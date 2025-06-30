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Nvidia Jetson


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами 1
30.08.2024 В России создан фотонный вычислитель, обрабатывающий видео в сотни раз быстрее нейросетей на полупроводниковых компьютерах 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
27.12.2023 Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения 1
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 1
24.03.2022 Headpoint модернизирует собственную IoT-платформу Inone 1
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
23.01.2019 Будь там, где интересно 1
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops 1
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
01.04.2014 NVidia выпускает мобильный «суперкомпьютер» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Nvidia Jetson и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3584 13
Vocord - Вокорд 183 3
Intel Corporation 12339 3
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 48 3
Google LLC 11993 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 2
AMD - Advanced Micro Devices 4328 2
Базальт СПО - BaseALT 714 2
ИКС 344 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 76 2
Erlyvideo - Эрливидео 1 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
GitHub 888 1
Huawei 4042 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 597 1
Fastwel - Фаствел 31 1
Amazon - iRobot 58 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Content AI - Контент ИИ 90 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 1
Ред Софт - Red Soft 831 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 249 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 10 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Thrive Technologies - Трайв Технолоджис 1 1
Сенсорные Системы 68 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 2 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 304 1
X5 Group - Перекрёсток 582 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2038 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21294 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3460 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8124 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3087 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 555 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3574 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 579 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10150 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3919 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16427 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1700 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2555 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3933 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 3
Видеокамера - Camcorder 2295 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 476 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4194 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3346 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4236 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2436 2
USB micro 969 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 165 6
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 5
Linux OS 10315 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 495 4
Vocord NetCam 27 3
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 10 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 3
Vocord FaceControl 38 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 65 2
Nvidia Jetson Xavier NX 13 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 2
FreePik 1174 2
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 2
Erlyvideo Flussonic 4 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
Nvidia Jetson TK1 SBC 2 1
Vocord NanoFace 2 1
Raspberry Pi Compute Module 18 1
Apple iPhone 6 4863 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Intel Neural Compute Stick - Мини-ПК 1 1
Google TensorFlow 92 1
Python PyTorch 54 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Apache MXNet 13 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 246 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 1
Inkscape 23 1
Кадейшвили Алексей 15 2
Борисов Юрий 121 2
Кривозубов Павел 27 1
Куринной Павел 1 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Корявов Денис 6 1
Новодворский Алексей 109 1
Евдокимов Андрей 84 1
Кузнецова Светлана 16 1
Гачко Дмитрий 10 1
Jones Chris - Джонс Крис 20 1
Подлегаев Антон 1 1
Шадаев Максут 1062 1
Иванов Андрей 58 1
Мишустин Михаил 700 1
Трандин Сергей 98 1
Скиданов Роман 2 1
Яценко Вадим 69 1
Семенкин Максим 8 1
Бондарева Варвара 1 1
Макаров Валентин 235 1
Булгаков Кирилл 126 1
Аджиблаева Эльмаз 1 1
Касперская Наталья 299 1
Никитин Игорь 14 1
Яценко Виктор 21 1
Егоров Александр 85 1
Трухманов Александр 9 1
Яфраков Михаил 9 1
Петросов Владимир 9 1
Белостоцкий Сергей 13 1
Данилова Марина 9 1
Ефанова Людмила 9 1
Третьякова Мария 4 1
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Шабурин Hиколай 9 1
Сажин Олег 9 1
Кузьма Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3243 1
Европа 24422 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5270 1
Китай - Тайвань 4059 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 952 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2289 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3216 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2951 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 1
Образование в России 2395 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 189 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1633 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2561 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 847 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1121 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2356 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Английский язык 6765 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 871 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Tom’s Hardware 450 1
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 16 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Nvidia GPU Technology Conference 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
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