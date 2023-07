Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное

Одноплатный ПК Raspberry Pi Zero W можно использовать для слежки за самолетами, находящимися в небе. Весь необходимый для этого комплект «железа» свободно продается и стоит очень дешево, а ПО и вовсе распространяется бесплатно.

Raspberry Pi для «шпионов»

Энтузиаст под псевдонимом _G4M3R_ превратил одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W в полноценное устройство для слежки за перемещениями самолетов в реальном времени, пишет портал Tom’s Hardware. По его словам, созданное им устройство стоит очень дешево, но работает с очень высокой точностью.

О своем творении _G4M3R_ рассказал на Reddit. В основе гаджета лежит одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W первого поколения, вышедший в 2017 г. представляющий собой модификацию платы Raspberry Pi Zero (2015 г.) со встроенным модулем Wi-Fi. Однако автор рекомендует использовать Raspberry Pi Model 3B+ как более производительную и почему-то не упоминает Raspberry Pi Zero W второго поколения, дебютировавшего в 2021 г.

Устройство для слежки по цене ультрадешевого смартфона

Как сообщил _G4M3R_ в своей публикации на Reddit, все его сооружение обошлось ему в $60 или приблизительно в 5430 руб. по курсу ЦБ на 25 июля 2023 г. В России за эти деньги, к примеру, можно купить смартфон Xiaomi Redmi A2+, вышедший в середине июля 2023 г.

В стоимость изделия _G4M3R_ входит в первую очередь одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W за $15. И это он недавно подорожал – CNews писал, что до декабря 2022 г. он стоил всего $10. Цена комплекта также включает затраты на покупку самой дешевой ADS-B-антенны и печать кронштейна для нее и корпуса для другого «железа» на 3D-принтере.

ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) – это технология отслеживания местоположения самолета в реальном времени и с очень высокой точностью. Создавалась она в первую очередь для диспетчеров и пилотов. Редакция CNews выяснила, что антенну для приема сигнала ADS-B можно не только купить, но и изготовить самостоятельно – интернет переполнен инструкциями, в том числе и на русском языке.

Фото: Reddit Антенна на самодельном кронштейне

В дополнение к к перечисленному _G4M3R_ докупил адаптер питания и карту microSD для компьютера, а также специализированный USB-ключ ADS-B – он рекомендует RTL2832 или R820T2, которые находятся в свободной продаже. Редакция CNews нашла их на популярных в России торговых площадках с бесплатной доставкой по стране.

Где «железо», там и софт

_G4M3R_ собрал всю аппаратуру в компактном корпусе и разместил ее на чердаке своего дома, где также повесил небольшую ADS-В-антенну на самодельном кронштейне. Чтобы все заработало, он скачал фирменное приложение веб-сервиса Flight Radar 24 для интерпретации получаемых сигналов.

Инструкция от Flight Radar 24

Flight Radar 24 – самый известный веб-сервис, специализирующийся на отслеживании полетных данных с помощью антенн ADS-B. У них есть специальный пакет, созданный специально для Raspberry Pi под названием Pi24, который можно установить на любой Pi. Его потребуется загрузить с веб-сайта Flight Radar 24 и выполнить установку с помощью утилиты Raspberry Pi Imager.

Flight Radar 24 разработал детальную инструкцию по превращению дешевого одноплатного ПК в устройство слежки за самолетами. Необходимое для настройки компьютера ПО авторы сервиса выложили в свободном доступе в версиях под Windows и macOS.

Успешный эксперимент

Как написал _G4M3R_, следование инструкции на Flight Radar 24 привело его к успеху. Собранная им конструкция начала улавливать сигналы ADS-В, несмотря на то, что в своей сборке он использовал очень дешевые компоненты.

Компоненты для сборки устройства продаются и в России

По словам автора эксперимента, небольшая конструкция, размещенная буквально под крышей его дома, позволяет ему знать, где в каждый момент времени находится тот или иной самолет, в радиусе 85 морских миль. Это приблизительно 150 километров.

Фото: Reddit На фото - устройство для слежки за самолетами за $60

Исследователь подчеркнул, что не ставил себе цель сделать максимально «дальнобойную» систему слежения. Ничего незаконного в его действиях, судя по всему, нет – все компоненты для сборки похожей системы находятся в свободной продаже, софт распространяется открыто и бесплатно, а сайт Flight Radar 24 функционирует с 2006 г. и даже не входит в список запрещенных на территории России (на момент выхода материала).