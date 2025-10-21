НТЦ «Модуль» готовит первую партию промышленных микроконтроллеров Optimal+

Изделие выйдет в серию в 2026 г. и сможет заменить импортные аналоги в разных отраслях российской промышленности. Контроллер обладает более чем 10 сценариями работы: от «тихого» спящего режима с низким энергопотреблением, до режима повышенной производительности. Такая вариативность делает его универсальным решением для широкого спектра потребителей. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Модуль».

Сферы применения

Optimal+ подойдет для управления кузовной электроникой автомобиля — например, для управления стеклоподъемниками, боковыми зеркалами, сигнализацией, для регулировки сидений.

Изделие можно будет использовать в охранных и пожарных системах оповещения, а также для создания мультимедийных и телеком-устройств.

Optimal+ сможет управлять промышленным манипулятором, его можно будет использовать в качестве элемента управления и балансировки аккумуляторных батарей.

Контроллер проявит себя в задачах, связанных с метрологией и измерением электрических параметров в приборах учета. Это могут быть расходомеры на заправочных станциях, системы учета и управления для электрозаправочных станций, счетчики электроэнергии, воды, газа и других ресурсов.

Optimal+ сделает счетчик «умным» – показания будут передаваться по беспроводному каналу связи благодаря поддержке технологии интернета вещей (IoT), а микросхема найдет свое место как в самом «мозге» счетчика, так и в пульте для дистанционного управления и снятия показаний.

Изделие подойдет и для более простых задач: например, для вывода информации на дисплей, управления простейшими индустриальными датчиками, обеспечения конечного устройства беспроводной связью с внешними системами.

Микроконтроллер сможет стать основой панели управления медицинскими креслами, кушетками, «умными» протезами и инвалидными колясками.

Что импортозамещает

Optimal+ придет на замену изделиям как западных гигантов микроэлектроники — ST Micro, Texas Instruments, Analog Devices, так и азиатским аналогам: продуктам таких компаний, как Renesas, Vango, GigaDevice и др.

В настоящее время НТЦ «Модуль» принимает заявки на ранний доступ к первым тестовым образцам микроконтроллера.