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Crestron


27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD 1
28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше» 2
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
15.02.2017 Amazon запустила «убийцу» Skype for Business. Видео 1
13.02.2017 «Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России 1
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» 1
22.06.2016 Tegrus оснастил конференц-зал Волго-Вятского отдела Сбербанка мультимедийным оборудованием 1
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России 1
28.03.2016 «ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 3
09.02.2016 «Техносерв» построил в «Сколково» лабораторию параллельного проектирования 1
25.11.2015 Tegrus оснастил мультимедийным оборудованием клиентский центр для IBM в России 1
06.08.2015 «Крок» стал единственным российским интегратором в Global Presence Alliance 1
03.03.2015 «Ай-Теко» развернула демо-зону для системы телеприсутствия DVE Huddle Room 70 1
17.11.2014 «Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве 1
28.07.2014 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру для нового офиса «РусГидро» 1
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
06.11.2013 Врачи против ИТ: кто победит? 1
27.09.2013 IBS Platformix создал ВКС для «Центральной клинической больницы гражданской авиации» 1
18.10.2012 Polymedia разработала программный комплекс для сопровождения законотворческих заседаний 1
03.10.2012 Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно 1
27.07.2012 Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш 1
17.07.2012 Acer P7215: первый в мире одноламповый проектор яркостью 6 тыс. лм 1
22.05.2012 «Астерос» модернизировал систему ВКС в центральном офисе ТМК 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
13.02.2012 «Энвижн Груп» построила первую в России «умную» систему бронирования переговорных комнат 1
08.02.2012 «Энвижн Груп» построила современный мультимедийный комплекс в Приволжской таможне 1
05.12.2011 77 арбитражных судов оснащены оборудованием видеоконференцсвязи 1
31.10.2011 «Техносерв» оборудовал мультимедийным ВКС комплексом новое здание ФМС России 1
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011 1
19.07.2011 «АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата 1
28.01.2011 «Виатек» представила сенсорные панели управления Crestron 1
23.12.2010 Российским компаниям вручены национальные премии в области автоматизации зданий 4

Публикаций - 68, упоминаний - 87

Crestron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5714 7
Extron Electronics 37 6
Microsoft Corporation 11143 5
Polycom - Поликом Раша 301 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Bosch - БСХ бытовые приборы 242 3
Cisco Systems 2054 3
Casio 59 2
Астерос - Asteros 531 2
Sennheiser 33 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Siemens AG - Сименс Россия 672 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
Cisco Systems - Tandberg 94 2
IBM 3554 2
LG Electronics 1870 2
Biamp Systems 5 2
Vivitek - Вивитек 16 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Крок 1221 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
АйТи 752 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Barco 18 1
Digis - Дигис 16 1
Shure 10 1
Синтерра - Synterra 569 1
Beltel - Белтел 97 1
Google LLC 7168 1
Schneider Electric 409 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
SAP SE 3218 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2418 1
Huawei 2733 1
Oracle Corporation 3360 1
Acer Group 1372 1
Uber Technologies 258 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Uber 257 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Accor Hotels 11 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 274 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 217 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
BMS - Building Management System 31 1
HDBaseT - Стандарт передачи данных 13 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Flash 479 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 154 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Google Android 10751 5
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 4
Apple iPad 3263 3
Apple iOS 5742 3
Samsung Multi-Link HDR 2 1
Samsung 8K AI Upscaling 7 1
Acer ColorSafe 4 1
Citrix GoToMeeting 19 1
Samsung Ambient 10 1
Samsung OMN/OMN-D Series In-Window Displays 2 1
Samsung Color Mapping 2 1
Samsung ITM - Samsung Inverse Tone Mapping 2 1
Siemens Simatic 10 1
Samsung The Wall 19 1
Acer P - серия проекторов 2 1
Acer VL - серия проекторов 1 1
Acer DynamicBlack 6 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Microsoft Lync 272 1
Java - Язык программирования 1179 1
Apple macOS 930 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Cisco Webex 108 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Avaya Aura 41 1
Avaya Equinox 12 1
Acer C - Серия проекторов 7 1
Tizen OS - Linux 215 1
Samsung Knox 82 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Лямин Александр 59 1
Шаповаленко Денис 1 1
Минасян Карине 91 1
Вайсблюм Игорь 7 1
Абрамков Александр 29 1
Фролов Александр 26 1
Тарновский Александр 3 1
Забусов Николай 3 1
Демидов Руслан 10 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Бойко Александр 19 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Восточная Европа 1688 3
Украина 3389 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - Мирный 21 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Европа 3781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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