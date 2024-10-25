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Softline Инферит Инферит ОС



25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

опасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline. В ходе тестирования специалисты направления «Инферит ОС» вместе с экспертами Orion soft подтвердили корректную работу всех заявленных функций системы zVirt под управлением ОС «МСВСфера». Тестирование включало проверку производительности,

26.09.2024 «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» сов
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»

Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана уп
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»

«Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux

«МСВСфера». Например, наличие собственной операционной системы в продуктовом портфеле вендора позволит нам предоставлять комплексные программно-аппаратные решения нашим заказчикам. Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы хотим предоставить нашим заказчикам возможность использовать отечественные решения, не уступающие по функциональности, удобству и качеству лучшим мировым операционным системам К

Публикаций - 53, упоминаний - 56

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

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