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Бабичев Иван


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 NL International перешла на «Яндекс 360» и сократила затраты на сервисы на 30% 1
26.07.2006 Что такое аудиосервер? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бабичев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Crestron 100 1
Philips 2069 1
Cambridge Audio 5 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Echelon Corp 10 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Honeywell 287 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3164 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1904 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 342 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 551 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1528 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 683 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 73 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 959 1
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 560 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10316 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14142 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12710 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21395 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5733 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1936 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 570 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6178 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4067 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4317 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3947 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16480 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 1
Yamaha LonWorks 1 1
Melco Holdings - Buffalo PC 1 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3364 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Нидерланды 3580 1
Азия - Азиатский регион 5654 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Европа Западная 1485 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1416 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5725 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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