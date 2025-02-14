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Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявил о назначении Андрея Ильичева на должность руководителя департамента продуктовых решений «Инферит Техника». В новой роли он будет курировать развитие двух ключевых направлений: отдела персональных систем, отвечающего за разработку ноутбуков, ПК, моноблоков и мониторов, а также отдела корпоративных решений, специализирующегося на серверном оборудовании и системах хранения данных. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит» нанимает наиболее талантливых специалистов и руководителей. Обновление команды произошло в департаменте продуктовых решений, который на данный момент отвечает за производство линеек ноутбуков (Silver, Compact, Eclipse, Enox), моноблоков (Apex, Versa), ПК (Micro, Slim, Desktop, Tower), а также серверов в различных форм-факторах и периферийного оборудования. Ряд моделей ПК, ноутбуков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) входят в реестр Минпромторга, что позволяет использовать их для решения задач импортозамещения.

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Softline
Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)

Андрей Ильичев обладает более чем 20-летним опытом работы в ИТ-индустрии. Он окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с отличием и прошел полный курс аспирантуры в Московском энергетическом институте.

Карьера Андрея Ильичева началась в одном из крупнейших российских ИТ-дистрибьюторов, где он прошел путь от специалиста до главы отдела корпоративных продаж. Последующие 15 лет он занимал различные позиции в HP Inc., где вырос с должности Key Account Manager до Channel Manager, возглавив команду по работе с партнерами.

В должности менеджера одного из российских производителей компьютерной техники Андрей реализовал проект по запуску производства печатного оборудования – принтеров и МФУ. Под его руководством был осуществлен полный цикл от подписания контракта с технологическим партнером до проектирования и запуска производственной линии, включая разработку продукта и его вывод на рынок.

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В свободное время Андрей увлекается парусным спортом, любит северные воды и читает историческую документальную литературу.

«Своей миссией в “Инферит” я вижу создание команды единомышленников. Команды людей, готовых принимать решения и брать за них ответственность. Тех, что могут постоянно смотреть на 360 градусов вокруг себя, умеют слушать и учиться, находить неожиданные решения, а любые препятствия воспринимают как возможности для роста. Именно такая команда способна создавать не просто продукты, а нечто большее: ценность, которая и формирует будущее. Уверен, мы выстроим экосистему, где каждый чувствует себя частью чего-то большего, где каждый знает, что его вклад важен, а голос услышан», — сказал Андрей Ильичев.

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