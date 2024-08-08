«Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий

FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представила обновление, направленное на улучшение пользовательского опыта и расширение функциональности. Обновление включает индивидуальную кастомизацию рекомендаций, дополнительный вариант подключения облака к платформе и более удобный для пользователей интерфейс. Развитие FinOps-платформы соответствует стратегии ГК Softline в части укрепления позиции на рынке облачных услуг и технологий.

«Инферит Клаудмастер» — российская FinOps-платформа полного цикла для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру. Она полностью

автоматизирует сбор и хранение данных о затратах, показывает реальное и прогнозируемое потребление облачных ресурсов и помогает оптимизировать до 30% от стоимости облачной инфраструктуры без снижения производительности. Совместима с решениями российских облачных провайдеров («Яндекс Облако», «Инферит Облако» и другими), а также поддерживает виртуализацию на базе VMware.

В обновлённой платформе «Инферит Клаудмастер» представлены следующие технические улучшения: расширены критерии попадания объектов в «Рекомендации», а также добавлена в выгружаемый отчёт дополнительная информация об объектах. Теперь пользователи могут более точно настраивать платформу для вывода рекомендаций под свои параметры; добавлен новый способ интеграции – через сервисный аккаунт – с Yandex Cloud API, что предоставляет пользователям дополнительный метод подключения к платформе; разработан новый раздел по выявлению аномальных расходов, превышающих средние ежемесячные на 5% и более за последние 7 дней. Это помогает своевременно выявлять и устранять непредвиденные перерасходы; реализован учет 2 новых ресурсов ВМ: IP-адресов и дисков для виртуальных машин, размещенных в Yandex Cloud. Это дополнение помогает отслеживать затраты на все ресурсы ВМ точнее, чем через провайдера, и отображает изменения в выбранном периоде.

Последние обновления платформы также включили в себя добавление виджета потенциальной экономии для подключений Yandex Cloud, который при клике перенаправляет в раздел рекомендаций для оперативной оптимизации ресурсов. А онбординг поможет сделать «первые шаги» в методологии FinOps и познакомит с базовыми настройками FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер».

«С запуском обновленного интерфейса и расширенных функций мы стремимся предоставить нашим пользователям не только инструмент, но и мощного союзника в управлении облачными расходами. Введение новых возможностей, таких как детализированные рекомендации и выявление аномалий, открывает перед пользователями новые горизонты в оптимизации ресурсов. Нашей главной целью было создать платформу, которая адаптируется к индивидуальным потребностям каждого клиента. Мы уверены, что новые инструменты и улучшения помогут пользователям более эффективно управлять затратами и достигать своих бизнес-целей, не сталкиваясь с непредвиденными расходами», — сказал Андрей Гуляев, менеджер продукта «Инферит Клаудмастер».