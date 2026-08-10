Арестованы владельцы российского производителя БПЛА овал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс», пишет «Коммерсант». Основанием стали подозрения в особ

В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине илотной эксплуатации. Поэтапное внедрение В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Программное обеспечение (ПО) для этого трамвая разработал

Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на плечах свыше 700 км ыше 12,5 тыс. коммерческих рейсов. Одним из ключевых факторов экономического эффекта от перехода на беспилотный режим является протяженность маршрута. Беспилотные грузовые перевозки также позво

Беспилотные грузовики без кабины для водителя впервые проехали по ВДНХ Посетители ВДНХ впервые смогли увидеть в работе беспилотный грузовик без кабины для водителя Evocargo N1 – транспорт российской компании «Эво

Учебная среда «Арена Код» для программирования беспилотных средств получила статус российского ПО олета, а с понимания логики управления. Учащимся важно увидеть, как команда превращается в действие беспилотного средства и как алгоритм работает в реальной среде. „Арена Код“ связывает програм

Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера азработать пользовательское ПО для ПК и мобильных устройств», — сказал Захар Жуков, выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, учащийся класса математической вертикали школы № 1516 г. Москвы. Беспилотные технологии стремительно меняют мир, и особенно ценно, когда в их развитие вносят вклад молодые изобретатели. Корпус катера устройства, которое спроектировал Захар Жуков он изготовил

Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка сего евразийского региона», – сказал генеральный директор «ЭвоКарго» Марсель Нигметзянов. Внедрение беспилотного транспорта значительно расширяет использование данных и аналитики в логистике, к

«СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий иводействия беспилотным системам. Участники освоят сборку, программирование, настройку и управление беспилотными воздушными судами, а также работу со специальными техническими средствами против

В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА в воздухе и на воде. В дальнейшем механизм «красной кнопки» планируется масштабировать на все виды беспилотного транспорта, в частности на беспилотные грузовики, осуществляющие перевозки по фе

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников аполнится китайскими самосвалами», — сказал бывший сотрудник «Цифра Роботикс». В России разработкой беспилотных карьерных самосвалов планирует заняться также созданный в апреле 2026 г. «Роблекс

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей их карьерах в Бурятии и Камчатки Высокоавтоматизированные беспилотные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет осуществляться в экстремальных климатиче

В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700» намерениях по приобретению данной БАС. В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700» С 2027 по 2028 гг. по проекту запланирован цикл завод

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало министерство обороны (Минобороны)

В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов. Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резиден

Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане ых и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители Участникам представили модернизированный беспилотный комплекс самолётного типа Т‑16М. Беспилотное воздушное судно получило новые канал

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики и дорожные службы. Полномочия регионов В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта. Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения н

«Аэромакс» начал летно-конструкторские испытания беспилотного вертолета В-200 Аппарат сможет доставлять груз на расстояние 300 км с помощью нажатия одной кнопки. Команда «ИКАР-Инжиниринг» (в структуре ГК «Аэромакс») вышла на финальную стадию создания серийного прототипа беспилотного вертолета В-200. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аэромакс». Аппарат проходит летно-конструкторские испытания, которые завершатся в III квартале 2026 г. В-200 представляет

«Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе одно направление взаимодействия связано с развитием технологий геодезии, картографии и аэросъемки. Беспилотные платформы Геоскана обеспечат быстрое получение высокоточных пространственных данн

В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы — визитная карточка Санкт-Петербурга и важнейший транспортный хаб. Важно, чтобы он был комфортным и технологически передовым. У «Сбера» есть уникальные наработки в области искусственного интеллекта и беспилотных технологий, которые мы готовы применить здесь. Это соглашение — важный шаг к созданию умной инфраструктуры, которая повысит операционную эффективность аэропорта и кардинально улучши

«Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете ГК «Геоскан» завершила первый курс подготовки преподавателей беспилотных авиационных систем в Университете Чхатрапати Шаху Джи Махараджа в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, Индия. Шестеро участников за четыре дня прошли путь от нулевого уровня до самостоятельн

