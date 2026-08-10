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Робототехника Беспилотные системы Autonomous Robot автономные роботы
СОБЫТИЯ
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|10.08.2026
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Арестованы владельцы российского производителя БПЛА
овал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс», пишет «Коммерсант». Основанием стали подозрения в особ
|10.08.2026
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В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине
илотной эксплуатации. Поэтапное внедрение В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Программное обеспечение (ПО) для этого трамвая разработал
|06.08.2026
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Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на плечах свыше 700 км
ыше 12,5 тыс. коммерческих рейсов. Одним из ключевых факторов экономического эффекта от перехода на беспилотный режим является протяженность маршрута. Беспилотные грузовые перевозки также позво
|05.08.2026
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Беспилотные грузовики без кабины для водителя впервые проехали по ВДНХ
Посетители ВДНХ впервые смогли увидеть в работе беспилотный грузовик без кабины для водителя Evocargo N1 – транспорт российской компании «Эво
|30.07.2026
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Учебная среда «Арена Код» для программирования беспилотных средств получила статус российского ПО
олета, а с понимания логики управления. Учащимся важно увидеть, как команда превращается в действие беспилотного средства и как алгоритм работает в реальной среде. „Арена Код“ связывает програм
|24.07.2026
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Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера
азработать пользовательское ПО для ПК и мобильных устройств», — сказал Захар Жуков, выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, учащийся класса математической вертикали школы № 1516 г. Москвы. Беспилотные технологии стремительно меняют мир, и особенно ценно, когда в их развитие вносят вклад молодые изобретатели. Корпус катера устройства, которое спроектировал Захар Жуков он изготовил
|10.07.2026
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Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка
сего евразийского региона», – сказал генеральный директор «ЭвоКарго» Марсель Нигметзянов. Внедрение беспилотного транспорта значительно расширяет использование данных и аналитики в логистике, к
|06.07.2026
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«СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий
иводействия беспилотным системам. Участники освоят сборку, программирование, настройку и управление беспилотными воздушными судами, а также работу со специальными техническими средствами против
|02.07.2026
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В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА
в воздухе и на воде. В дальнейшем механизм «красной кнопки» планируется масштабировать на все виды беспилотного транспорта, в частности на беспилотные грузовики, осуществляющие перевозки по фе
|26.06.2026
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Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников
аполнится китайскими самосвалами», — сказал бывший сотрудник «Цифра Роботикс». В России разработкой беспилотных карьерных самосвалов планирует заняться также созданный в апреле 2026 г. «Роблекс
|23.06.2026
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В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей
их карьерах в Бурятии и Камчатки Высокоавтоматизированные беспилотные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет осуществляться в экстремальных климатиче
|22.06.2026
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В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700»
намерениях по приобретению данной БАС. В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700» С 2027 по 2028 гг. по проекту запланирован цикл завод
|15.06.2026
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В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА
Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало министерство обороны (Минобороны)
|10.06.2026
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В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов
В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов. Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резиден
|05.06.2026
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Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане
ых и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители Участникам представили модернизированный беспилотный комплекс самолётного типа Т‑16М. Беспилотное воздушное судно получило новые канал
|05.06.2026
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За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики
и дорожные службы. Полномочия регионов В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта. Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения н
|05.06.2026
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«Аэромакс» начал летно-конструкторские испытания беспилотного вертолета В-200
Аппарат сможет доставлять груз на расстояние 300 км с помощью нажатия одной кнопки. Команда «ИКАР-Инжиниринг» (в структуре ГК «Аэромакс») вышла на финальную стадию создания серийного прототипа беспилотного вертолета В-200. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аэромакс». Аппарат проходит летно-конструкторские испытания, которые завершатся в III квартале 2026 г. В-200 представляет
|04.06.2026
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«Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе
одно направление взаимодействия связано с развитием технологий геодезии, картографии и аэросъемки. Беспилотные платформы Геоскана обеспечат быстрое получение высокоточных пространственных данн
|04.06.2026
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В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы
— визитная карточка Санкт-Петербурга и важнейший транспортный хаб. Важно, чтобы он был комфортным и технологически передовым. У «Сбера» есть уникальные наработки в области искусственного интеллекта и беспилотных технологий, которые мы готовы применить здесь. Это соглашение — важный шаг к созданию умной инфраструктуры, которая повысит операционную эффективность аэропорта и кардинально улучши
|03.06.2026
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«Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете
ГК «Геоскан» завершила первый курс подготовки преподавателей беспилотных авиационных систем в Университете Чхатрапати Шаху Джи Махараджа в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, Индия. Шестеро участников за четыре дня прошли путь от нулевого уровня до самостоятельн
