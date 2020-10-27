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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Crestron
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 87
Crestron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
|GPA - Global Presence Alliance 1 1
|Лямин Александр 59 1
|Шаповаленко Денис 1 1
|Минасян Карине 91 1
|Вайсблюм Игорь 7 1
|Абрамков Александр 29 1
|Фролов Александр 26 1
|Тарновский Александр 3 1
|Забусов Николай 3 1
|Демидов Руслан 10 1
|Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
|Бойко Александр 19 1
|Степанов Антон 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
|КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru