Inferit Mercury АКБ Барьер
|23.04.2025
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«Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury
ферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Int
|22.04.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результат
|21.04.2025
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Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Пу
|18.04.2025
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Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга
Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестир
|17.04.2025
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В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуника
|16.04.2025
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«Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке
«Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения дл
|15.04.2025
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«Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о
|15.04.2025
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Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит»
есов разного уровня и организаций. Уже подтверждена совместимость серверов, моноблока, ПК и неттопа Inferit с ОС «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и другими решениями компаний. Теперь специалисты
|14.04.2025
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«Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами
надежные моноблоки с 27-дюймовым экраном. Об этом CNews сообщили представители Softline. Моноблоки Inferit Versa-2 27" оснащены матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разреше
|11.04.2025
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Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга
ния и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, внесены в реестр Минпромторга. Модели Inferit Slim D4 B760, Inferit Slim D4 H770 и Inferit Desktop D4 B760 прошли все
|10.04.2025
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Серверное оборудование «Инферит» вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга
пяти лет. В линейку серверов входят пять моделей, отличающихся количеством дисков (8, 12, 16 и 24): Inferit RS208 R1G3D32RU (реестровый номер 10620934), Inferit RS212 R1G3D32RU (реестров
|09.04.2025
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«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый монитор Inferit Line, отвечающий растущим требованиям корпоративных и частных пользователей, а также
|04.04.2025
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Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»
На заводе «Инферит» – российского разработчика и производителя ИТ-оборудования и инфраструктурного прогр
|02.04.2025
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«Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля
|28.03.2025
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Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери
|26.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового
|25.03.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»
Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс
|24.03.2025
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Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»
«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
|19.03.2025
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2
|18.03.2025
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor
Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы
|11.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ
|10.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt
|07.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения
|04.03.2025
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Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для
|03.03.2025
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FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»
Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от
|03.03.2025
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Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ
ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники
|26.02.2025
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«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф
|25.02.2025
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BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»
разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции
|19.02.2025
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Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет
|14.02.2025
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Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и
|13.02.2025
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ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»
Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо
|07.02.2025
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Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы
|06.02.2025
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«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации
«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б
|31.01.2025
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ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях
Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при
|30.01.2025
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Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика
|27.01.2025
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В компании «Инферит» назначен управляющий директор
Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире
|24.01.2025
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM
Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п
|23.01.2025
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр
|17.01.2025
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«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко
|16.01.2025
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«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 26 26
|Епишин Олег 20 20
|Андриевский Сергей 18 18
|Лавров Владимир 74 15
|Баранов Дмитрий 24 15
|Самоукин Сергей 19 12
|Мантуров Максим 11 11
|Ильичев Андрей 11 8
|Козлов Евгений 34 7
|Шпет Александр 15 7
|Киреев Иван 37 7
|Назаренко Ирина 7 7
|Залманова Александра 8 6
|Боровиков Игорь 132 5
|Гуляев Андрей 6 5
|Зинин Игорь 5 5
|Швецов Александр 10 5
|Паршин Роман 4 4
|Легостаева Светлана 91 4
|Соколов Кирилл 32 4
|Быков Станислав 12 4
|Фокин Максим 6 4
|Тремзин Олег 12 3
|Мишустин Михаил 692 3
|Иванов Антон 77 3
|Чуканов Сергей 78 3
|Яненко Михаил 3 3
|Кадомский Вячеслав 55 3
|Кузнецова Ирина 25 3
|Тараканов Артем 23 2
|Рустамов Рустам 428 2
|Волков Михаил 63 2
|Сивцев Илья 145 2
|Глазков Александр 141 2
|Гурьев Василий 8 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Салин Антон 7 2
|Асаулко Александр 3 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Логачева Наталья 4 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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