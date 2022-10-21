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Crestron
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.10.2022
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TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств
азработала новый программно-аппаратный комплекс для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств — TrueConf Coordinator. Решение позволит заменить на отечественном рынке зарубежные решения Crestron, Extron, QSC и AMX, срок поставки которых увеличился более чем на год, а цена возросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. C 2020 г. значительно вырос спрос на автоматиза
|17.02.2015
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Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа
nic представила новые серии проекторов, а также объявила о сертификации своих 4К-дисплеев компанией Crestron Electronics. Как сообщили CNews в Panasonic, новая серия ярких одноматричных DLP-про
|28.01.2011
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«Виатек» представила сенсорные панели управления Crestron
Компания «Виатек» представила сенсорные панели Crestron TPMC-V12 и Crestron TPMC-V15. Новые модели являются универсальным решением дл
|08.10.2010
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Crestron и Sling Media Co объявили о новом приложение для Android
Компания Crestron совместно с Sling Media Co представила новое приложение для управления системами автоматизации при помощи мобильных устройств на базе Android. В качестве тестовых моделей были использо
|17.09.2010
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Crestron возвращается к твердым кнопкам управления домашними системами
Crestron представила iPanel панель с твердыми кнопками для управления медиапотоками. Новая панель Crestron имеет 13 кнопок, которые расположены с обеих сторон от сенсорного экрана: Volume Up/Down, Mute, Lights, Home, Guide, Info, Exit, Left, Right, Up, Down, Select. Кнопки похожи на те, кот
|17.08.2010
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Crestron Electronics представила новые модели панелей TPMC-V12 и TPMC-V15
Корпорация Crestron, американский разработчик и производитель интегрированных систем дистанционного упра
|10.08.2010
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Crestron и Sequel Technologies объединили систему безопасности и «умного дома»
Компания Crestron, производитель домашних систем управления и контроля, перешла на новый уровень систе
|28.11.2008
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Crestron выпустила новый передатчик видео и аудио сигналов
Компания «РТА-Инжиниринг» представила новое устройство QM-TX2-MC от компании Crestron, которое является логическим продолжением устройства QM-TX, ставшего популярным решением для передачи видео в сети Crestron. Оригинальный передатчик QM-TX является компактным, п
|10.09.2004
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Crestron анонсировала новую беспроводную сенсорную панель
Компания Crestron представила на выставке CEDIA 2004 свою новую сенсорную панель стандарта Wi-Fi из семейства Isys i/O - TPMC-10. Модель оснащена экраном ViewSonic с диагональю 10,4-дюймов. Благодаря пр
Crestron и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаврентьев Павел 9 3
|Вайсблюм Игорь 20 2
|Новикова Елена 105 2
|Фролов Александр 40 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Кораблев Сергей 6 2
|Хомяков Сергей 65 1
|Кузнецов Михаил 17 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Абрамков Александр 44 1
|Тарновский Александр 12 1
|Чернов Александр 18 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Наумов Максим 100 1
|Забусов Николай 11 1
|Королев Сергей 47 1
|Демидов Руслан 10 1
|Теплов Павел 17 1
|Бойко Павел 7 1
|Исламов Альберт 13 1
|Папин Максим 10 1
|Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Суворов Роман 2 1
|Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Лебедев Павел 36 1
|Готальский Михаил 95 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Бойко Александр 24 1
|Степанов Антон 71 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зенкин Денис 263 1
|Солонин Виталий 90 1
|Капцов Сергей 12 1
|Ковардакова Ольга 7 1
|Мартынов Александр 59 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Гутман Виктор 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|РБК Daily 91 1
|Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
|The Verge - Издание 619 1
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