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ESET LiveGrid ESET ThreatSense
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 101, упоминаний - 119
ESET LiveGrid и организации, системы, технологии, персоны:
|Матросов Александр 45 16
|Васильев Григорий 44 5
|Баранов Артем 18 3
|Толь Елена 8 3
|Матеев Денис 35 3
|Оськин Алексей 22 2
|Белей Татьяна 8 2
|Албитов Андрей 32 2
|Александрова Анна 23 2
|Lipovsky Robert - Липовски Роберт 6 2
|Gessel Eduard - Кесели Эдуард 2 2
|Степанов Антон 71 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Попович Дмитрий 10 1
|Потасуев Павел 9 1
|Грейдингер Борис 5 1
|Галушка Дмитрий 1 1
|Агапов Владимир 1 1
|Вольф Андрей 3 1
|Ишенин Павел 1 1
|Раков Вячеслав 1 1
|Гончарова Светлана 1 1
|Мамлай Александр 1 1
|Годин Владимир 2 1
|Альбетков Иван 1 1
|Marko Richard - Марко Ричард 3 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Гудилин Олег 30 1
|Богданов Александр 24 1
|Горин Максим 14 1
|Гребенников Николай 33 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Земских Виталий 7 1
|Шабанов Илья 60 1
|Ермаков Алексей 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.