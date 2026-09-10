Российский программист отсудил у бывшего работодателя ПО для государственной телемедицины. По наводке конкурента

Российский программист Дмитрий Миронов выиграл суды двух инстанций по иску против своего бывшего работодателя — казанской ИТ-компании ООО «Тис», продававшей медицинское ПО по госконтрактам. Разработчик доказал, что в основу ее флагманской системы телемедицины лег написанный им еще до трудоустройства исходный код, а во время работы в компании он продвигал программный продукт как свой. На идею оставить своего бывшего работодателя без ПО программиста навело письмо из конкурирующей ИТ-компании.

Программист против ИТ-компании

Как выяснил CNews, суды сразу двух инстанций встали на сторону российского программиста Дмитрия Миронова в деле против казанской ИТ-компании ООО «Тис», занимающейся поставками ПО для телемедицины «Тис: Телемедицинская информационная система», в том числе в рамках госзаказа. Миронов некоторое время даже был сотрудником «Тис», но сумел доказать, что созданный им исходный код был использован без разрешения, а все исключительные права на первый программный продукт предприятия принадлежат только ему.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, Дмитрий Миронов, зарегистрированный как ИП, пошел в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском против «Тис» в апреле 2025 г. В иске программист потребовал предоставить только ему исключительные права на ПО, запретить «Тис» распоряжаться программой «Тис: Телемедицинская информационная система», опубликовать на своем сайте решение суда о допущенном нарушении, признать недостоверными указание правообладателем системы «Тис». Суд согласился со всеми требованиями, кроме ограничений на распоряжение, потому что при передаче исключительных прав распоряжаться станет нечем.

Мысль о подачи иска к Миронову пришла после получения запроса от конкурента «Тис» — ИТ-компании «Эрна». Письмо окаалось у него в руках за два месяца до этого. «Эрна» просила его сообщить, действительно ли программа «КИС Кардиум», которую она использует, является переработанной программой «Тис: Телемедицинская информационная система», которую разработала компания «Тис». «Эрна» на тот момент выступала в качестве ответчика по иску от «Тис» на 206 млн руб. Компания, в которой когда-то работал Миронов, пыталась доказать, что «Эрна» заимствовала его ПО.



«Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Истец указывает, что узнал о регистрации программы для ЭВМ зимой 2025 г., из письма ООО «Эрны» от 24 февраля 2025 г., котором "Эрна" просило сообщить действительно ли программа "КИС Кардиум" является переработанной программой "Тис: Телемедицинская информационная система". В указанном письме было указано, что программа "Тис: Телемедицинская информационная система" зарегистрирована за ООО "Тис"», – говорится в материалах Арбитражного суда республики Татарстан.



Изображение от rawpixel.com на Magnific Программист узнал о неправомерном использовании его кода спустя почти 10 лет и пошел в суд

Программист посвятил много лет разработке ПО в области медицинской диагностики. В 2014 г. он единолично приступил к созданию программного комплекса под наименованием Getest, предназначенного для удаленной расшифровки и хранения результатов функциональной диагностики, купил доменное имя getest.ru и вел переписку в 2015–2016 гг. с третьими лицами, которым раскрывал содержание и функциональные возможности разрабатываемой системы.

Исходный код проекта Getest был завершен и сохранен истцом не позднее 7 июля 2016 г., выяснил суд. Миронов еще 10 лет назад решил его коммерциализировать, активно демонстрировал интересующимся партнерам, в том числе «Тис», предоставлял доступ к серверу с развернутой системой, направлял фрагменты исходного кода и знакомил с архитектурой своего продукта, рассчитывая на дальнейшее сотрудничество и возможное приобретение прав на программу. Миронов также написал письмо учредителю ООО «Инвитро» от 27 мая 2015 г., в котором сообщал тому о создании им программ «Кардис Теле» и «Кардис ЭКГ в покое», а также датированное 10 августа 2015 г. техническое задание на «Сервис хранения и обработки исследований функциональной диагностики», функционально идентичный прототип спорной программы.