|03.06.2026
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В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА
м университете создан опытно-производственный участок разработки и сборки электронных устройств для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС. Участок охватывает полный цикл — от тех
|28.05.2026
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Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий
В рамках нового этапа внедрения передовых беспилотных технологий в регионе планируется интеграция беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией и развитие беспилотных технологий на Дальнем
|27.05.2026
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Разработчик «ЭвоКарго» выпустил обновленную ИИ-модель для навигации беспилотных грузовиков в сложных погодных условиях
Российский разработчик беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» представил новый релиз нейросети для автономного транспорта, направленный на повышение устойчивости навигации в сложных погодных условиях – в снег, туман и дож
|26.05.2026
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«Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем
Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем ГК «Аэромакс» и вьетнамская технологическая группа National Se
|21.05.2026
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В России создают тяжелый беспилотный вертолет для Арктики и Сибири
Разработка крупнейшего в стране беспилотного вертолета «Аэромакс В‑700», заявленного на государственную сертификацию, выходит
|21.05.2026
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На «Акроне» появились беспилотные электрогрузовики
он», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, запустила на своей площадке в Великом Новгороде систему автономной логистики. На маршрутах предприятия работают восемь беспилотных электрогрузовиков, обеспечивающих перевозку запчастей и материалов между производственными и складскими объектами. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон». Проект реализова
|19.05.2026
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«Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ
ень: объединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инф
|18.05.2026
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Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS
ных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию применения NoGPS-технологий для беспилотных систем в промышленной и инфраструктурной среде. В компании считают отказ от завис
|12.05.2026
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«Геоскан» запускает отраслевые программы подготовки специалистов по БАС
ГК «Геоскан» начала разработку и реализацию отраслевых программ повышения квалификации специалистов в области беспилотных авиационных систем (БАС), ориентированных на конкретные сценарии применения и задачи системных заказчиков. Это создает основу для масштабирования отраслевых образовательных решений
|23.04.2026
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«Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» расширят применение беспилотных технологий за счет интеграции наземной связи
» и «Оператор инфраструктуры БАС» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию с применение
|14.04.2026
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В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой
Создание технологии В России протестировали ИТ-систему управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба государственной корпорации «Р
|08.04.2026
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Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта
грузового транспорта в стране является компания «ЭвоКарго», представившая свой грузовик на выставке беспилотного транспорта в рамках форума. По данным компании, сегодня сотни беспилотных грузов
|06.04.2026
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Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух
Тестирование беспилотника В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет, пишет «Синьхуа». Самолет оснащен водородным турбовинтовым двига
|03.04.2026
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«Геоскан» и Методсовет по технологии объединят усилия для внедрения беспилотных технологий в школьное образование
ект включает описания теоретических и практических занятий, рекомендации для педагогов, задания для учеников и инструкции по проведению уроков. Темы охватывают историю беспилотной авиации, устройство беспилотных авиационных систем и базовые принципы управления беспилотным воздушным судном. «Сегодня один из главных вызовов технологического образования состоит в том, чтобы дать школе не тольк
|02.04.2026
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«Нацпроектстрой» представил результаты внедрения первого беспилотного катка
выполнения работ, а значит – оптимизации расхода горюче-смазочных материалов. Так, первый в стране беспилотный каток работает с точностью до 1 см. При ручном управлении ошибка по траектории дв
|01.04.2026
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«Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ
ю, является частью нашей стратегии развития. В этом ключе тестирование и внедрение в работу Пулково беспилотных багажных тягачей — важный шаг на пути построения первого в России цифрового аэроп
|24.03.2026
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Робогрузовики сформировали устойчивую бизнес-модель: как логистика адаптируется к дефициту водителей
ания «ЭвоКарго» представила статистику развития роботизированных грузоперевозок в России и показала беспилотный электрогрузовик Evocargo N1, продемонстрировав достижения российских технологий а
|18.03.2026
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«Геоскан» и «Авиалесоохрана» будут совместно обучать специалистов лесного хозяйства применять беспилотники для мониторинга пожаров
направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых оператору беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Об этом
|03.03.2026
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Аналитика: ритейл и e-commerce лидируют по внедрению беспилотных грузоперевозок
ммерции и ритейла заменили 100% традиционного транспорта для перевозок на территории предприятия на беспилотный. В среднем полный переход всего автопарка предприятия на современную цифровую мод
|27.02.2026
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«Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников
циональной технологической олимпиады, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. Беспилотные технологии — это база для развития целого спектра современных профессий. Они прим
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