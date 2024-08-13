Разделы

Цифровизация
|

«Инферит Клаудмастер» сэкономил Softline Ecommerce 21,3% от счета на облачную инфраструктуру

«Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) — FinOps-платформа полного цикла, которая фокусируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и обеспечивает компаниям возможность оплачивать только фактически используемые ресурсы. Вендор «Инферит» сообщает о прогрессе в оптимизации затрат на облачные технологии для Softline Ecommerce. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Ecommerce отвечает за бизнес-процессы eCommerce клиента: от интеграции корзины и обработки платежей на сайте до удержания клиентов и поддержки покупателей. Направление столкнулось с проблемой значительного увеличения расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и трудностями в их контроле.

Команды «Инферит» и Softline Ecommerce провели совместную работу и с помощью FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» выявили потенциальную экономию на облако в размере 21,3%. FinOps-платформа помогла получить результат за три дня за счет алгоритма по поиску дорогостоящих недозагруженных ресурсов, таких как CPU. Также алгоритм дал прямую рекомендацию по переходу с дорогостоящих ресурсов на более подходящие под задачу.

«Инферит Клаудмастер» предоставляет понятные рекомендации по снижению затрат для руководителя и конкретный список объектов для оптимизации, решая при этом задачу простого и быстрого обнаружения неэффективных ресурсов для исполнителя.

Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области
postgrespro

«Мы рады, что наши решения помогли Softline Ecommerce достичь значительных результатов в оптимизации расходов на облачную инфраструктуру, — сказал Станислав Быков, директор по продукту «Инферит Клаудмастер», — Рекомендации по оптимизации недозагруженных ресурсов и покупке пакетов CVoS доказали свою эффективность и позволили добиться значительной экономии».

«Инферит Клаудмастер» предоставила нам ценные рекомендации, которые позволили существенно сократить наши расходы на облачные услуги. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил Вадим Парахин, Head of DevOps, Softline Ecommerce.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

На Камчатке и Чукотке пропал интернет, проблемы с мобильной связью и телевидением

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024