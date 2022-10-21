TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств азработала новый программно-аппаратный комплекс для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств — TrueConf Coordinator. Решение позволит заменить на отечественном рынке зарубежные решения Crestron, Extron, QSC и AMX, срок поставки которых увеличился более чем на год, а цена возросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. C 2020 г. значительно вырос спрос на автоматиза