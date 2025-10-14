Разделы

Allwinner Technology


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине 1
27.12.2023 Дарья Алексанкина -

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
 

 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
28.10.2020 Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 1
27.12.2019 Создан компьютер размером с визитку, толщиной в миллиметр и ценой $2,88. Фото 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
29.07.2019 Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео 1
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen 1
23.06.2014 Планшет Onda V989 оценен AnTuTu в 48 тысяч баллов 1
23.09.2013 Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года 1
15.08.2013 Senkatel Smartbook 6: обзор цветного ридера с сервисом ЛитРес 1
03.04.2012 100-процентный планшет за 50 долларов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Allwinner Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 4
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 4
Mali 36 3
Apple Inc 12515 3
Intel Corporation 12483 3
Amlogic 53 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 254 2
TI - Texas Instruments Incorporated 824 2
Nvidia Corp 3685 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 62 2
Xiaomi 1920 2
AMD - Advanced Micro Devices 4434 2
Samsung Electronics 10546 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 2
MediaTek - Ralink 564 2
Huawei - HiSilicon Technologies 65 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 45 1
Realtek Semiconductor 64 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
PocketBook International 94 1
Moxa - Моха 34 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Haier Group 198 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 1
MikroTik 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 113 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Goodix Technology 6 1
Seco 3 1
SinoVoIP 2 1
Oysters 21 1
3Q 48 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 36 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 45 1
GigaDevice Semiconductor 4 1
Senkatel - Сенкател 3 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1332 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
Kickstarter 129 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Русагро Группа Компаний 332 1
Газпром нефть 661 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5153 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6218 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3324 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21633 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9740 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12621 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2619 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12809 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12857 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10249 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10095 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14543 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14260 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7594 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3981 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6150 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25341 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8284 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6269 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8071 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2955 4
USB micro 971 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3660 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2109 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14884 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 4
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 195 3
Наушники - Headphones 4216 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7330 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6591 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6211 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 615 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4077 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12829 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10480 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1107 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 379 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 799 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 755 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1160 9
Google Android 14547 8
Linux OS 10728 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 507 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 206 4
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 75 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5095 3
Linux - Debian GNU 522 3
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 923 3
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 2
Pine64 - PineBook 6 2
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 2
Raspberry Pi Zero 28 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 2
Google Android TV 342 2
Intel x86 - архитектура процессора 1968 2
Apple iPad 3907 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 34 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 2
Allwinner F1C - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2 1
Allwinner V - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 254 1
Google Chromebook - Google Хромбук 236 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1302 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 512 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 252 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 394 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
Linux GNU - Gentoo 42 1
Кутень Иван 4 1
Hilliard George - Хиллиард Джордж 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Вершинин Анатолий 2 1
Алексанкина Дарья 12 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 212 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
Украина 7757 1
Беларусь - Белоруссия 5981 1
Китай - Тайвань 4111 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Азия - Азиатский регион 5705 1
Европа 24559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4289 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1717 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5828 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Энергетика - Energy - Energetically 5438 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6281 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1173 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3163 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5215 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1609 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
Аудит - аудиторский услуги 3004 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 1
Импортозамещение - параллельный импорт 559 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1814 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5216 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7243 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Liliputing 71 1
Phoronix 49 1
GizmoChina 148 1
The Register - The Register Hardware 1667 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
