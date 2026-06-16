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Raspberry Pi B Model

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео» 1
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине 1
11.08.2025 «Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64 1
10.07.2025 Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
25.07.2023 Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное 2
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 3
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 2
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 2
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 3
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 2
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
21.06.2019 Сверхсекретные базы данных NASA украли с помощью компьютера за $5 1
25.03.2019 Intel «убьет» свой крошечный ПК размером с кредитную карту 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
02.02.2015 Пользователи 35-долларового компьютера Raspberry Pi 2 получат Windows 10 бесплатно 4
05.03.2014 2,5 миллиона Raspberry Pi B за два года 1
29.02.2012 Начались продажи самого дешевого компьютера в мире 1

Публикаций - 29, упоминаний - 40

Raspberry Pi B Model и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 49 16
Intel Corporation 12752 5
Google LLC 12573 3
Radxa 10 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 56 3
Microsoft Corporation 25663 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 592 3
Raspberry Pi Trading 3 2
RS Group - Electrocomponents - RS Components - Allied Electronics 5 2
Xiaomi 2175 2
Apple Inc 13038 2
Ред Софт - Red Soft 1192 2
AMD - Advanced Micro Devices 4608 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
Shenzhen Xunlong Software 17 2
Iconikal 2 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 1
BeagleBone 4 1
FriendlyELEC 4 1
InFocus 70 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 62 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Qilinlog 3 1
Patreon 17 1
Samm Teknoloji 1 1
Samsung Electronics 10974 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Alibaba Group 468 1
Huawei 4487 1
LG Electronics 3722 1
Oracle Corporation 7044 1
Toshiba Corporation 2978 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 751 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1686 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Kickstarter 135 1
Boeing 1030 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 9
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13568 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 547 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22322 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27045 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27944 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8649 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3871 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 9
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 95 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6405 7
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 806 7
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2765 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3864 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3733 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2335 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 6
USB micro 973 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33017 4
Наушники - Headphones 4424 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 561 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 403 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1887 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 659 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4486 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 221 27
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 62 14
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 11
Raspberry Pi Zero 31 11
Broadcom BCM chip 65 10
Raspberry Pi Compute Module 22 10
Linux OS 11380 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 563 8
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 27 7
Raspberry Pi A Model 10 7
Linux - Debian GNU 562 6
Intel x86 - архитектура процессора 2133 5
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 92 5
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 12 5
Sinclair ZX Spectrum 28 4
Google Android 15122 4
Microsoft Windows 16756 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 4
Linux Slackware 30 3
Raspberry Pi Pico 15 3
Microsoft Windows 10 1928 3
Apple macOS 2382 3
Google Android Things 8 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 3
Raspberry Pi OS 14 2
Radxa Rock Pi X 6 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 2
Acorn RISC OS 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 5 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 2
Apple iOS 8520 2
Linux KDE Plasma 259 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1529 2
Huawei Mate - серия смартфонов 443 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 997 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 2
Braben David - Брэбен Дэвид 8 6
Upton Eben - Аптон Эбен 12 5
Ансимов Константин 37 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18896 10
Россия - РФ - Российская федерация 163990 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54340 6
Великобритания - Кембридж 263 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47177 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Япония 13741 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
Польша - Республика 2026 1
Индия - Bharat 5827 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Канада 5053 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13127 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1815 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Франция - Французская Республика 8123 1
Китай - Тайвань 4221 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Испания - Королевство 3816 1
Нидерланды 3712 1
Новая Зеландия 736 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Португалия - Португальская Республика 948 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 208 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33240 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 369 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26927 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8145 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52838 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8747 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5447 1
Металлы - Медь - Copper 853 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
НКО - Некоммерческая организация 624 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
Tom’s Hardware 583 4
Liliputing 76 3
Reddit 386 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
ZDnet 663 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2330 1
Fortune 209 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
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