После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox

Обновление Windows 11 «поломало» браузеры

Установка недавнего пакета обновлений Microsoft Windows 10 и 11 может приводить к выходу из строя целого ряда популярных веб-браузеров. Проблема предположительно заключается в конфликте между антивирусными программами и компонентами обновления ОС.

По сообщению профильного портала Windows Latest, некоторые пользователи после установки обновления KB012599 (Windows 10) и KB012592 (Windows 11) от 12 апреля 2022 г., не могут воспользоваться привычными приложениями для навигации в интернете. При попытке запустить программу возникает критическая ошибка, сопровождающаяся малоинформативным сообщением с указанием ее кода: 0xc00000022.

Подобные жалобы можно, в частности, обнаружить в «Центре отзывов» Microsoft (Feedback Hub). Их число достигает нескольких десятков, некоторые опубликованы сравнительно недавно, другие – несколько месяцев назад и касаются тестовых сборок. Другими словами, проблема сумела «просочиться» в релизную версию апдейта из экспериментальных.

Всплывающее сообщение об ошибке, которая не позволяет запустить браузер Firefox

Меж тем в списке известных Microsoft проблем обновлений KB012599 и KB012592, опубликованном на официальном сайте компании, случаи подобного поведения браузеров не упоминаются.

После обновления Windows не дружит с браузерами. Судя по количеству жалоб и голосов в «Центре отзывов», проблема не слишком распространенная

Проблема наблюдается при использовании таких распространенных обозревателей как Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. При этом альтернативные браузеры вроде Brave или Vivaldi работают, как и прежде. По данным Statcounter, в марте 2022 г. Chrome оставался самым популярным обозревателям с рыночной долей 64,53%. Edge (4,05%) и Firefox (3,4%) значительно уступают как Chrome, так и следующему за ним Apple Safari (18,84%). Brave и Vivaldi в первую пятерку не входят.

Виноваты антивирусы

Источник утверждает, что некорректная работа приложений связана с несовместимостью антивирусного ПО, установленного на ПК, и файлов обновления Windows. В частности, проблемы такого рода возникали у пользователей продуктов компании Eset, однако не исключено, что могут быть затронуты и пользователи другого защитного ПО.

В подтверждение своей версии Windows Latest приводит выдержку из материалов страницы поддержки Eset на сайте японского системного интегратора Canon IT Solutions, где действительно упоминаются продукты Eset Smart Security Premium 15.0/15.1 и Eset Internet Security 15.0/15.1 в контексте сложностей с запуском браузеров Chrome, Edge и Firefox после обновления Windows.

Примечательно, что поиск по базе знаний на официальном сайте Eset, к примеру, для пользователей из США, с использованием в качестве ключевых слов номера ошибки или названий браузеров не приносит ожидаемого результата.

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» Цифровизация

Это не первый случай, когда антивирус и браузер конфликтуют в системах Windows. В феврале 2021 г. CNews писал о том, что Microsoft Defender for Endpoint принимал Google Chrome за опасный троян.

Решение проблемы

Как отмечает Windows Latest, пока пользователям, столкнувшимся с данной ошибкой, доступны два варианта выхода из сложившейся ситуации. Наиболее универсальный из них – удаление ранее установленного апдейта.

Способ, вероятно, не самый оптимальный, поскольку в целом обновление KB012592 для Windows 11 довольно полезное. Оно, к примеру, упрощает пользователю выбор веб-браузера по умолчанию.

На ранее упомянутой странице поддержки Eset предлагается менее радикальный способ – активировать в используемой антивирусной программе функцию Eset LiveGrid, если та по какой-либо причине была отключена.

LiveGrid – это облачная служба своевременного обнаружения угроз, которая в режиме онлайн выявляет опасные файлы и сайты.