Получите все материалы CNews по ключевому слову
FriendlyELEC ZeroPi Одноплатный компьютер
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
FriendlyELEC ZeroPi и организации, системы, технологии, персоны:
|RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
|Boeing 1017 1
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
|Tom’s Hardware 513 2
|Liliputing 71 1
|Fortune 210 1
|Reddit 355 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.