Получив запрос от «Эрны», Миронов начал разбираться в вопросе и выяснил, что без его ведома и согласия «Тис», созданное 29 ноября 2016 г., уже 28 декабря 2016 г. подало в Роспатент заявку на регистрацию аналогичной программы для ЭВМ, депонировав в ее составе исходный код, полностью идентичный коду, полученному от Миронова во время переговоров о продаже.

Уже в феврале 2017 г. программа была зарегистрирована в Роспатенте за ООО «Тис», а затем включена и в реестр российского ПО, что открывало доступ к льготам и госзакупкам. Правда, заимствовавшая код компания решила учесть и права Миронова. Поэтому без его ведома записала его одним из авторов вместе с гендиректором и основателем «Тис» Василием Тихомировым. В качестве основания для регистрации указала себя как работодателя автора, что заведомо не соответствовало действительности, утверждал Дмитрий Миронов в суде.

Несмотря на такое скрытое нарушение прав, Миронов в декабре 2019 г. трудоустроился в «Тис». Источник, знакомый с материалами, сообщил CNews, что тот работал как инженер-программист, помогал внедрять и дорабатывать систему, общался с клиентами и оказывал им техническую поддержку, а до этого был в компании фрилансером.

Версия работодателя

В «Тис» возражали против удовлетворения иска и представили противоположную версию развития событий. Так, в компании утверждают, что Дмитрий Миронов и Василий Тихомиров, гендиректор и совладелец «Тис», являются соавторами системы. Программа для ЭВМ фактически разработана (доработана на основе разработок истца) по заказу ответчика, о чем свидетельствует представленная в материалы дела переписка истца с представителями ответчика. Причем Миронов даже получил авторское вознаграждение за разработку, предоставление права и последующую доработку и изначально был согласен с порядком выплаты ему авторского вознаграждения в форме ежемесячных отчислений, что было реализовано сторонами путем заключения трудового договора.

В «Тис» считают, что Миронов предоставил им права использования спорной системы, ведь Гражданский кодекс позволяет это сделать без заключения договора отчуждения исключительного права. Полный исходный код программы он передал, разместив его на серверах, принадлежащих «Тис», непосредственно в период государственной регистрации.

«Исключительные права были предоставлены фактически конклюдентными действиями в ходе взаимодействия сторон», — говорится в доводах «Тис».

В «Тис» утверждали, что Миронов знал о факте регистрации спорной программы в 2017 г. и не возражал против этого, у него якобы даже было свидетельство из Роспатента. С июня 2017 г. стороны настраивали систему под требования заказчиков, а Миронов консультировал по доработке исходного кода. В «Тис» указывали, что Миронов был проинформирован и активно содействовал предоставлению прав на спорную программу заказчикам, совместно с другими сотрудниками осуществлял техническую поддержку, участвовал в организационной деятельности по определению условий государственных закупок.

При этом сам Миронов утверждал, что его действия по демонстрации и доработке своего продукта продиктованы тем, что он как правообладатель и автор был объективно заинтересован в повышении рыночной привлекательности своей программы. Истец обоснованно полагал, что чем чаще программа демонстрируется потенциальным заказчикам, тем выше вероятность ее последующего приобретения ответчиком.

В «Тис» заявили, что у Миронова было свидетельство из Роспатента о его авторстве.

Подпись подделали

Дело выглядело неоднозначным, поэтому суд решил назначить проведение технической экспертизы и изучить подписи Миронова, поставленные под документами в Роспатенте.

Выводы экспертов были неутешительны. Оказалось, что подпись Миронова на согласии автора на указание сведений об авторе и обработку персональных данных, представленная на документах в Роспатенте, выполнена другим человеком, но «с подражанием его подлинной подписи».

