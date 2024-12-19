FinTech FinOps Управление финансами в облаке дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 14 1
|Быков Станислав 12 5
|Гуляев Андрей 6 4
|Асаулко Александр 3 2
|Аладинский Павел 2 2
|Токарев Павел 9 2
|Починок Николай 12 1
|Михалев Евгений 89 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
|Петров Алексей 34 1
|Суслов Андрей 12 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Волков Михаил 61 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Горбачевский Никита 9 1
|Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
|Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 10 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Минаев Алексей 10 1
|Калинин Андрей 32 1
|Огородников Василий 1 1
|Козерод Сергей 38 1
|Гурзов Константин 19 1
|Яковлев Иван 1 1
|Налепов Роман 21 1
|Shachar Amiram - Шачар Амирам 1 1
|Педченко Сергей 3 1
|Наумов Владимир 17 1
|Лимаренко Евгений 4 1
|Вокуев Алексей 3 1
|Кирпинский Владислав 3 1
|Сургунд Роман 5 1
|Тугарев Артем 8 1
|Эжаева Аэлита 1 1
|Шуняев Николай 1 1
|Радыгин Андрей 2 1
|Computer Weekly 375 1
|GigaOM 71 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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