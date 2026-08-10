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Робототехника Беспилотные системы Autonomous Robot автономные роботы

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 Арестованы владельцы российского производителя БПЛА

овал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс», пишет «Коммерсант». Основанием стали подозрения в особ
10.08.2026 В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине

илотной эксплуатации. Поэтапное внедрение В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Программное обеспечение (ПО) для этого трамвая разработал
06.08.2026 Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на плечах свыше 700 км

ыше 12,5 тыс. коммерческих рейсов. Одним из ключевых факторов экономического эффекта от перехода на беспилотный режим является протяженность маршрута. Беспилотные грузовые перевозки также позво
05.08.2026 Беспилотные грузовики без кабины для водителя впервые проехали по ВДНХ

Посетители ВДНХ впервые смогли увидеть в работе беспилотный грузовик без кабины для водителя Evocargo N1 – транспорт российской компании «Эво
30.07.2026 Учебная среда «Арена Код» для программирования беспилотных средств получила статус российского ПО

олета, а с понимания логики управления. Учащимся важно увидеть, как команда превращается в действие беспилотного средства и как алгоритм работает в реальной среде. „Арена Код“ связывает програм
24.07.2026 Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера

азработать пользовательское ПО для ПК и мобильных устройств», — сказал Захар Жуков, выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, учащийся класса математической вертикали школы № 1516 г. Москвы. Беспилотные технологии стремительно меняют мир, и особенно ценно, когда в их развитие вносят вклад молодые изобретатели. Корпус катера устройства, которое спроектировал Захар Жуков он изготовил
10.07.2026 Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка

сего евразийского региона», – сказал генеральный директор «ЭвоКарго» Марсель Нигметзянов. Внедрение беспилотного транспорта значительно расширяет использование данных и аналитики в логистике, к
06.07.2026 «СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий

иводействия беспилотным системам. Участники освоят сборку, программирование, настройку и управление беспилотными воздушными судами, а также работу со специальными техническими средствами против
02.07.2026 В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА

в воздухе и на воде. В дальнейшем механизм «красной кнопки» планируется масштабировать на все виды беспилотного транспорта, в частности на беспилотные грузовики, осуществляющие перевозки по фе
26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

аполнится китайскими самосвалами», — сказал бывший сотрудник «Цифра Роботикс». В России разработкой беспилотных карьерных самосвалов планирует заняться также созданный в апреле 2026 г. «Роблекс
23.06.2026 В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

их карьерах в Бурятии и Камчатки Высокоавтоматизированные беспилотные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет осуществляться в экстремальных климатиче
22.06.2026 В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700»

намерениях по приобретению данной БАС. В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700» С 2027 по 2028 гг. по проекту запланирован цикл завод
15.06.2026 В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало министерство обороны (Минобороны)

10.06.2026 В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов

В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов. Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резиден
05.06.2026 Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане

ых и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители Участникам представили модернизированный беспилотный комплекс самолётного типа Т‑16М. Беспилотное воздушное судно получило новые канал
05.06.2026 За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

и дорожные службы. Полномочия регионов В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта. Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения н
05.06.2026 «Аэромакс» начал летно-конструкторские испытания беспилотного вертолета В-200

Аппарат сможет доставлять груз на расстояние 300 км с помощью нажатия одной кнопки. Команда «ИКАР-Инжиниринг» (в структуре ГК «Аэромакс») вышла на финальную стадию создания серийного прототипа беспилотного вертолета В-200. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аэромакс». Аппарат проходит летно-конструкторские испытания, которые завершатся в III квартале 2026 г. В-200 представляет

04.06.2026 «Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе

одно направление взаимодействия связано с развитием технологий геодезии, картографии и аэросъемки. Беспилотные платформы Геоскана обеспечат быстрое получение высокоточных пространственных данн
04.06.2026 В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы

— визитная карточка Санкт-Петербурга и важнейший транспортный хаб. Важно, чтобы он был комфортным и технологически передовым. У «Сбера» есть уникальные наработки в области искусственного интеллекта и беспилотных технологий, которые мы готовы применить здесь. Это соглашение — важный шаг к созданию умной инфраструктуры, которая повысит операционную эффективность аэропорта и кардинально улучши
03.06.2026 «Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете

ГК «Геоскан» завершила первый курс подготовки преподавателей беспилотных авиационных систем в Университете Чхатрапати Шаху Джи Махараджа в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, Индия. Шестеро участников за четыре дня прошли путь от нулевого уровня до самостоятельн
03.06.2026 В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

м университете создан опытно-производственный участок разработки и сборки электронных устройств для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС. Участок охватывает полный цикл — от тех
28.05.2026 Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий

В рамках нового этапа внедрения передовых беспилотных технологий в регионе планируется интеграция беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией и развитие беспилотных технологий на Дальнем

27.05.2026 Разработчик «ЭвоКарго» выпустил обновленную ИИ-модель для навигации беспилотных грузовиков в сложных погодных условиях