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА м университете создан опытно-производственный участок разработки и сборки электронных устройств для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС. Участок охватывает полный цикл — от тех

Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий В рамках нового этапа внедрения передовых беспилотных технологий в регионе планируется интеграция беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией и развитие беспилотных технологий на Дальнем

Разработчик «ЭвоКарго» выпустил обновленную ИИ-модель для навигации беспилотных грузовиков в сложных погодных условиях Российский разработчик беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» представил новый релиз нейросети для автономного транспорта, направленный на повышение устойчивости навигации в сложных погодных условиях – в снег, туман и дож

«Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем ГК «Аэромакс» и вьетнамская технологическая группа National Se

В России создают тяжелый беспилотный вертолет для Арктики и Сибири Разработка крупнейшего в стране беспилотного вертолета «Аэромакс В‑700», заявленного на государственную сертификацию, выходит

На «Акроне» появились беспилотные электрогрузовики он», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, запустила на своей площадке в Великом Новгороде систему автономной логистики. На маршрутах предприятия работают восемь беспилотных электрогрузовиков, обеспечивающих перевозку запчастей и материалов между производственными и складскими объектами. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон». Проект реализова

«Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ ень: объединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инф

Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS ных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию применения NoGPS-технологий для беспилотных систем в промышленной и инфраструктурной среде. В компании считают отказ от завис

«Геоскан» запускает отраслевые программы подготовки специалистов по БАС ГК «Геоскан» начала разработку и реализацию отраслевых программ повышения квалификации специалистов в области беспилотных авиационных систем (БАС), ориентированных на конкретные сценарии применения и задачи системных заказчиков. Это создает основу для масштабирования отраслевых образовательных решений

«Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» расширят применение беспилотных технологий за счет интеграции наземной связи » и «Оператор инфраструктуры БАС» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию с применение

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой Создание технологии В России протестировали ИТ-систему управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба государственной корпорации «Р

Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта грузового транспорта в стране является компания «ЭвоКарго», представившая свой грузовик на выставке беспилотного транспорта в рамках форума. По данным компании, сегодня сотни беспилотных грузов

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух Тестирование беспилотника В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет, пишет «Синьхуа». Самолет оснащен водородным турбовинтовым двига

«Геоскан» и Методсовет по технологии объединят усилия для внедрения беспилотных технологий в школьное образование ект включает описания теоретических и практических занятий, рекомендации для педагогов, задания для учеников и инструкции по проведению уроков. Темы охватывают историю беспилотной авиации, устройство беспилотных авиационных систем и базовые принципы управления беспилотным воздушным судном. «Сегодня один из главных вызовов технологического образования состоит в том, чтобы дать школе не тольк

«Нацпроектстрой» представил результаты внедрения первого беспилотного катка выполнения работ, а значит – оптимизации расхода горюче-смазочных материалов. Так, первый в стране беспилотный каток работает с точностью до 1 см. При ручном управлении ошибка по траектории дв

«Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ ю, является частью нашей стратегии развития. В этом ключе тестирование и внедрение в работу Пулково беспилотных багажных тягачей — важный шаг на пути построения первого в России цифрового аэроп

Робогрузовики сформировали устойчивую бизнес-модель: как логистика адаптируется к дефициту водителей ания «ЭвоКарго» представила статистику развития роботизированных грузоперевозок в России и показала беспилотный электрогрузовик Evocargo N1, продемонстрировав достижения российских технологий а

«Геоскан» и «Авиалесоохрана» будут совместно обучать специалистов лесного хозяйства применять беспилотники для мониторинга пожаров направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых оператору беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Об этом

Аналитика: ритейл и e-commerce лидируют по внедрению беспилотных грузоперевозок ммерции и ритейла заменили 100% традиционного транспорта для перевозок на территории предприятия на беспилотный. В среднем полный переход всего автопарка предприятия на современную цифровую мод