Микроконтроллер Optimal+ внесен в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции

Универсальный микроконтроллер Optimal+ (микросхема К1879ВГ1Т), разработанный Научно-техническим центром «Модуль», внесен в Реестр российской промышленной продукции, а также в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ «Модуль».

У нового микроконтроллера – широкий спектр применения, а по своей функциональности и технико-экономическим характеристикам изделие не отстает от лучших мировых образцов.

Микроконтроллер приходит на смену изделиям как западных (STMicroelectronics, Texas Instruments, Analog Devices), так и азиатских (Renesas, Vango, GigaDevice, Artery и др.) производителей.

Преимущества для заказчика: применение микроконтроллера Optimal+ даёт возможность конечному изделию получить до 28 баллов локализации, что важно для продукции на регулируемых рынках.

В архитектуре микроконтроллера применено ядро Arm Cortex-M33, что существенно экономит время и ресурсы заказчика при переносе программного стека с любого другого зарубежного микроконтроллера с этой широко распространенной архитектурой.

Среда разработки ПО максимально унифицирована со средой разработки продуктов ведущих иностранных производителей микроконтроллеров.

Дополнительные преимущество: подробная документация на русском языке, локализованная техническая поддержка, сопровождение заказчика на всем протяжении жизненного цикла продукта.

Optimal+ найдет применение в самых разных областях промышленности и станет самым массовым продуктом НТЦ «Модуль» – предполагается ежегодный выпуск более миллиона изделий.