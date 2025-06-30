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Nvidia Jetson
УПОМИНАНИЯ
Nvidia Jetson и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 304 1
|X5 Group - Перекрёсток 582 1
|RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 83 1
|Кадейшвили Алексей 15 2
|Борисов Юрий 121 2
|Кривозубов Павел 27 1
|Куринной Павел 1 1
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Корявов Денис 6 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Евдокимов Андрей 84 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Гачко Дмитрий 10 1
|Jones Chris - Джонс Крис 20 1
|Подлегаев Антон 1 1
|Шадаев Максут 1062 1
|Иванов Андрей 58 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Трандин Сергей 98 1
|Скиданов Роман 2 1
|Яценко Вадим 69 1
|Семенкин Максим 8 1
|Бондарева Варвара 1 1
|Макаров Валентин 235 1
|Булгаков Кирилл 126 1
|Аджиблаева Эльмаз 1 1
|Касперская Наталья 299 1
|Никитин Игорь 14 1
|Яценко Виктор 21 1
|Егоров Александр 85 1
|Трухманов Александр 9 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Белостоцкий Сергей 13 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Третьякова Мария 4 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Сажин Олег 9 1
|Кузьма Дмитрий 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
|Tom’s Hardware 450 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
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