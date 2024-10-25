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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения суверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline.

В ходе тестирования специалисты направления «Инферит ОС» вместе с экспертами Orion soft подтвердили корректную работу всех заявленных функций системы zVirt под управлением ОС «МСВСфера». Тестирование включало проверку производительности, стабильности работы, совместимости с различными конфигурациями оборудования.

ОС «МСВСфера Сервер 9» — альтернатива серверным ОС уровня Enterprise Linux. Ее ключевое преимущество — совместимость с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого уровня, что упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переводе ее на отечественное ПО. Для автоматизации процесса перехода команда «Инферит ОС» разработала инструмент «Мигратор». ОС на базе GNU/Linux внесена в реестр отечественного ПО.

Решение для защищенной виртуализации серверов, дисков и сетей zVirt от Orion soft также включено в реестр российского ПО. Система имеет обширную инсталляционную базу — более 7,2 тыс. хостов и свыше 400 заказчиков. На данный момент zVirt уже занимает 40% российских серверных мощностей, ранее работавших на продуктах VMware, утверждает разработчик zVirt.

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«В ходе тестирования мы убедились, что все заявленные функции системы zVirt корректно отрабатывают под управлением ОС “МСВСфера”. В партнерстве с “Инферит” мы можем гарантировать стабильность и надежность совместной работы наших продуктов. Их использование позволит заказчикам ускорить переход к технологической независимости и обеспечить высокую производительность, отказоустойчивость и безопасность работы ИТ-систем», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств и экосистемных решений Orion soft.

«Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline. Совместимость ОС "МСВСфера" с ведущей отечественной системой виртуализации zVirt открывает новые возможности для создания современной ИТ-инфраструктуры на базе российских решений. Наше сотрудничество с Orion soft позволяет предложить заказчикам комплексное решение, отвечающее самым высоким требованиям к производительности, надежности и безопасности. Партнерство с Orion soft является частью более широкой стратегии “Инферит” по созданию экосистемы совместимых отечественных ИТ-решений: ранее стабильная работа zVirt была протестирована на серверах производства “Инферит Техника”», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

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