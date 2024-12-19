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FinTech FinOps Управление финансами в облаке дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями



19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 2
Облачные сервисы 2024 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 1
04.10.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии 3
13.08.2024 «Инферит Клаудмастер» сэкономил Softline Ecommerce 21,3% от счета на облачную инфраструктуру 3
08.08.2024 «Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий 3
02.08.2024 Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30% 12
25.07.2024 «Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7% 3
04.07.2024 IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline 1
27.06.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга 7
18.06.2024 «Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе 4
23.05.2024 «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud 3
21.05.2024 «М.Видео» выбрал персональные компьютеры «Инферит» для решения задач импортозамещения 1
15.05.2024 Илья Теслин, Softline — Как изменились ИТ-тренды в корпоративном сегменте за два года 1
16.04.2024 Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9 1
09.04.2024 «Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы 3
29.03.2024 «Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact 1
07.03.2024 Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке 1
01.03.2024 «Инферит» запускает производство компонентов на собственном заводе «Инферит Техника» 1
29.02.2024 «Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы 2
29.02.2024 Бизнес фокусируется на DevOps 1
08.02.2024 Выяснилось, что облако — не всегда хорошее решение. 5 причин 1
26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер» 1
28.11.2023 За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер 1
23.11.2023 За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
01.03.2023 Клиентам Softline стала доступна функция бизнес-срезов на платформе Cloudmaster 1
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1
06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии 1
28.12.2022 Количество российских компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось 1
11.10.2022 Softline помогает клиентам следовать практике FinOps 3
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1
25.01.2022 SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий 2
13.12.2021 Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure 1
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations 2
06.07.2020 NetApp приобрела компанию Spot 1
10.06.2020 Исследование Oracle: ИИ помогает компаниям повышать прибыль на 80% быстрее 1

Публикаций - 43, упоминаний - 81

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 14
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 8
Microsoft Corporation 24625 7
Broadcom - VMware 2359 6
Yandex - Яндекс 7340 6
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
8213 3
SAP SE 5279 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Red Hat 1305 2
Selectel - Селектел 385 2
Flant - Флант 95 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Samsung Electronics 10255 1
NetApp - Network Appliance 636 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Рексофт - Reksoft 419 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Монолит-Инфо 121 1
Crayon. 19 1
Прогноз 1650 1
Наукоград - технопарк 134 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Аквафор 9 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
Земтек 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Федеральное казначейство России 1772 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 14 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 34
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
DevOps - Development и Operations 865 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 7
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 6
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 172 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 19
Microsoft Azure 1408 7
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 7
Linux OS 9937 6
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 6
NVision Барьер 648 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
Microsoft Dynamics 365 132 4
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 4
Microsoft Dynamics 1175 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Red Hat Ansible 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Apache Hadoop 427 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
OpenVPN 68 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
NetApp Cloud Data Services 4 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Red Hat Ansible Automation 8 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 9 1
Red Hat Ansible Engine - Red Hat Ansible Automation Platform 7 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 45 1
Быков Станислав 12 5
Гуляев Андрей 6 4
Асаулко Александр 3 2
Аладинский Павел 2 2
Токарев Павел 9 2
Починок Николай 12 1
Михалев Евгений 89 1
Зинкевич Сергей 55 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Петров Алексей 34 1
Суслов Андрей 12 1
Бараблин Михаил 5 1
Волков Михаил 61 1
Карпенко Владимир 26 1
Арибжанов Наиль 5 1
Горбачевский Никита 9 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 10 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Предтеченский Петр 18 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Исаев Дмитрий 42 1
Минаев Алексей 10 1
Калинин Андрей 32 1
Огородников Василий 1 1
Козерод Сергей 38 1
Гурзов Константин 19 1
Яковлев Иван 1 1
Налепов Роман 21 1
Shachar Amiram - Шачар Амирам 1 1
Педченко Сергей 3 1
Наумов Владимир 17 1
Лимаренко Евгений 4 1
Вокуев Алексей 3 1
Кирпинский Владислав 3 1
Сургунд Роман 5 1
Тугарев Артем 8 1
Эжаева Аэлита 1 1
Шуняев Николай 1 1
Радыгин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5446 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
США - Техас 989 1
США - Техас - Даллас 174 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Латинская 1812 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 49 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Сербия - Республика 336 1
Хорватия - Республика 272 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Экономический эффект 1067 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Аренда 2416 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Английский язык 6634 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Computer Weekly 375 1
GigaOM 71 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
SoftwareONE Academy 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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