Это опровергает доводы, что истец был осведомлен о регистрации программы за ответчиком и выразил на это свое согласие, пришел к выводу суд. Он также принял во внимание, что направление в Роспатент документов, подписанных от имени истца, которые в действительности им не подписывались, свидетельствует о недобросовестности ответчика при оформлении прав на спорную программу.

Идея программиста

Суд выявил и другие факты, доказывающие права Дмитрия Миронова на программу «Тис: Телемедицинская информационная система». Например, сама идея создания системы могла принадлежать только ему из-за наличия «уникального опыта» и «понимания потребностей рынка».

Как сообщил суд, с 1995 г. по 2003 г. Дмитрий Миронов работал в компании «Альтомедика», одном из первых производителей электрокардиографического оборудования и программного обеспечения к нему. В 2007 г. он осуществил запуск «Кардиопульта» на Московской скорой помощи, а с 2012 г. реализовывал собственные проекты в области функциональной диагностики (ЭКГ в покое, удаленная расшифровка и т.п.).

«Из материалов дела усматривается, что идея создания облачной телемедицинской системы возникла у Дмитрия Миронова самостоятельно, задолго до его знакомства с Василием Тихомировым, и была последовательно реализована им в проекте Getest».

Изучили код

Суд также признал допустимыми и достоверными выводы экспертов, привлеченных Мироновым. Они изучили и сверили десятки тысяч строк кода, файлы на «Яндекс.Диске», даты изменений и пришли к выводу, что в программном обеспечении «Тис» использовался код программиста. Эксперты даже нашли в них идентичные орфографические ошибки. Например, было обнаружено в каждом случае слово «паиенту» вместо «пациенту».

Общий объем заимствованного кода (полностью идентичного и с минимальными изменениями) составляет 5033 строки, что соответствует 39 % от общего объема депонированного текста «Тис». При этом оставшиеся 61% кода носят лишь эволюционный и масштабирующий характер, заключаются в несовпадении части кода и не свидетельствуют о создании самостоятельного, независимо разработанного программного продукта, заключили эксперты Миронова.

Суд изучил все доказательства и пришел к выводу, что они подтверждают факт создания программы лично Мироновым и нахождения у него полного исходного кода до момента его регистрации ответчиком.

При этом суд счел не подтвержденными никакими фактами заявления Тихомирова, что он является соавтором ПО. Он не имеет опыта и образования программиста, а его роль сводилась к постановке задач, что в силу прямого указания пункта 1 статьи 1228 ГК РФ и пункта 5 статьи 1259 Гражданского кодекса не является основанием для признания соавтором, посчитали в суде.

«В силу прямого указания п. 1 ст. 1228 Гражданского кодекса автором признается гражданин, творческим трудом которого создан результат, а не лица, оказывавшие техническую или организационную помощь. При этом доказательств творческого вклада Тихомирова в создание исходного кода не представлено», — говорится в решении суда.

Также суд отверг довод, что в разработке участвовали сотрудники «Тис», поскольку на дату создания кода и подачи заявки компании был всего лишь месяц.

Суд также указал, что стороны не заключали никаких договоров на отчуждение исключительных прав, а переписка сторон не содержит согласования существенных условий договора и не подтверждает факта его заключения. Кроме того, посчитали в суде, сам по себе факт предоставления доступа к коду не порождает перехода исключительного права. А согласно Гражданскому кодексу такой договор должен заключаться в письменной форме.

«Предоставление доступа к коду не является и не может являться сделкой по отчуждению исключительного права», — пришел к выводу суд.

Решение суда первой инстанции было поддержано в апелляции, до конца октября 2026 г. оно может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

«Тис» начали банкротить?

Пока шли судебные разбирательства, ООО «Тис» решило подать заявление о собственном банкротстве. Также с иском о признании его банкротом в суд обратилось ООО «Моральный кодекс», которому тот задолжал 5 млн руб. Заявление о банкротстве принято, заседание назначено на 16 сентября 2026 г. «Моральный кодекс» ранее потребовал от «Тис» вернуть заем и проценты на 5 млн руб. Также в суд пошла одна из совладельцев «Тис» Милена Торбученкова, которая требует более 70 млн руб.

