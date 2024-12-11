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Индексная книга (каталог) CNews*
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Педченко Сергей


Если сотрудники начинают терять важные сообщения стоит задуматься о внедрении бизнес-платформ 1
11.12.2024 «Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
07.10.2020 «Инфосистемы джет» и Extron оснастят agile-офисы мультимедиа решениями 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Педченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7495 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Extron Electronics 62 1
Microsoft Corporation 24718 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Broadcom - VMware 2385 1
8322 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
Selectel - Селектел 396 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 65 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Монолит-Инфо 121 1
Cactus 28 1
Yandex B2B Tech 13 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7189 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 189 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 2
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 768 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2807 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2498 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 598 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6696 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 337 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1231 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2892 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 660 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 167 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 210 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 214 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 1
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
OpenVPN 68 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 9 1
Rocket.Chat 11 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 43 1
Microsoft Office 365 948 1
Microsoft Exchange 1747 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Сладкова Ольга 2 1
Лимаренко Евгений 4 1
Кузеванов Дмитрий 18 1
Баснер Ольга 1 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Наумов Владимир 17 1
Сургунд Роман 5 1
Горбачевский Никита 9 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Козерод Сергей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 711 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1682 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1338 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Английский язык 6685 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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