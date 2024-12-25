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ESET NOD32 Internet Security



25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить 1
15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox 1
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом 1
26.12.2019 Eset и МТС запустили антивирусные сервисы 1
28.10.2019 Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32 2
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
27.10.2016 Eset представила новую систему лицензирования продуктов для домашних пользователей 1
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус» 2
10.07.2013 Eset выпустила антивирус для Microsoft SharePoint Server 1
09.04.2013 Вышла предрелизная версия Eset NOD32 Security для Microsoft SharePoint Server 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ESET NOD32 Internet Security и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1133 10
Microsoft Corporation 24625 5
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
PayPal 654 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Bitdefender 156 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Malwarebytes Labs 34 1
Defender 128 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
GigaDevice Semiconductor 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 3
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 49 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Script - Скрипт 488 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Microsoft Windows 15657 5
Microsoft Windows 10 1758 4
Google Chrome - браузер 1561 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
ESET NOD32 Parental Control 11 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Google Android 13994 2
Linux OS 9937 2
Apple macOS 2059 2
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Microsoft SharePoint Server 705 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 2
ESET NOD32 File Security 18 2
StatCounter 395 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 2
Microsoft Windows 11 537 2
Google Android TV 316 1
ESET NOD32 Mobile Security - Eset Mobile Antivirus 46 1
ESET NOD32 Smart TV Security 2 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
ESET NOD32 Smart Security Family 13 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
Bitdefender Antivirus 11 1
Kaspersky Total Security 40 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 11 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 1
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Apple Safari - браузер 853 1
Brave - Браузер 33 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Gessel Eduard - Кесели Эдуард 2 1
Леонов Александр 6 1
Усанов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Словакия - Словацкая Республика 471 2
Румыния 728 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Запугивание и шантаж 110 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Reddit 312 1
BleepingComputer - Издание 337 1
AV-Test Institute 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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