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GigaDevice Semiconductor



25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
14.11.2024 В китайских чипах обнаружили критические уязвимости 2
08.11.2024 Эксперты Positive Technologies обращают внимание на уязвимые микроконтроллеры китайского производителя 2
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

GigaDevice Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 2
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Allwinner Technology 18 1
Moxa - Моха 34 1
Goodix Technology 6 1
Seco 3 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Microsoft Corporation 24625 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
АТБ АТОМ 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
ESET NOD32 Internet Security 11 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Усанов Алексей 4 3
Вершинин Анатолий 2 1
Чернов Даниил 79 1
Дащенко Владимир 15 1
Сергеев Михаил 108 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Китай - Тайвань 3984 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Америка Латинская 1812 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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