Conficker по-прежнему возглавляет мировой рейтинг вредоносных программ ем двух видов вредоносных программ для кибервымогательства и кражи данных пользователей. Так, в топ-3 семейства вредоносных программ, на которые в октябре пришлось около 40% обнаруженных атак, вошли: Conficker — 20% всех нападений было осуществлено с помощью этого вида ПО, в то время как в сентябре на него пришлось 28% атак (инфицированный компьютер управляется ботом, который обращается за

Компьютерный червь W32.Flamer превзошел по сложности Stuxnet и Duqu жность проекту с таким названием. Между тем, установить дату создания W32.Flamer пока не представляется возможным — различные модули имеют различные даты создания. Однако есть основания полагать, что компьютерный червь ведёт своё скрытное существование в течение не менее двух лет, сообщили в Symantec.

Червь Conficker по-прежнему опасен icrosoft Security Intelligence Report volume 12 (SIRv12) за период с июля по декабрь 2011 г., червь Conficker по-прежнему является одной из крупнейших проблем для специалистов по информационной

Мировую двадцатку интернет-угроз в январе вновь возглавил червь Conficker следующим образом: Win32/Spy.Ursnif.A 3,62% INF/Autorun 3,54% Win32/Packed.ZipMonster.A 1,82% Win32/Conficker.AA 1,53% INF/Conficker 1,14% Win32/Bflient.K 1,10% Win32/Conficker.X

Рейтинг вредоносных программ за август 2010: червь Conficker начал сдавать позиции едоносного ПО в прошедшем месяце претерпели значительные изменения. Резкое падение активности червя Conficker привело к тому, что угрозой номер один в мире стало уже давно известное семейство з

Март 2010: червь Conficker по-прежнему во главе мирового рейтинга угроз .Net в марте 2010 г. В прошедшем месяце мировой рейтинг угроз в очередной раз возглавил червь Win32/Conficker с показателем в 10,32%. По-прежнему высокий уровень распространения данной угрозы з

Россия стала менее вредоносной (по сравнению с 32,2% во 2-м полугодии прошлого года). Среди червей, в свою очередь, лидируют Win32/Conficker и Taterf. В этом ситуация в России повторяет общемировую: так, Conficker, по

Conficker – по-прежнему самый опасный вирус в России (7,36%), Израиле (4,99%), Латвии (4,97%) и Литве (5,45%). Первое место по-прежнему сохраняет червь Conficker (8,76%). Сегодня это угроза номер один в России (17,95%), на Украине (27,03%), в Ру

Сетевой червь Kido все еще активен потенциально опасных программ по числу компьютеров, на которых они были обнаружены: Net-Worm.Win32.Kido.ih 0 41033 Virus.Win32.Sality.aa 0 18027 not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z 0 12470 Net-Wo

Август: червь Conficker по-прежнему возглавляет вирусные рейтинги м и российском рейтинге интернет-угроз отмечается снижение числа компьютеров, инфицированных червем Conficker. Несмотря на то, что программа по-прежнему является самым распространенным вредонос

Червь Conficker возглавил мировой вирусный рейтинг в июне раннего обнаружения ThreatSense.Net в июне 2009 г. Мировой вирусный рейтинг в июне возглавил червь Conficker, переместившийся со второго на первое место. Общий процент заражения вредоносной пр

«Лаборатория Касперского»: червь Kido возглавил вирусную двадцатку за июнь тории Касперского». В целом, июньская вирусная двадцатка выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Kido.ih 58200 Virus.Win32.Sality.aa 28758 Trojan-Dropper.Win32.Flystud.ko 13064 Trojan-Downlo

Червь Conficker возглавил российский вирусный рейтинг в мае t в мае 2009 г. Несмотря на то, что во всем мире в мае общее число заражений вредоносной программой Conficker снизилось, в российском рейтинге угроз версии червя Win32/Conficker.AA (9,76

Червь Conficker занялся рассылкой спама В новом отчете компании Cisco Systems говорится, что около 12 млн персональных компьютеров, зараженных опасным червем Conficker, начали использовать для рассылки спама. По словам специалистов Cisco, каждый такой компьютер рассылает от 10 тыс. до 20 тыс. рекламных сообщений в день. Причем это значительно меньше

Март 2009: семейство червей Conficker возглавило вирусную двадцатку бнаружения ThreatSense.Net в марте 2009 г. Список вредоносных программ возглавляет семейство червей Conficker - 22,48% (другие названия – Downadup, Kido). По данным Eset, Россия занимает второе

Обнаружена новая версия червя Conficker я Касперского» сообщила об обнаружении новой версии вредоносной программы Kido, также известной как Conficker и Downadup. В ночь с 8 на 9 апреля компьютеры, зараженные Trojan-Downloader.Win32.K

Червь Conficker активизируется 1 апреля ием крупнейшей в истории интернета бот-сети, состоящей из компьютеров, зараженных семейством червей Conficker. По данным Eset, новая версия червя – Сonficker.X – взаимодействует с управляющим п

Обнаружена новая версия полиморфного сетевого червя Kido «Лаборатория Касперского» сообщила о появлении новой версии полиморфного сетевого червя Kido, которая отличается от предыдущих разновидностей усиленным вредоносным функционалом. Нов

Microsoft: $250 тыс за голову создателя червя Conficker что заплатит $250 тыс. вознаграждения за сведения, которые приведет к аресту и суду над создателями Conficker, одного из самых опасных интернет-червей за последние годы. По словам представителе

Эпидемия: за 4 дня заражено 5 млн ПК етник по вопросам безопасности F-Secure, сейчас червь, известный под кодовыми названиями Downadup и Conficker, заражает компьютеры пользователей с помощью уязвимости MS08-067 в операционной сис

На МКС завелся компьютерный червь В июле на Международную космическую станцию были доставлены ноутбуки, в которых, как оказалось, «поселился» компьютерный червь Gammima.AG, передает РИА «Новости» со ссылкой на BBC. Основное назначение червя, впервые обнаруженного год назад – в августе 2007 г., – хищение паролей к популярным многополь