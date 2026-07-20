Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники

Правительство России скорректировало цели цифровой трансформации госуправления, снизив ключевой показатель импортозамещения электронной продукции на 21,3 процентного пункта. Вместо 80% к 2030 г. теперь требуется лишь 58,7% отечественного «железа» в проектах цифровизации.

Снижение планки

В России начали сбавлять темпы импортозамещения электронной продукции в госсекторе. Как выяснил CNews, правительство отказалось от требований довести показатель до 80% к 2030 г., сосредоточившись на более сдержанном индикаторе в 58,7% к тому же сроку.

Таким образом к 2030 г. около 42% используемой электроники в проектах цифровизации госуправления будет импортной или не будет иметь статуса официальной российской продукции. Ранее к этому же сроку Правительство планировало снизить этот показатель до 20%. Изменения в темпы импортозамещения электронной продукции внесены распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина № 1779-р. Распоряжение обновило «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления».

freepik Импортозамещению российской электроники дали "трезвую оценку"

Изменения затронули один из отраслевых индикаторов цифровой трансформации — долю российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов. Он указывает на состояние российской электронной продукции.

Плановые значения индикатора: в 2026 г. — 57,9%, в 2027 г. — 58,4%, затем планируется трехлетнее плато (2028–2030 гг.), когда показатель будет зафиксирован на уровне 58,7%. Прошлая версия документа, утвержденная 16 марта 2024 г., была признана недействительной. В ней был установлен индикатор в 80% к 2030 г.

Примечательно, что по другим индикаторам, связанным с отраслью высоких технологий, планируется достижение 80–100-процентных показателей. Так, доля российских организаций ключевых отраслей экономики, переведенных на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы, должна достигнуть 80%. Доля использования российского ПО в госорганах и госкомпаниях — 95%. Темп роста инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ — 187%.

Реализацию стратегического направления обеспечивают Минцифры России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами и органами государственной власти субъектов, говорится в «Стратегическом направлении». Но все, что касается электроники, — ответственность Минпромторга, пояснили CNews в Минцифры России.

«Данный показатель был предложен для добавления в стратегическое направление Минпромторгом, в том числе значения по годам», — указали представители Минцифры. Минпромторг не ответил на запрос CNews.

Трезвые оценки

Снижение показателя с 80% до 58,7% — это приведение цели в соответствие с реальностью, считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Прежние 80% требовали полного полупроводникового стека: собственных чипов современного уровня, оборудования, материалов и массовой серии — ничего этого в нужном объеме нет, а после санкций на литографию и чипы не предвидится, добавил Кудряшов.

«Плато около 58–60% отражает уровень локализации, действительно достижимый при текущем состоянии компонентной базы. Лучше честный достижимый ориентир, чем число, которое в 2030 г. превратится в гарантированный отчет о провале», — констатировал Кудряшов.

Автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко называет сделанные корректировки «трезвой оценкой».

«Со смещением целеполагания в сторону трезвой оценки возможностей в текущих условиях. Основные проблемы — нет полного цикла производства компонентов (материалов, оборудования, технологий). Отсюда — необходимость гибридного использования российских и зарубежных компонентов и решений», — пояснил CNews Алексей Бойко.

При этом для производителей плюсом становится возвращение достоверности планирования — цель, которую реально выполнить, позволяет инвестировать против определенного числа, добавляет Сергей Кудряшов. Минус — в ослаблении сигнала спроса для самого сложного слоя: 80% создали бы более сильную нагрузку на производителей чипов, а 58,7% этот рыночный напор снижают.

«По сути, замещение становится мельче», — считает Кудряшов.

По словам Кудряшова, при этом важно различать долю и объем: индикатор измеряет структуру закупок — долю отечественной продукции в общем объеме. Цифровая трансформация госуправления расширяется, поэтому абсолютные закупки российской электроники скорее продолжат расти даже при более скромной доле.

Проблемы отрасли

По словам Алексея Бойко, в отрасли сформировалось немало проблем. Это кадровые — нехватка квалифицированных сотрудников. А также финансовые — необходимость значительных затрат на НИОКР, усложнившаяся регуляторика, которой приходится соответствовать, ослабление финансовой составляющей господдержки.

Эксперт уверен, что реализм всегда лучше, чем неподкрепленные соответствующими возможностями амбиции.

«Даже сниженные показатели обещают поддержку государством стабильного спроса, что должно успокоить производителей — заказы будут. Но это, конечно, и признание того факта, что развитие отрасли идет медленнее, чем хотелось бы, причем какого-то ускорения в ближайшее время не просматривается. Закупать меньше решений не будут, но доля, приходящаяся на российские изделия в общем объеме закупок, вероятно, окажется ниже», — пояснил эксперт.

При этом 2030 г., с которым увязаны многие планы и цели, — это просто цифра, промежуточный, а не окончательный рубеж.

«Но для новых импульсов к развитию нужны будут дополнительные меры господдержки, прежде всего вложения в НИОКР и в строительство новых производственных мощностей, подготовка кадров с минимальным разрывом с практическими потребностями современных производств. А также расширение адресуемых рынков — здесь также велика роль государства», — заключил эксперт.

