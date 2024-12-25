GigaDevice Semiconductor
GigaDevice Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Усанов Алексей 4 3
|Вершинин Анатолий 2 1
|Чернов Даниил 79 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
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