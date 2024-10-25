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«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» «Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК