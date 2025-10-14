Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

Китайский бренд Orange Pi выпустил одноплатный компьютер 4 Pro. Его особенность – процессор, внутри которого есть ядра ARM и RISC-V – двух популярнейших архитектур, которые угрожают х86, любимой архитектуре американских AMD и Intel. Компьютер отправился в производство и готовится к началу продаж по цене примерно от $30.

Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi

Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьютеров, разработала новую модель 4 Pro, пишет портал Liliputing. Модель сравнима по габаритам с банковской картой (если учитывать размеры только текстолита) и характеризуется в первую очередь своим необычным процессором.

Orange Pi 4 Pro основан на чипе Allwinner A733, в котором сочетаются ядра сразу двух перспективных и очень востребованных процессорных архитектур – ARM и RISC-V. Они обе являются серьезной угрозой для х86, которую десятилетиями эксплуатируют компании AMD и Intel. Они даже объединились, чтобы не дать ни ARM, ни RISC-V обогнать х86 по распространению и занять значимую долю рынка настольных ПК, к коим, к слову, относятся и одноплатники. RISC-V – это и вовсе открытая архитектура, что делает ее очень привлекательной в глазах как минимум российских и китайских разработчиков «железа».

Orange Pi Orange Pi 4 Pro

По информации Liliputing, базовая версия 4 Pro с 4 ГБ оперативной памяти будет стоить в Китае в пределах $30 или 2430 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2025 г. (без учета доставки, налогов и пошлин). Другими словами, он дешевле даже самых бюджетных Raspberry Pi. Как сообщал CNews, в октябре 2025 г. они значительно подорожали, и теперь даже древний Raspberry Pi 3B+, вышедший в марте 2018 г., стоит $40 или 3240 руб.

Дешевле и современнее

Orange Pi 4 Pro – не только доступнее, но и лучше современных представителей семейства Raspberry Pi. Он даже оснащен совместимым с Raspberry Pi 40-контактным разъемом GPIO.

В число преимуществ китайской новинки стоит отнести интерфейс M.2 2280 PCIe 3.0 под полноценный SSD-накопитель, такой же, как в современных настольных ПК и ноутбуках. Другое очевидное преимущество – это центральный процессор.

Allwinner A733, «кремниевое сердце» нового компьютера, наделен восемью вычислительными ядрами на базе архитектуры ARM, которая также используется в видеоподсисатеме от Imagination Technologies.. Что касается RISC-V, то на ее основе построен сопроцессор реального времени.

CPU увидел свет в конце 2024 г. В его оснащении есть два ядра ARM Cortex-A76 с поддержкой частоты до 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 до 1,8 ГГц. Упомянутый сопроцессор – это XuanTie E902 RISC-V с тактовой частотой 200 МГц для приложений реального времени. Графику обрабатывает видеоускоритель Imagination BXM-4-64, а также в составе чипа имеется нейропроцессор с производительностью до 3 TOPS.

Что получит пользователь

Вместе с процессором на плате нового Orange Pi 4 Pro разместится современная и быстрая оперативная память стандарта LPDDR5. Ее объем будет напрямую зависеть от выбранной конфигурации, и это 4, 6, 8, 12 или 16 ГБ.

Встроенной памяти у компьютера по умолчанию нет, но есть место под модуль флеш-памяти еММС емкостью от 16 до 128 ГБ. По-видимому, производитель релиз, что пользователи предпочтут установить вместо нее более скоростной SSD, раз уж им дали нужный для этого разъем М.2.

Список интерфейсов у компьютера весьма обширный. В дополнение к М.2 у него есть полноразмерный HDMI 2.0 для подключения монитора, выход на наушники или колонки 3,5 мм, гигабитный Ethernet с поддержкой PoE, три порта USB-A 2.0, один хост-порт USB-A 3.0, а также один USB-C, но он используется только для подачи питания (5 В/3 А).

Вместе с перечисленным имеются по одному четырехканальному интерфейсу MIPI-DSI и MIPI-CSI и двухканальный MIPI-CSI, 40-контактный разъем GPIO и слот под карты microSD. Из беспроводных модулей в наличии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Все перечисленное производитель уместил на печатной плате размерами 89x56 мм.