При этом Сергей Кудряшов не исключает, что речь идет о потолке при текущих условиях — он преодолим при появлении собственного производства 28 нм и ниже.

«Поднять долю выше 60% без прорыва в литографии и производстве компонентной базы нельзя: 80% требовали полного стека, который санкции сделали недоступным. Главная опасность плато в том, что оно не должно превратиться в повод перестать вкладываться в сложные слои. Метрика доли имеет смысл только в паре с инвестиционными ориентирами по компонентной базе», — заключил эксперт.

Поддержка отрасли станет меньше

Как пояснил CNews источник в отрасли электронной промышленности России, речь не идет о том, что российские производители достигли потолка своих возможностей. Речь, скорее, о практиках поддержки отрасли, которой теперь станет меньше.

«Это не технологический потолок, это переоценка возможностей государства субсидировать или иначе поддерживать практику импортозамещения. Скорее всего, никто не учитывал, что вооруженный конфликт затянется, поэтому приходится новую пятилетку верстать с точки зрения эффективности использования потенциально доступных средств», — пояснил источник.

По словам источника, корректировка выглядит как компромисс, потому что по многим направлениям получить эффективный результат пока не удалось. Так, например, планы по отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ), процессорам и модемам Минпромторг продлил с 2026 г. до 2032 г.

Сегодня ключевые заказчики российской электроники в связи с ростом цен уменьшают количество закупаемых единиц. При этом часть заказов — срочные, их закрывают китайским железом.

«Те, кому нужна электроника прямо сейчас, например как часть готового продукта (новые виды транспорта, которые должны быть оснащены современными медиа-системами, оборонные нужды и т.д.), готовы брать китайские решения, так как они достаточно дешевы, доступны в больших объемах и соответствуют актуальным требованиям к техническим характеристикам. Таким образом фокус смещается на приоритет поставки продукции в больших (достаточных) количествах, но с возможностью дорабатывать ее под локальные специфические требования», — указал источник.

Пример из практики

Генеральный директор производителя радиооборудования «Сигналтек» Алексей Алясев согласен, что сам по себе пересмотр индикатора отражает реальные темпы обновления отечественными решениями, которые пока требуют более энергичных шагов.

«При этом важно понимать, что переход на российские решения — это не просто вопрос выполнения нормативов, а стратегическая необходимость для устойчивости всей цифровой инфраструктуры страны», -– считает Алясев.

«Приведу в качестве примера переход на отечественные базовые станции операторами связи. Здесь уже действуют требования Государственной комиссии по радиочастотам: с 2025 г. операторы должны интегрировать в сеть 1000 базовых станций в год, сохранив этот темп и в 2026 г., а в дальнейшем планка будет поднята до 3000 станций в год. Для сравнения: общая годовая потребность рынка составляет порядка 30 тыс. станций на каждого крупного оператора. То есть регуляторный ориентир на отечественное оборудование сохраняется, несмотря на пересмотр отдельных показателей. Однако большинство игроков рынка в силу тех или иных причин продолжают эксплуатировать иностранное оборудование, и одна из самых острых проблем — это безопасность, ведь ведущие мировые производители такого оборудования прекратили официальную поддержку и обновление программного обеспечения в России. Использование их техники, особенно приобретенной на вторичном рынке, создает критические уязвимости. Поэтому российское оборудование — это в первую очередь вопрос безопасности. Импортозамещение мы рассматриваем как важнейшее условие для дальнейшего развития отрасли мобильной связи», — считает эксперт.

Отмены Минпромторга

Как сообщал CNews, в июне 2026 г. Минпромторг отменил создание установок для производства электронных компонентов за 835 млн руб. Причиной стало мнение РАН о нецелесообразности производства, хотя еще две недели назад проект считался приоритетным для импортозамещения европейского оборудования.

Помимо отмены тендера «Комплект» в июне 2026 г., Минпромторг в конце 2025 г. отменил еще как минимум три крупных тендера по разработке критически важных материалов для производства чипов. Без них в России не смогут работать литографы с топологией 90 нанометров и ниже. Источники CNews тогда связали отмену с нехваткой финансирования, что имеет свои основания — программе развития электронного машиностроения недостает 33,1 млрд руб. на 2026–2028 гг.

На финансирование госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2024 г. властями было выделено 26,5 млрд руб., в 2025 г. сумму планировалось сократить до 14,4 млрд, а на 2026 г. Минпромторг собирался урезать ее до 4,9 млрд руб. Между тем, согласно поручению Президента Владимира Путина, к 2030 г. выпуск продукции в отрасли должен увеличиться до 6,3 трлн руб., чтобы обеспечить около 70% потребностей страны.

В «Стратегии развития электронной промышленности России» до 2030 г. (в редакции с изменениями от 21 октября 2024 г.) указаны цели развития электронной промышленности России. Главная — обеспечение роста объема выручки организаций отрасли до 5,22 трлн руб. при доле гражданской продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) не менее 87,9%. Доля гражданской электронной продукции, произведенной российскими организациями отрасли, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) ожидалась в 57,4% к 2030 г.