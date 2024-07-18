Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала

Новый одноплатник Orange Pi

Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Max.

Новинка выполнена в классическом форм-факторе, моду на которой задал легендарный Raspberry Pi еще в начале 2010-х годов. Она имеет ряд немаловажных преимуществ перед Raspberry Pi 5 – наиболее современным представителем линейки британских миниатюрных компьютеров, появившемся на рынке осенью 2023 г.

В частности, китайский одноплатник оснащен поддержкой более высокопроизводительных сетевых интерфейсов – проводного 2.5 GbE Ethernet (один порт) и беспроводного Wi-Fi 6E. Кроме того, Orange Pi 5 Max имеет разъем для установки модулей расширения M.2 – с его помощью, к примеру, можно подключить к миниатюрному компьютеру высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe SSD (шина PCIe 3.0).

В списке поддерживаемых Pi 5 Max операционных систем значатся фирменная Orange Pi OS (в основе – Android), на визуальную составляющую которой явно оказала влияние Microsoft Windows 11, основанные на Linux Ubuntu, Debian, а также Google Android 12, в которой также задействовано ядро Linux.

Shenzhen Xunlong Одноплатник базируется на SoC Rockchip RK3588

Orange Pi 5 Max можно приобрести на одном из китайских розничных маркетплейсов по цене от $95 (около 8,36 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2024 г.). Ценник зависит от суммарного размера оперативной памяти на борту девайса. В топовой конфигурации устройство с 16 ГБ ОЗУ обойдется в $125 (примерно 11 тыс. руб.). По информации портала Liliputing, в будущем можно ожидать появление на рынке версии с 4 ГБ RAM4, которая, вероятно, окажется дешевле базовой 8-гигабатной, отпускаемой по цене в $95.

Флагман в линейке Orange Pi 5

С появлением модели Pi 5 Max семейство Orange Pi 5 теперь насчитывает всего четыре устройства, в том числе Pi 5 Pro, Pi 5 Plus и стандартный Pi 5.

Все эти одноплатники имеют во многом схожие характеристики, главная из которых – используемый процессор (точнее, система на кристалле, или SoC). «Сердцем» компьютеров линейки является микросхема Rockchip RK3588(S), представленная в декабре 2021 г. и несущая по четыре ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц; графический чип ARM Mali-G610 MP4; ускоритель ИИ (нейронный процессор; NPU) производительностью 6 TOPS. Литерой S маркируются несколько удешевленные версии RK3588, с поддержкой меньшего количества периферии. Именно такими вариантами чипа оборудованы младшие модели семейства Pi 5 – собственно, Pi 5 и Pi 5 Pro.

Shenzhen Xunlong С обратной стороны платы можно обнаружить разъем M.2 для установки NVMe SSD

На фоне собратьев Pi 5 Max выделяется поддержкой наиболее современных стандартов беспроводной связи – Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Для сравнения: Pi 5 Pro имеет встроенные модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а в Pi 5 и Pi 5 Plus они полностью отсутствуют (допускается установка внешних посредством M.2 2242/2230).

Кроме того, новинка является наиболее компактным девайсом в семействе среди экземпляров, оснащенных поддержкой высокоскоростного интерфейса PCIe 3.0 (четыре линии) – габариты платы составляют 89х57 мм. Наличием таковой, помимо Pi 5 Max, может похвастаться лишь Pi 5 Plus, значительно более крупное устройство (100х75 мм).

Наконец, флагман Orange Pi 5 Max, как и Pi 5 Pro, оснащен оперативной памятью стандарта LPDDR5, тогда как два других представителя семейства работают с более медленным ОЗУ на основе LPDDR4/4X.

Лучше RPI 5 во всем, кроме цены

Последнее, пятое поколение знаменитого Raspberry Pi британской RPI Foundation, было представлено в конце сентября 2023 г. – спустя четыре года после появления на рынке RPI 4.

Raspberry Pi 5 работает под управлением чипсета Broadcom BCM2712, который включает четыре 64-битных процессорных ядра ARM Cortex-A76, работающих на тактовой частоте до 2,4 ГГц. В устройстве применяется память стандарта LPDDR4-4267. Владельцу доступны коммуникационные интерфейсы Bluetooth 5.0 (BLE) и Wi-Fi 2,4/5 ГГц, а также одна линия PCIe 2.0, но для подключения быстрой периферии требуется адаптер, который в базовый комплект поставки не входит,

Таким образом, RPI 5 уступает Orange Pi 5 Max едва ли не по всем существенным показателям: имеет в теории более производительный CPU, «из коробки» поддерживает NVMe SSD и более современные стандарты беспроводной связи.

Также следует отметить, что разработчики RPI 5 в свое время приняли решение оставить свое детище без 3,5-миллиметрового аналогового аудивыхода, который мог бы пригодиться при использовании одноплатника в качестве компактного персонального компьютера для подключения наушников или колонок.

К числу главных недостатков новинки, разработанной Shenzhen Xunlong, которые можно с легкостью выявить, даже ни разу не подержав плату в руках, следует отнести розничную цену девайса – в сравнении с Raspberry Pi 5, конечно же. Если за 8-гигабайную версию Orange Pi 5 Max продавцы просят $95, то рекомендованная розничная цена, установленная для RPI 5 с аналогичным размером ОЗУ, составляет $80. На популярной китайской торговой площадке россияне могут приобрести RPI 5 с 8 ГБ RAM по цене около 9,1 тыс. руб. с учетом доставки, то есть примерно за $103.