«Тис» подал иск к ООО «Эрна» на 206 млн руб. за нарушение исключительных прав на ПО, рассмотрение которого отложено до выяснения, кому же на самом деле принадлежит ПО «Тис». Также компания подала иск к «Эрна» о защите авторских прав. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, «Тис» заподозрил, что ПО, которое продвигает «Эрна», в том числе «КИС Кардиум», «ИИ-Кардиум» и «Кардиум-директ», совпадает с его разработками по исходному коду. Разбирательства продолжаются.

Дела «Тис» шли в гору до 2024 г., однако затем компания начала получать убытки. Тогда же у нее появились претензии к «Эрна», которое продвигает похожее ПО. В 2025 г. компания не заключила ни одного контракта в рамках госзакупок.

Дмитрий Миронов и «Эрна» не ответили на запросы CNews, в «Тис» заявили, что будут защищать свои права, подадут кассационную жалобу и, если понадобится, пойдут в Верховный суд.

Без бумажки ты букашка

Ненадлежащее оформление отношений с внутренними и внешними разработчиками — распространенное явление на рынке ПО, заявил CNews соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов.

«Согласно нашему опыту проведения проверок, в той или иной мере с данной проблемой сталкивается большинство компаний-разработчиков. В силу относительной редкости судебных споров (при сопоставлении числа контрагентов и работников с количеством поданных исков) компании нередко пренебрегают оформлением документации либо не уделяют ей должного внимания. Между тем отсутствие реализованного риска не равнозначно отсутствию правовых дефектов. Настоящее дело служит тому подтверждением», — рассказал эксперт.

Курбанов добавил, что компания самостоятельно указала истца как соавтора ПО, однако не позаботилась о надлежащем закреплении прав.

«Это и стало слабым звеном, которым воспользовался истец. Следует особо подчеркнуть длящийся характер данного правонарушения. Требования могут быть заявлены разработчиком спустя длительное время после создания программы. Это обстоятельство придает надлежащему оформлению отношений с разработчиками особую значимость», — добавил Курбанов.

Заимствование кода — одна из самых частых и сложных проблем в ИТ-спорах: код стал ключевым активом компаний, а утечки происходят через бывших сотрудников, подрядчиков и партнеров, которые получают доступ к исходникам и используют их в новых проектах, рассказал CNews партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов.

По его словам, чтобы выиграть такое дело, нужно три вещи: подтвердить авторство и дату создания кода (свидетельство Роспатента, депонирование, репозиторий с историей), показать доступ ответчика к исходнику и представить экспертизу, которая зафиксирует сходство охраняемых элементов.

«Эксперты ищут не только одинаковые строки кода, но и "отпечатки автора" — совпадающие комментарии, специфичные имена переменных, неочевидные ошибки, которые вряд ли появились бы сами по себе. При этом четкого порога "сколько процентов — уже нарушение" нет: даже небольшие расхождения не спасают, если уникальные решения и структура повторяются», — рассказал эксперт.

При этом в деле программиста Миронова против «Тис» ключевыми стали заключения экспертов: 100 % кода, задепонированного ответчиком, присутствовало в материалах истца до даты регистрации, а 39% кода программы «Тис» полностью идентичны коду Getest, включая одинаковые орфографические ошибки в интерфейсных сообщениях (например, «паиенту» вместо «пациенту»), добавил Абянов.

«Все ключевые вопросы — о правах на код, процессуальных нарушениях и исковой давности — уже были подробно исследованы судами первой и апелляционной инстанций. Попытки в кассации заново оспорить выводы об авторстве, идентичности кода или подлинности подписей, скорее всего, будут отклонены как не входящие в пределы кассационной проверки, что подтверждается позицией Верховного суда в аналогичных спорах», — считает Рамис Абянов.