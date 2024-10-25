Softline Инферит Инферит ОС
|25.10.2024
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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt
опасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline. В ходе тестирования специалисты направления «Инферит ОС» вместе с экспертами Orion soft подтвердили корректную работу всех заявленных функций системы zVirt под управлением ОС «МСВСфера». Тестирование включало проверку производительности,
|26.09.2024
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«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» сов
|06.09.2024
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«Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»
Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана уп
|30.05.2024
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«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»
«Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК
|24.05.2024
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Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux
«МСВСфера». Например, наличие собственной операционной системы в продуктовом портфеле вендора позволит нам предоставлять комплексные программно-аппаратные решения нашим заказчикам. Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы хотим предоставить нашим заказчикам возможность использовать отечественные решения, не уступающие по функциональности, удобству и качеству лучшим мировым операционным системам К
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Наукоград - технопарк 134 4
|Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
|Баранов Дмитрий 24 14
|Мирзоев Мурад 20 11
|Швецов Александр 9 4
|Епишин Олег 16 3
|Залманова Александра 8 3
|Мантуров Максим 11 3
|Гуляев Андрей 6 2
|Зинин Игорь 5 2
|Андриевский Сергей 13 2
|Кадомский Вячеслав 45 2
|Фокин Максим 4 2
|Богомолов Федор 5 2
|Березин Максим 111 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Козлов Евгений 34 1
|Карпов Евгений 40 1
|Хорошилов Алексей 2 1
|Маруков Иван 1 1
|Доровская Ольга 4 1
|Ганюшин Владислав 2 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Канатов Александр 17 1
|Демидов Артем 1 1
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|Дергачева Светлана 41 1
|Мандик Игорь 15 1
|Рогдев Алексей 6 1
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|Бакланов Михаил 7 1
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