Российский разработчик беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» представил новый релиз нейросети для автономного транспорта, направленный на повышение устойчивости навигации в сложных погодных условиях – в снег, туман и дож
26.05.2026 «Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем

Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем ГК «Аэромакс» и вьетнамская технологическая группа National Se
21.05.2026 В России создают тяжелый беспилотный вертолет для Арктики и Сибири

Разработка крупнейшего в стране беспилотного вертолета «Аэромакс В‑700», заявленного на государственную сертификацию, выходит
21.05.2026 На «Акроне» появились беспилотные электрогрузовики

он», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, запустила на своей площадке в Великом Новгороде систему автономной логистики. На маршрутах предприятия работают восемь беспилотных электрогрузовиков, обеспечивающих перевозку запчастей и материалов между производственными и складскими объектами. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон». Проект реализова
19.05.2026 «Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ

ень: объединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инф
18.05.2026 Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS

ных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию применения NoGPS-технологий для беспилотных систем в промышленной и инфраструктурной среде. В компании считают отказ от завис
12.05.2026 «Геоскан» запускает отраслевые программы подготовки специалистов по БАС

ГК «Геоскан» начала разработку и реализацию отраслевых программ повышения квалификации специалистов в области беспилотных авиационных систем (БАС), ориентированных на конкретные сценарии применения и задачи системных заказчиков. Это создает основу для масштабирования отраслевых образовательных решений

23.04.2026 «Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» расширят применение беспилотных технологий за счет интеграции наземной связи

» и «Оператор инфраструктуры БАС» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию с применение
14.04.2026 В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Создание технологии В России протестировали ИТ-систему управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба государственной корпорации «Р
08.04.2026 Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта

грузового транспорта в стране является компания «ЭвоКарго», представившая свой грузовик на выставке беспилотного транспорта в рамках форума. По данным компании, сегодня сотни беспилотных грузов
06.04.2026 Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Тестирование беспилотника В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет, пишет «Синьхуа». Самолет оснащен водородным турбовинтовым двига
03.04.2026 «Геоскан» и Методсовет по технологии объединят усилия для внедрения беспилотных технологий в школьное образование

ект включает описания теоретических и практических занятий, рекомендации для педагогов, задания для учеников и инструкции по проведению уроков. Темы охватывают историю беспилотной авиации, устройство беспилотных авиационных систем и базовые принципы управления беспилотным воздушным судном. «Сегодня один из главных вызовов технологического образования состоит в том, чтобы дать школе не тольк
02.04.2026 «Нацпроектстрой» представил результаты внедрения первого беспилотного катка

выполнения работ, а значит – оптимизации расхода горюче-смазочных материалов. Так, первый в стране беспилотный каток работает с точностью до 1 см. При ручном управлении ошибка по траектории дв
01.04.2026 «Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ

ю, является частью нашей стратегии развития. В этом ключе тестирование и внедрение в работу Пулково беспилотных багажных тягачей — важный шаг на пути построения первого в России цифрового аэроп
24.03.2026 Робогрузовики сформировали устойчивую бизнес-модель: как логистика адаптируется к дефициту водителей

ания «ЭвоКарго» представила статистику развития роботизированных грузоперевозок в России и показала беспилотный электрогрузовик Evocargo N1, продемонстрировав достижения российских технологий а
18.03.2026 «Геоскан» и «Авиалесоохрана» будут совместно обучать специалистов лесного хозяйства применять беспилотники для мониторинга пожаров

направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых оператору беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Об этом

03.03.2026 Аналитика: ритейл и e-commerce лидируют по внедрению беспилотных грузоперевозок

ммерции и ритейла заменили 100% традиционного транспорта для перевозок на территории предприятия на беспилотный. В среднем полный переход всего автопарка предприятия на современную цифровую мод
27.02.2026 «Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников

циональной технологической олимпиады, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. Беспилотные технологии — это база для развития целого спектра современных профессий. Они прим

