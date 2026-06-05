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Google TPU Google Tensor Processing Unit Google TPU Coral Dev Board Edg Тензорный процессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.06.2026 Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее 1
04.03.2026 Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай 1
30.10.2025 Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ 1
29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1
26.05.2023 В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone 1
06.04.2023 Google рассекретил подробности о своем главном процессоре для ИИ, который лучше устаревших чипов Nvidia 1
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
11.06.2021 Искусственный интеллект научился создавать чипы лучше и в разы быстрее людей 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Google TPU и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12565 8
Nvidia Corp 3914 5
BBK OnePlus 288 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 2
Intel Corporation 12744 2
AMD - Advanced Micro Devices 4602 2
Норси-Транс - НТ 136 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 2
ХайТэк - Hi-Tech 233 2
Loongson Technology 78 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 2
SP - Silicon Power 24 1
Victor Hasselblad AB 58 1
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 27 1
Sophgo 16 1
Samsung Electronics 10959 1
Ростелеком 10777 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Ростех - Автоматика Концерн 1809 1
Yandex - Яндекс 9018 1
Huawei 4472 1
Xiaomi 2164 1
Apple Inc 13021 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 276 1
Microsoft Corporation - GitHub 1035 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 303 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 407 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 871 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 474 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 1
Программный продукт ГК 81 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 254 1
AMD Xilinx 100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 62 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 199 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 25 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 378 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 80 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22281 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8634 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10526 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4590 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3579 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3374 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5791 2
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1990 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 319 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 261 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 30 1
Night Vision - режим ночного видения 398 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 422 4
Nvidia Jetson 20 3
Google Android 15095 3
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 10 2
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Samsung Galaxy 1023 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 563 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 2
Google TensorFlow 98 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 141 2
Samsung S-Pen - Стилус 144 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 1
Intel Neural Compute Stick - Мини-ПК 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 11 1
LG OLED - серия телевизоров 97 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 223 1
Apple MagSafe 105 1
IVA Technologies - IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
IVA Technologies - IVA ЯРъ СХД 3 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 247 1
Pixabay 243 1
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Apple iPhone 14 156 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 16 1
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Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 90 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 1
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NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 241 1
Запугивание и шантаж 175 1
Silicon 493 1
The Verge - Издание 610 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
Nature 826 1
ТГУ - Томский государственный университет 224 1
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