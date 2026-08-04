НТЦ «Модуль»: аппаратные решения для систем ИИ на базе российской архитектуры NeuroMatrix

Научно-технический центр «Модуль» — крупнейший российский дизайн-центр по направлениям микроэлектронных компонентов, авиационно-космических бортовых систем, цифровой обработки сигналов и нейронным сетям. Разработки продуктов ведутся с конца 1990-х годов, и на текущий момент НТЦ предлагает высокопроизводительные решения для выполнения векторно-матричных алгоритмов в режиме реального времени, для вычислений классической линейной алгебры и традиционных задач цифровой обработки сигналов. НТЦ «Модуль» — практически единственный дизайн-центр на отечественном рынке микроэлектроники, предлагающий серийные аппаратные решения собственного производства для систем ИИ на базе собственной процессорной архитектуры, успешно замещая как западные продукты-лидеры, так и продукты крупнейших азиатских производителей.

Научно-технический центр «Модуль» более 35 лет успешно работает на российском рынке наукоемких технологий. Современный «Модуль» — это крупнейший российский дизайн-центр, который объединяет в себе компетенции по четырем основным направлениям: микроэлектронные компоненты, авиационные и космические бортовые системы, цифровая обработка сигналов и нейронные сети, которыми компания стала заниматься еще в конце 1990-х годов.

Флагманская разработка НТЦ «Модуль» — оригинальная векторно-матричная архитектура NeuroMatrix Core®, главная особенность которой — высокая производительность и энергоэффективность при выполнении векторно-матричных алгоритмов в режиме реального времени, в том числе для реализации глубоких сверточных нейронных сетей, обработки изображений и видео, а также для вычислений классической линейной алгебры и традиционных задач цифровой обработки сигналов. В настоящее время «Модуль» — практически единственный дизайн-центр на отечественном рынке микроэлектроники, предлагающий серийные аппаратные решения собственного производства для систем ИИ на базе собственной процессорной архитектуры.

«Существуют еще различные прототипы на ПЛИС и мелкосерийные образцы конкурентных решений у других компаний, однако пока это не серийные продукты. Мы же предлагаем линейку универсальных встраиваемых и отдельных нейросетевых ускорителей и вычислителей для самого разного класса задач с поддержкой максимально возможного набора архитектур сверточных нейросетей, созданных в стандартных фреймворках. Более того, мы предоставляем программные инструменты для портирования обученных сетей на нашу архитектуру», — рассказывает Антон Кучер, руководитель коммерческой службы НТЦ «Модуль».

Топ-продукты НТЦ «Модуль»

Встраиваемый бортовой компьютер NM Pilot, который сегодня успешно замещает как западные продукты-лидеры, так и продукты крупнейших азиатских производителей.

Основная задача компьютера — обработка видеопотока с камер, данных с датчиков, периферийных устройств и смежных систем.

Изделие адаптировано для использования в условиях различной среды, в том числе в шахтных условиях, т.е. в условиях повышенной температуры, влажности и запыленности. За счет специального защищенного корпуса, промышленных индустриальных разъемов и компонентов NM Pilot является надежным устройством, способным работать бесперебойно.



Сферы применения:

Робототехнические системы

Горнорудная, сельскохозяйственная и другая спецтехника

Системы поддержки принятия решений в транспортной сфере

Георадарные и беспилотные системы в транспортной сфере

Системы анализа трафика

СКУД и системы сбора биометрии

Наземные, воздушные и морские беспилотники

Автоматизация процессов производства и ОТК

На сегодняшний день завершены работы по подтверждению соответствия бортовых компьютеров NM Pilot (ЮФКВ.466531.007-01 и ЮФКВ.466531.007-02) требованиям ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний» (основные требования), ГОСТ 30852.20-2002 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний».

Сертификат соответствия № С-RU.HK51.B00013/26.

NM Pilot выпускается серийно и доступен для заказа rusales@module.ru

Новый микроконтроллер Optimal+ на базе ядра ARM семейства Cortex M33

Изделие имеет широкий спектр применения и по своей функциональности и технико-экономическим характеристикам не отстает от лучших мировых образцов: он придет на смену изделиям как западных (STMicroelectronics , Texas Instruments, Analog Devices), так и азиатских (Renesas, Vango, GigaDevice, Artery и др.) производителей.

Optimal+ внесен в Реестр российской промышленной продукции, а также в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

Optimal+ найдет применение в самых различных областях промышленности и станет самым массовым продуктом НТЦ «Модуль» — предполагается ежегодный выпуск более миллиона изделий.

Намеченные объемы производства позволят обеспечить потребности отечественных производителей в микроконтроллерах энергоэффективного сегмента — от автомобильной промышленности, приборов учета ресурсов и робототехники до энергетики, приборостроения и полетных контроллеров.

Контроллер обладает более чем десятью сценариями работы: от тихого спящего режима с низким энергопотреблением до режима повышенной производительности. Ток потребления в типовом режиме составляет 15 мА при диапазоне опорного напряжения от 1,8 до 3,6 В. Реализована поддержка пяти режимов энергопотребления: RUN, DEEPSLEEP0, DEEPSLEEP1, SHUTDOWN и VBAT. Такая вариативность делает микроконтроллер универсальным решением для потребителей из самых разных отраслей промышленности.

Тестовые платы микроконтроллера в настоящее время уже доступны, серийные поставки изделия начнутся со второго квартала 2027 г.

Оставить заявку на доступ к первым тестовым образцам: nm-support@module.ru

NM Mezzo Mini

Спецвычислитель на базе нейропроцессора К1879ВМ8Я на архитектуре NeuroMatrixCore (разработки НТЦ «Модуль»), предназначенный для реализации нейронных сетей, решения задач цифровой обработки сигналов и изображений. Спецвычислитель сегодня серийно поставляется российским производителям серверов видеоаналитики, встраиваемых решений для локальной обработки данных, а также разработчикам одноплатных компьютеров.

Сферы применения:

Нейронные сети и машинное зрение

Интегрированная модульная бортовая аппаратура и комплексы

Системы цифровой обработки сигналов и изображений

Системы безопасности на основе «умной» видеоаналитики

Робототехника

Телекоммуникационные и связные системы

Радиотехнические системы

СКУД и системы сбора биометрии

Автоматизация процессов производства и ОТК

NM Mezzo Mini выпускается серийно и доступен для заказа rusales@module.ru