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Crestron

Crestron

СОБЫТИЯ

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21.10.2022 TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств

азработала новый программно-аппаратный комплекс для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств — TrueConf Coordinator. Решение позволит заменить на отечественном рынке зарубежные решения Crestron, Extron, QSC и AMX, срок поставки которых увеличился более чем на год, а цена возросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. C 2020 г. значительно вырос спрос на автоматиза
17.02.2015 Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа

nic представила новые серии проекторов, а также объявила о сертификации своих 4К-дисплеев компанией Crestron Electronics. Как сообщили CNews в Panasonic, новая серия ярких одноматричных DLP-про
28.01.2011 «Виатек» представила сенсорные панели управления Crestron

Компания «Виатек» представила сенсорные панели Crestron TPMC-V12 и Crestron TPMC-V15. Новые модели являются универсальным решением дл
08.10.2010 Crestron и Sling Media Co объявили о новом приложение для Android

Компания Crestron совместно с Sling Media Co представила новое приложение для управления системами автоматизации при помощи мобильных устройств на базе Android. В качестве тестовых моделей были использо
17.09.2010 Crestron возвращается к твердым кнопкам управления домашними системами

Crestron представила iPanel панель с твердыми кнопками для управления медиапотоками. Новая панель Crestron имеет 13 кнопок, которые расположены с обеих сторон от сенсорного экрана: Volume Up/Down, Mute, Lights, Home, Guide, Info, Exit, Left, Right, Up, Down, Select. Кнопки похожи на те, кот
17.08.2010 Crestron Electronics представила новые модели панелей TPMC-V12 и TPMC-V15

Корпорация Crestron, американский разработчик и производитель интегрированных систем дистанционного упра
10.08.2010 Crestron и Sequel Technologies объединили систему безопасности и «умного дома»

Компания Crestron, производитель домашних систем управления и контроля, перешла на новый уровень систе
28.11.2008 Crestron выпустила новый передатчик видео и аудио сигналов

Компания «РТА-Инжиниринг» представила новое устройство QM-TX2-MC от компании Crestron, которое является логическим продолжением устройства QM-TX, ставшего популярным решением для передачи видео в сети Crestron. Оригинальный передатчик QM-TX является компактным, п
10.09.2004 Crestron анонсировала новую беспроводную сенсорную панель

Компания Crestron представила на выставке CEDIA 2004 свою новую сенсорную панель стандарта Wi-Fi из семейства Isys i/O - TPMC-10. Модель оснащена экраном ViewSonic с диагональю 10,4-дюймов. Благодаря пр

Публикаций - 102, упоминаний - 123

Crestron и организации, системы, технологии, персоны:

Extron Electronics 63 41
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Barco NV - Barco Display Systems 57 14
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 11
Polymedia - Полимедиа 158 11
Samsung Electronics 11065 10
Cisco Systems 5372 10
Microsoft Corporation 25775 10
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 10
Sony 6739 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
LG Electronics 3735 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Biamp Systems 14 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Kramer Electronics 19 7
ViewSonic 325 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Beltel - Белтел 147 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Делайт 2000 - DeLight 42 5
Cisco Systems - Tandberg 164 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Крок - Croc 1964 5
Philips 2099 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 4
РТА-Инжиниринг 20 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Apple Inc 13156 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 4
Radvision 21 3
Beyerdynamic 23 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Русский Стиль 45 2
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 13 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ЦКБ ГА - ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации 4 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Гута Клиник 1 1
101Hotels.com 456 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Stellantis - Maserati 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 46
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 32
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 19
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 12
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 12
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 12
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 10
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Apple iPad 4012 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Google Android 15244 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 6
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 4
Mitsubishi Digital Signage 3 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 3
Apple iPod 1553 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
Avaya Aura 124 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Acer DynamicBlack 20 2
Acer - серия проекторов 38 2
Microsoft Windows 98 452 2
Acer ColorSafe 27 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
Dell Streak 49 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Microsoft Office 4170 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Apple iPod Touch 747 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Nvidia Jetson 47 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Лаврентьев Павел 9 3
Вайсблюм Игорь 20 2
Новикова Елена 105 2
Фролов Александр 40 2
Соловьев Игорь 53 2
Кораблев Сергей 6 2
Хомяков Сергей 65 1
Кузнецов Михаил 17 1
Новиков Дмитрий 41 1
Абрамков Александр 44 1
Тарновский Александр 12 1
Чернов Александр 18 1
Карпинский Алексей 42 1
Наумов Максим 100 1
Забусов Николай 11 1
Королев Сергей 47 1
Демидов Руслан 10 1
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Бойко Павел 7 1
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Суворов Роман 2 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Соколюк Валерий 31 1
Лебедев Павел 36 1
Готальский Михаил 95 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Тарасенко Алексей 16 1
Бойко Александр 24 1
Степанов Антон 71 1
Мякишева Марина 84 1
Зенкин Денис 263 1
Солонин Виталий 90 1
Капцов Сергей 12 1
Ковардакова Ольга 7 1
Мартынов Александр 59 1
Калиниченко Михаил 19 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
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Европа 24964 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Европа Восточная 3138 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
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Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
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Нидерланды 3746 2
Румыния 753 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
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