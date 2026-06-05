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Google TPU Google Tensor Processing Unit Google TPU Coral Dev Board Edg Тензорный процессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Google TPU и организации, системы, технологии, персоны:
|Moore Gordon - Мур Гордон 66 1
|Безиев Адам 5 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
|Каушанский Александр 56 1
|Водясов Алексей 222 1
|Марков Дмитрий 80 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Ивенев Николай 15 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Ильягуева Ольга 5 1
|Месропов Юрий 5 1
|Silicon 493 1
|The Verge - Издание 610 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
|Nature 826 1
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