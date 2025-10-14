Разделы

Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

Китайский бренд Orange Pi выпустил одноплатный компьютер 4 Pro. Его особенность – процессор, внутри которого есть ядра ARM и RISC-V – двух популярнейших архитектур, которые угрожают х86, любимой архитектуре американских AMD и Intel. Компьютер отправился в производство и готовится к началу продаж по цене примерно от $30.

Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi

Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьютеров, разработала новую модель 4 Pro, пишет портал Liliputing. Модель сравнима по габаритам с банковской картой (если учитывать размеры только текстолита) и характеризуется в первую очередь своим необычным процессором.

Orange Pi 4 Pro основан на чипе Allwinner A733, в котором сочетаются ядра сразу двух перспективных и очень востребованных процессорных архитектур – ARM и RISC-V. Они обе являются серьезной угрозой для х86, которую десятилетиями эксплуатируют компании AMD и Intel. Они даже объединились, чтобы не дать ни ARM, ни RISC-V обогнать х86 по распространению и занять значимую долю рынка настольных ПК, к коим, к слову, относятся и одноплатники. RISC-V – это и вовсе открытая архитектура, что делает ее очень привлекательной в глазах как минимум российских и китайских разработчиков «железа».

ora62.jpg

Orange Pi
Orange Pi 4 Pro

По информации Liliputing, базовая версия 4 Pro с 4 ГБ оперативной памяти будет стоить в Китае в пределах $30 или 2430 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2025 г. (без учета доставки, налогов и пошлин). Другими словами, он дешевле даже самых бюджетных Raspberry Pi. Как сообщал CNews, в октябре 2025 г. они значительно подорожали, и теперь даже древний Raspberry Pi 3B+, вышедший в марте 2018 г., стоит $40 или 3240 руб.

Дешевле и современнее

Orange Pi 4 Pro – не только доступнее, но и лучше современных представителей семейства Raspberry Pi. Он даже оснащен совместимым с Raspberry Pi 40-контактным разъемом GPIO.

В число преимуществ китайской новинки стоит отнести интерфейс M.2 2280 PCIe 3.0 под полноценный SSD-накопитель, такой же, как в современных настольных ПК и ноутбуках. Другое очевидное преимущество – это центральный процессор.

ch6.jpg
Tarik Haiga / Unsplash
Китай обошел США и другие страны мира. Никто другой на планете пока не выпускает компьютеры со столь необычными процессорами

Allwinner A733, «кремниевое сердце» нового компьютера, наделен восемью вычислительными ядрами на базе архитектуры ARM, которая также используется в видеоподсисатеме от Imagination Technologies.. Что касается RISC-V, то на ее основе построен сопроцессор реального времени.

CPU увидел свет в конце 2024 г. В его оснащении есть два ядра ARM Cortex-A76 с поддержкой частоты до 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 до 1,8 ГГц. Упомянутый сопроцессор – это XuanTie E902 RISC-V с тактовой частотой 200 МГц для приложений реального времени. Графику обрабатывает видеоускоритель Imagination BXM-4-64, а также в составе чипа имеется нейропроцессор с производительностью до 3 TOPS.

Что получит пользователь

Вместе с процессором на плате нового Orange Pi 4 Pro разместится современная и быстрая оперативная память стандарта LPDDR5. Ее объем будет напрямую зависеть от выбранной конфигурации, и это 4, 6, 8, 12 или 16 ГБ.

Встроенной памяти у компьютера по умолчанию нет, но есть место под модуль флеш-памяти еММС емкостью от 16 до 128 ГБ. По-видимому, производитель релиз, что пользователи предпочтут установить вместо нее более скоростной SSD, раз уж им дали нужный для этого разъем М.2.

ora63.jpg
Orange Pi
Места под установку SSD и microSD

Список интерфейсов у компьютера весьма обширный. В дополнение к М.2 у него есть полноразмерный HDMI 2.0 для подключения монитора, выход на наушники или колонки 3,5 мм, гигабитный Ethernet с поддержкой PoE, три порта USB-A 2.0, один хост-порт USB-A 3.0, а также один USB-C, но он используется только для подачи питания (5 В/3 А).

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Вместе с перечисленным имеются по одному четырехканальному интерфейсу MIPI-DSI и MIPI-CSI и двухканальный MIPI-CSI, 40-контактный разъем GPIO и слот под карты microSD. Из беспроводных модулей в наличии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Все перечисленное производитель уместил на печатной плате размерами 89x56 мм.

Геннадий Ефремов