Публикаций - 2799, упоминаний - 3960

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3459 134
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 119
Google LLC 12698 94
Ростелеком 10955 89
9598 80
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 79
ГЛОНАСС АО 280 78
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Microsoft Corporation 25779 71
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 68
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 809 65
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1832 57
Nvidia Corp 4006 48
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 47
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 47
МегаФон 10754 46
Ланит Интеграция 219 43
Газинформсервис - ГИС 496 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 42
Polymedia - Полимедиа 158 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 42
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 41
Amazon Inc - Amazon.com 3280 40
R-Vision - Р-Вижн 267 40
DJI 96 40
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
ФинГрад - FinGrad 48 40
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 40
Аусферр ИТЦ 44 40
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 38
Huawei 4677 38
IBM - International Business Machines Corp 9701 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 36
Intel Corporation 12813 34
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 33
Telegram Group 2946 33
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 116
Boeing 1031 99
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 496 94
РЖД - Российские железные дороги 2097 82
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 77
Lockheed Martin 777 71
Почта России ПАО 2372 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 61
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 57
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 48
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 46
Uber 358 44
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1761 43
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1134 42
ВТБ - Почта Банк 514 42
Tesla Motors 462 42
Газпром ПАО 1493 40
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 39
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 38
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 37
Газпром нефть 726 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Русагро Группа Компаний 380 31
Volvo Cars 262 30
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 29
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 29
BMW Group 482 28
Северсталь ПАО - Severstal 631 28
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 28
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 27
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2791 26
Evocargo - Эвокарго 45 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
Альфа-Банк 1979 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 218
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 162
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 159
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 152
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 148
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3201 138
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 131
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 52
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 31
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1689 29
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 425 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 21
ГосИнформСистемы 160 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 17
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 15
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Демократическая политическая партия США 122 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 3
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 3
Международная академия связи - МАС 46 3
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 3
ФГДР - Федерация гонок дронов России 2 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2547 1289
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 668
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7469 530
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 499
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 468
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10259 449
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13930 435
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 404
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 388
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16273 341
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 320
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 707 296
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 296
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 238
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9930 219
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2084 197
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6486 194
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 190
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 163
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22953 162
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11540 161
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4881 155
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2062 155
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 148
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29712 138
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 135
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1491 131
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5029 126
5G - пятое поколение мобильной связи 2572 121
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 120
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14774 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12916 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 113
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22590 113
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5224 112
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7707 110
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 107
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10206 107
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2403 107
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 105
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 173
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 130
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 556 79
FreePik 1848 70
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6282 50
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 49
Acer Predator 224 48
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2421 48
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 45
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 44
НКТ - Р7-Офис 543 44
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 44
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 43
Microsoft Windows 2000 8678 42
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 42
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 40
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3665 38
Новые облачные технологии - МойОфис 958 37
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 36
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 35
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Google Android 15253 34
Linux OS 11542 32
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1037 29
Cognitive Agro Pilot 39 24
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 24
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 23
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 22
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 525 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1048 21
Apple iPhone 6 4861 21
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 21
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1035 20
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 20
Путин Владимир 3459 113
Шадаев Максут 1210 63
Ускова Ольга 174 60
Врацкий Андрей 175 57
Артюхов Сергей 67 54
Райкевич Алексей 129 53
Чаркин Евгений 317 46
Натрусов Артем 313 45
Ульянов Николай 176 45
Абакумов Евгений 227 43
Теплицкий Дмитрий 88 42
Шаев Виталий 59 42
Урусов Виктор 157 41
Петухов Антон 62 41
Каушанский Александр 56 41
Нестеров Алексей 175 40
Малышев Сергей 99 40
Никитин Сергей 96 40
Новикова Елена 105 40
Воронин Павел 196 40
Нальский Максим 53 40
Соловьев Виталий 52 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Харитонов Вадим 43 40
Шмаков Антон 72 40
Аксенов Олег 62 40
Оберемок Надежда 45 40
Аникин Дмитрий 68 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Калякин Павел 79 34
Мишустин Михаил 788 32
Глазков Александр 151 29
Волож Аркадий 268 28
Шпак Василий 279 28
Катамадзе Анна 133 27
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 458 26
Россия - РФ - Российская федерация 166340 1555
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 849
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 458
Земля - планета Солнечной системы 10867 437
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 292
Европа 24969 201
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 165
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 124
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 110
Израиль 2857 104
США - Калифорния 4829 102
Украина 7928 100
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 97
Германия - Федеративная Республика 13222 93
Япония 13810 90
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8582 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 69
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 68
Ирак - Республика 709 65
Индия - Bharat 5872 60
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 911 60
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 59
Франция - Французская Республика 8178 58
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 56
Азия - Азиатский регион 5922 54
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 54
Солнечная система - Solar system 2569 53
Южная Корея - Республика 7053 52
Беларусь - Белоруссия 6295 52
Казахстан - Республика 6053 46
Канада 5082 45
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 41
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3183 38
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1037 35
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 34
Россия - ДФО - Сахалинская область 1078 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 996
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 744
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 742
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 559
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 545
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8992 399
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 281
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 279
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18171 215
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6780 183
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4517 169
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 163
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 149
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 144
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10358 142
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11330 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10889 126
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6686 126
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 119
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3173 119
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4672 118
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8849 115
Энергетика - Energy - Energetically 5860 115
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 138 110
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 107
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6600 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27318 104
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 93
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2122 91
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 87
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2328 86
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 81
Экономический эффект 1348 80
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2713 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 78
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1487 78
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 77
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1199 77
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3036 76
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 98
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 60
Ведомости 1470 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 45
Коммерсантъ - Издательский дом 2406 43
CNews RND - R&D.CNews 2274 41
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
Markets&Markets Research 113 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Grand View Research 25 3
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ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
IBM Research 111 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Yandex Research 12 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CCS Insight 22 1
TechTarget 13 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Mordor Intelligence 35 1
GSMA Intelligence 11 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
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РАН - Российская академия наук 2124 44
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1003 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 28
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 25
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1729 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 18
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 17
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 460 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 220 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 14
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 202 12
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 11
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 11
ТГУ - Томский государственный университет 233 11
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 736 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 7
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 7
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 7
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 7
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
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