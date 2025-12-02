Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью

Цены на компьютеры Raspberry Pi выросли на 5-20% в зависимости от модели. Причина – стремительное удорожание оперативной памяти по всему миру из-за искусственного интеллекта. Также вышла модификация Raspberry Pi 5 всего лишь с 1 ГБ оперативной памяти он был актуален 20 лет назад.

Raspberry Pi за много денег

Фонд Raspberry Pi Foundation поднял цены на почти все доступные в продаже современные одноплатные компьютеры Raspberry Pi, пишет The Register. Заплатить придется больше на 5-25% в зависимости от выбранной модификации.

К моменту выхода материала цены были переписаны в первую очередь на линейку Raspberry Pi 5 образца 2023 г. – это пока самые передовые Raspberry Pi в мире. Так, модель с 2 ГБ оперативной памяти подорожала на 10% – раньше она стоила $50 (3890 руб. по курсу ЦБ на 2 декабря 2025 г.), а теперь $55 (4270 руб.).

Цена версии с 16 ГБ стала выше на $25 (1940 руб.), и тут уже почти 25-процентный рост – с прежних $120 (9320 руб.) до $145 (11,3 тыс. руб.). Стоимость вычислительного модуля Compute Module 5 с 16 ГБ памяти выросла на $20 (1550 руб.).

Но на этом разработчики Raspberry Pi решили не останавливаться. Даже совсем древний по сегодняшним меркам Raspberry Pi 4 прямиком из доковидного 2019 г. взлетел в цене. Модификация с 4 ГБ RAM отныне стоит не $55 (4270 руб.), а $60 (4660 руб., +10%). а версия с 8 ГБ – не $75 (5830 руб.), а $85 (6600 руб., примерно на 11%).

Vishnu Mohanan / Unsplash В сложившейся ситуации китайские одноплатные ПК теоретически могут оказаться более выгодным приобретением

Модели Pi 4 с меньшим объемом ОЗУ, а также Pi 3 Model B+ из середины прошлого десятилетия в цене не изменились, как и совсем бюджетные одноплатные ПК серии Pi Zero.

Почему это важно

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi считаются эталонными в своем классе. Они появились в 2012 г. и фактически сформировали этот рынок, хотя и до них предпринимались попытки выпуска таких устройств другими производителями.

Но при этом Raspberry Pi не являются самыми лучшими по соотношению цены и производительности. Наоборот, с этой точки зрения абсолютно все современные Raspberry Pi уступают многочисленным одноплатникам из Китая, которые стоят так же или даже дешевле, но предлагают более современное «железо». Однако производитель решил, что цены поднять все же нужно на фоне повсеместного удорожания оперативной памяти.

Как сообщал CNews, ОЗУ дорожает из-за нейросетей. Их инфраструктура потребляет избыточно много комплектующих, а производители чипов памяти сейчас работают, по большей части, на нее, отстранив потребительский рынок на второй план.

Вернуть 2005 год

Повышением цен Raspberry Pi Foundation не ограничился. Он также выпустил совершенно новую модификацию Raspberry Pi 5 – с всего 1 ГБ оперативной памяти. Такой объем был актуален для многих компьютеров среднего уровня примерно 20 лет назад.

Двукратное уменьшение объема ОЗУ по сравнению с предыдущей базовой версией позволило установить на новую модификацию сравнительно невысокую цену. Разработчики просят за нее $45.

Генеральный директор Raspberry Pi Foundation Эбен Аптон (Eben Upton) объяснил индексацию цен Raspberry Pi ростом стоимости оперативной памяти. Он добавил, что это следствие высокого спроса на нее со стороны ИИ-инфраструктуры.

«Текущее давление на цены на память, обусловленное конкуренцией со стороны развертывания инфраструктуры ИИ, болезненно, но в конечном счете временно. Мы по-прежнему стремимся к снижению стоимости вычислений и рассчитываем на отмену роста цен при первой возможности», – заявил Аптон.

Он также напомнил, что почти семилетний Raspberry Pi 4 с 1 ГБ оперативной памяти все еще можно приобрести. Аптон подчеркнул, что стоит он даже дешевле Raspberry Pi 5 с 1 ГБ RAM – $35 (2720 руб.). За эти же деньги сейчас доступен и самый первый Raspberry Pi 1 с 256 МБ RAM образца 2012 г.

Как отметили эксперты The Register, Аптон предпринял отличную попытку успокоить потребителей. Однако его слова – очень слабое утешение для пользователей, которым требуется больше памяти для современных приложений, и которые теперь вынуждены платить больше, во многом из-за требований искусственного интеллекта к оперативной памяти.