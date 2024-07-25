«Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7%

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline), FinOps-платформа полного цикла, специализирующаяся на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру, помогает бизнесу платить только за реально используемые облачные сервисы. Вендор «Инферит» объявляет о результатах оптимизации расходов на облако для Управления сервисов ГК Softline: затраты сократились на четверть. Это достижение наглядно демонстрирует, как ГК Softline развивает собственные ИТ-решения и облачные сервисы, что является одним из ключевых направлений стратегии группы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Управление сервисов ГК Softline отвечает за интеграцию компаниям разного масштаба сервисов и приложений для управления бизнесом (BPMSoft), автоматизирует типовые и кастомные процессы в маркетинге, продажах, клиентском сервисе, контакт-центре, партнерском и внутреннем центрах обслуживания. На протяжении многих лет направление наращивало облачные мощности и не уделяло должного внимания «финансовому здоровью» инфраструктуры. Когда счета за обслуживание облака стали расти в геометрической прогрессии, было принято решение провести аудит облачной ИТ-инфраструктуры и выявить ресурсы для оптимизации.

Команды «Инферит Клаудмастер» и Управления сервисов ГК Softline провели совместную работу и с помощью FinOps-платформы выявили 40% потенциальной экономии от ежемесячного облачного счета. Подключение облака к платформе заняло один час, а первый результат стал доступен уже в день подключения. Платформа представила ряд рекомендаций, относящихся к выбору подходящего размера недоиспользуемых ресурсов (CPU), а также предложила оптимизировать «Зомби-ВМ», удалить устаревшие снимков и неиспользуемые диски и образы.

После выполнения всех рекомендаций FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» облачный счет сократился на 24,7% без потери производительности.

Алгоритмы «Инферит Клаудмастер» продолжают отслеживать изменения в инфраструктуре и предлагать варианты для оптимизации.

«Мы с удовольствием отмечаем, что наши решения способствовали значительному снижению затрат на облачную инфраструктуру в Управлении сервисов ГК Softline , — сказал Станислав Быков, директор по развитию «Инферит Клаудмастер», — Наши рекомендации по оптимизации недозагруженных и неиспользуемых ресурсов уже приносят пользу множеству компаний».

«”Инферит Клаудмастер” помог команде не только выполнить рутинную задачу по поиску неиспользуемых и низкоэффективных сервисов, но и решил главную задачу - теперь мы действительно управляем стоимостью публичного облака и можем на нее влиять еженедельно», — отметил Даниил Гринжола, DevOps управления сервисов ГК Softline.