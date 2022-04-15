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ESET LiveGrid ESET ThreatSense

СОБЫТИЯ

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15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox 2
27.05.2020 В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура 1
18.05.2017 Eset разработала утилиту для защиты от эксплойта EternalBlue 1
22.02.2017 Eset раскрыл детали кибератак на российские компании 1
20.02.2017 Eset: в 2016 году число Android-вымогателей выросло на 50% 1
29.09.2016 Eset представила новое поколение защиты серверов совместной работы 1
14.09.2016 Вышла новая версия бесплатной утилиты Eset Online Scanner 1
16.08.2016 В Сети активизировался троян Nemucod — распространитель бэкдора-кликера Kovter 1
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус» 1
30.05.2016 Шифратор Locky использует для распространения новый троян-загрузчик 1
06.04.2016 Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32 2
14.10.2015 Eset представила новое поколение Eset NOD32 с защитой онлайн-платежей 1
22.09.2015 Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз 2
18.09.2015 Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер 1
04.12.2014 Eset представила бесплатное защитное решение для Facebook 1
02.10.2014 Информационная сеть «Ригла» под защитой Eset NOD32 2
08.09.2014 Россия: банковский троян Win32/Corkow вернулся в топ-10 угроз 1
28.07.2014 Государственный университет управления под защитой Eset NOD32 2
11.07.2014 ESET отмечает снижение вирусной угрозы 1
20.06.2014 90% заражений трояна-вымогателя Simplocker приходится на Россию и Украину 1
30.05.2014 «1C:Первый БИТ» под защитой Eset NOD32 2
11.11.2013 «Мортадель» под защитой Eset NOD32 Smart Security 2
25.09.2013 Троян-шифровальщик требует у россиян деньги за разблокировку файлов 1
09.09.2013 Обнаружен сложный банковский троян с мобильным компонентом 1
26.08.2013 Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32 2
19.08.2013 «Газпромнефть-Центр» продлил лицензии на Eset NOD32 Smart Security 2
14.02.2013 Eset обновила линейку антивирусных продуктов для Mac OS X 1
01.11.2012 Eset NOD32 Mail Security оптимизирован для почтовых серверов на базе IBM Lotus Domino 1
23.10.2012 Россия: во главе сентябрьской вирусной десятки — ПО, перенаправляющее на фишинговые сайты 1
09.08.2012 Eset NOD32 оснащен поддержкой Mac OS X Mountain Lion 1
19.07.2012 Июнь 2012: системы ДБО — главная мишень киберпреступников в России 1
09.07.2012 Вышла новая версия Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino 1
26.06.2012 Червь-шпион крадет чертежи AutoCAD 1
31.05.2012 Рынок антивирусов тормозит, а ESET – нет 1
30.05.2012 Eset начала продажи пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России 1
21.05.2012 Вышли версии 5.2 решений Eset для домашних пользователей 1
27.04.2012 Eset начала бета-тестирование нового поколения решений для Mac OS X 2
15.03.2012 Банковские трояны атакуют российских пользователей 1
08.02.2012 Eset начала бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса Eset NOD32 1

Публикаций - 101, упоминаний - 119

ESET LiveGrid и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 100
Microsoft Corporation 25720 11
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 5
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 4
Dr.Web - Доктор Веб 1293 2
Apple Inc 13087 2
Meta Platforms - Facebook 4610 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 2
Intel Corporation 12782 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
Softline - Софтлайн 3695 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 834 2
9525 2
Oracle Corporation 7062 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 2
Kerio Technologies 66 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Датасистем 4 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
WCL - West Coast Labs 10 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 916 1
Yandex - Яндекс 9129 1
Autodesk 639 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Red Hat 1378 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Adobe Systems 1593 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 966 1
Trend Micro 649 1
Tencent 187 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 507 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Leta Group - Лета Групп 281 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Роснефть НК - нефтяная компания 558 2
Газпромнефть Центр 6 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Белый Ветер 365 1
Красноярский завод комбайнов 3 1
Мортадель 2 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
Газпром нефть 714 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5590 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14164 92
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7893 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33242 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34526 48
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 41
Оцифровка - Digitization 5149 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 34
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3290 30
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4423 29
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10139 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28094 25
Microsoft Windows API 311 21
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2590 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64458 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 15
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 494 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27229 14
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1945 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 934 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6372 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2045 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 9
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1895 8
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5329 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 7
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13002 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 6
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5154 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1163 6
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 69
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 31
Microsoft Windows 16823 24
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 18
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 14
Linux OS 11456 10
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 8
Apple macOS 2399 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 7
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 7
Google Android 15178 6
Nokia Symbian OS 1408 5
JavaScript - JS - язык программирования 1420 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 4
ESET NOD32 Firewall - NOD32 Gateway Security 9 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
ESET NOD32 Mobile Security - Eset Mobile Antivirus 47 4
Apple macOS Snow Leopard 152 3
ESET OnlineScanner 5 3
Oracle Java - язык программирования 3455 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2489 3
Apple iPhone 6 4861 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 639 3
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 3
ESET NOD32 File Security 18 3
Microsoft Windows Live Mail 31 2
Apple - macOS Time Machine 77 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Microsoft Windows Mail 18 2
ESET NOD32 SysRescue - ESET NOD32 SysInspector 6 2
Microsoft Windows 10 1935 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1781 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 2
Матросов Александр 45 16
Васильев Григорий 44 5
Баранов Артем 18 3
Толь Елена 8 3
Матеев Денис 35 3
Оськин Алексей 22 2
Белей Татьяна 8 2
Албитов Андрей 32 2
Александрова Анна 23 2
Lipovsky Robert - Липовски Роберт 6 2
Gessel Eduard - Кесели Эдуард 2 2
Степанов Антон 71 1
Вайнберг Олег 18 1
Попович Дмитрий 10 1
Потасуев Павел 9 1
Грейдингер Борис 5 1
Галушка Дмитрий 1 1
Агапов Владимир 1 1
Вольф Андрей 3 1
Ишенин Павел 1 1
Раков Вячеслав 1 1
Гончарова Светлана 1 1
Мамлай Александр 1 1
Годин Владимир 2 1
Альбетков Иван 1 1
Marko Richard - Марко Ричард 3 1
Соловьев Владимир 108 1
Гудилин Олег 30 1
Богданов Александр 24 1
Горин Максим 14 1
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Ковалев Дмитрий 40 1
Земских Виталий 7 1
Шабанов Илья 60 1
Ермаков Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165009 55
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Словакия - Словацкая Республика 481 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 6
Европа 24911 5
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Турция - Турецкая республика 2597 5
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
PC Magazine - PCMag 103 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Гартнер 3652 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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