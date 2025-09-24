Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183558
ИКТ 14268
Организации 11087
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26257
Персоны 78883
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Raspberry Pi Compute Module


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 4
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 2
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 2
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 2
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 2
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 4
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео 2
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 7
17.01.2017 Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз 3

Публикаций - 19, упоминаний - 38

Raspberry Pi Compute Module и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 44 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 547 3
Shenzhen Xunlong Software 16 3
CubieBoard 4 3
PandaBoard 5 3
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 3
BeagleBone 4 3
GitHub 934 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Raspberry Pi Trading 3 2
Google LLC 12093 2
FriendlyELEC 4 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 990 2
Radxa 10 2
Microsoft Corporation 25060 2
Xiaomi 1896 1
Realtek Semiconductor 63 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 1
Nvidia Corp 3662 1
Виртуриал 3 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1543 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Apple Inc 12446 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 589 1
Alibaba Group 443 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 433 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 936 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 47 1
Qilinlog 3 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 6 1
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics - Crowd Supply 4 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Kickstarter 129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 20 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25567 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9709 15
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 491 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21524 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10229 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6144 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12808 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7558 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3972 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8241 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 798 9
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 83 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26676 9
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 172 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6043 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8031 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2718 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16543 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14827 6
USB micro 971 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2559 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2086 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14215 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55437 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25210 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2662 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1267 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 4
DDR - Double data rate 2856 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1807 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16644 3
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 195 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 3
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5762 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6105 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 203 18
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1155 13
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 56 11
Raspberry Pi B Model 27 10
Linux OS 10655 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 9
Raspberry Pi Zero 27 9
Raspberry Pi A Model 10 9
Broadcom BCM chip 65 8
Linux - Debian GNU 514 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 916 4
Raspberry Pi Pico 13 4
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 3
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 3
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 10 3
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 21 3
Raspberry Pi OS 14 3
Intel x86 - архитектура процессора 1955 3
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 75 3
Google Android Things 8 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 339 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 2
Linux OpenWRT OS 18 2
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 2
Google TensorFlow 93 2
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 26 2
Microsoft DirectX 716 2
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 2
Linux Slackware 30 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 2
Arch Linux 30 2
Acorn RISC OS 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 4 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 2
Sinclair ZX Spectrum 28 2
Radxa Rock Pi X 5 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 6
Upton Eben - Аптон Эбен 10 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 6
Великобритания - Кембридж 261 6
Россия - РФ - Российская федерация 153457 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 2
Индия - Bharat 5611 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 166 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Канада 4954 1
Новая Зеландия 727 1
Япония 13439 1
Китай - Тайвань 4090 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5385 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5197 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 328 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
НКО - Некоммерческая организация 536 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14719 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 270 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10472 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1220 1
CNX Software 17 2
Liliputing 70 2
Ars Technica 433 1
Tom’s Hardware 485 1
The Register - The Register Hardware 1660 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385648, в очереди разбора - 730046.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще