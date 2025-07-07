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Бабичев Иван
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|NL International перешла на «Яндекс 360» и сократила затраты на сервисы на 30% 1
|26.07.2006
|Что такое аудиосервер? 1
Бабичев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 1
|Yamaha LonWorks 1 1
|Melco Holdings - Buffalo PC 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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