FriendlyELEC ZeroPi Одноплатный компьютер


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.12.2025 Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
25.07.2023 Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное 1
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
21.06.2019 Сверхсекретные базы данных NASA украли с помощью компьютера за $5 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

FriendlyELEC ZeroPi и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 46 5
Shenzhen Xunlong Software 16 3
Raspberry Pi Trading 3 2
Radxa 10 2
CubieBoard 4 2
PandaBoard 5 2
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 2
BeagleBone 4 2
FriendlyELEC 4 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 49 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1577 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
Samm Teknoloji 1 1
Realtek Semiconductor 64 1
Microsoft Corporation 25228 1
Huawei 4214 1
Apple Inc 12612 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Amlogic 54 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Allwinner Technology 19 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Boeing 1017 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5221 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1354 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 521 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12957 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9846 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7654 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6168 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21795 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10311 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4025 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8161 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 85 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2161 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8387 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 4
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 220 3
ARM - Advanced RISC Machine 456 3
USB Type-A - USB-A 616 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14362 3
USB micro 971 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16681 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6140 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 800 3
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4171 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10522 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 2
Умные платформы 1856 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2348 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6306 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1029 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25642 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 530 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 607 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1293 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7367 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7008 1
Raspberry Pi Zero 28 10
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 208 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 7
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 6
Raspberry Pi B Model 29 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 5
Linux OS 10871 4
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 24 3
Raspberry Pi A Model 10 3
Broadcom BCM chip 65 3
Linux - Debian GNU 529 3
Raspberry Pi Compute Module 21 3
Radxa Zero - Одноплатный микрокомпьютер 2 2
Raspberry Pi Pico 13 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 934 2
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 2
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 2
Apple macOS 2241 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 2
Microsoft Windows 16306 2
Raspberry Pi OS 14 1
Radxa Rock Pi X 5 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Microsoft Windows 11 709 1
NASA Deep Space Network 26 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 434 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 140 1
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 1
Raspberry Pi Imager 1 1
Raspberry Pi Camera 1 1
Linux OpenWRT OS 19 1
Apple iPhone 6 4862 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Google Android 14656 1
Microsoft Windows 10 1873 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 1
Upton Eben - Аптон Эбен 11 4
Braben David - Брэбен Дэвид 8 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13563 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 3
Великобритания - Кембридж 261 2
Россия - РФ - Российская федерация 156500 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 174 1
Нидерланды 3630 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Германия - Федеративная Республика 12930 1
Италия - Итальянская Республика 4427 1
Испания - Королевство 3758 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Канада 4984 1
Турция - Турецкая республика 2482 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Новая Зеландия 731 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3380 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3272 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7548 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7259 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3699 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5501 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 1
Tom’s Hardware 513 2
Liliputing 71 1
Fortune 210 1
Reddit 355 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2597 1
