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Вирус-вымогатель (шифровальщик) Conficker Working Group Conficker Downup, Downadup, Kido компьютерный червь

СОБЫТИЯ

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23.11.2015 Conficker по-прежнему возглавляет мировой рейтинг вредоносных программ

ем двух видов вредоносных программ для кибервымогательства и кражи данных пользователей. Так, в топ-3 семейства вредоносных программ, на которые в октябре пришлось около 40% обнаруженных атак, вошли: Conficker — 20% всех нападений было осуществлено с помощью этого вида ПО, в то время как в сентябре на него пришлось 28% атак (инфицированный компьютер управляется ботом, который обращается за

29.05.2012 Компьютерный червь W32.Flamer превзошел по сложности Stuxnet и Duqu

жность проекту с таким названием. Между тем, установить дату создания W32.Flamer пока не представляется возможным — различные модули имеют различные даты создания. Однако есть основания полагать, что компьютерный червь ведёт своё скрытное существование в течение не менее двух лет, сообщили в Symantec.
26.04.2012 Червь Conficker по-прежнему опасен

icrosoft Security Intelligence Report volume 12 (SIRv12) за период с июля по декабрь 2011 г., червь Conficker по-прежнему является одной из крупнейших проблем для специалистов по информационной
16.02.2011 Мировую двадцатку интернет-угроз в январе вновь возглавил червь Conficker

следующим образом: Win32/Spy.Ursnif.A 3,62% INF/Autorun 3,54% Win32/Packed.ZipMonster.A 1,82% Win32/Conficker.AA 1,53% INF/Conficker 1,14% Win32/Bflient.K 1,10% Win32/Conficker.X

17.09.2010 Рейтинг вредоносных программ за август 2010: червь Conficker начал сдавать позиции

едоносного ПО в прошедшем месяце претерпели значительные изменения. Резкое падение активности червя Conficker привело к тому, что угрозой номер один в мире стало уже давно известное семейство з
15.04.2010 Март 2010: червь Conficker по-прежнему во главе мирового рейтинга угроз

.Net в марте 2010 г. В прошедшем месяце мировой рейтинг угроз в очередной раз возглавил червь Win32/Conficker с показателем в 10,32%. По-прежнему высокий уровень распространения данной угрозы з
15.02.2010 Январь 2010: червь Conficker по-прежнему возглавляет мировой вирусный рейтинг
06.11.2009 Россия стала менее вредоносной

(по сравнению с 32,2% во 2-м полугодии прошлого года). Среди червей, в свою очередь, лидируют Win32/Conficker и Taterf. В этом ситуация в России повторяет общемировую: так, Conficker, по
09.10.2009 Conficker – по-прежнему самый опасный вирус в России

(7,36%), Израиле (4,99%), Латвии (4,97%) и Литве (5,45%). Первое место по-прежнему сохраняет червь Conficker (8,76%). Сегодня это угроза номер один в России (17,95%), на Украине (27,03%), в Ру
07.10.2009 Сетевой червь Kido все еще активен

потенциально опасных программ по числу компьютеров, на которых они были обнаружены: Net-Worm.Win32.Kido.ih 0 41033 Virus.Win32.Sality.aa 0 18027 not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z 0 12470 Net-Wo
04.09.2009 Август: червь Conficker по-прежнему возглавляет вирусные рейтинги

м и российском рейтинге интернет-угроз отмечается снижение числа компьютеров, инфицированных червем Conficker. Несмотря на то, что программа по-прежнему является самым распространенным вредонос
13.07.2009 Червь Conficker возглавил мировой вирусный рейтинг в июне

раннего обнаружения ThreatSense.Net в июне 2009 г. Мировой вирусный рейтинг в июне возглавил червь Conficker, переместившийся со второго на первое место. Общий процент заражения вредоносной пр
07.07.2009 «Лаборатория Касперского»: червь Kido возглавил вирусную двадцатку за июнь

тории Касперского». В целом, июньская вирусная двадцатка выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Kido.ih 58200 Virus.Win32.Sality.aa 28758 Trojan-Dropper.Win32.Flystud.ko 13064 Trojan-Downlo
11.06.2009 Червь Conficker возглавил российский вирусный рейтинг в мае

t в мае 2009 г. Несмотря на то, что во всем мире в мае общее число заражений вредоносной программой Conficker снизилось, в российском рейтинге угроз версии червя Win32/Conficker.AA (9,76
28.04.2009 Червь Conficker занялся рассылкой спама

В новом отчете компании Cisco Systems говорится, что около 12 млн персональных компьютеров, зараженных опасным червем Conficker, начали использовать для рассылки спама. По словам специалистов Cisco, каждый такой компьютер рассылает от 10 тыс. до 20 тыс. рекламных сообщений в день. Причем это значительно меньше
14.04.2009 Март 2009: семейство червей Conficker возглавило вирусную двадцатку

бнаружения ThreatSense.Net в марте 2009 г. Список вредоносных программ возглавляет семейство червей Conficker - 22,48% (другие названия – Downadup, Kido). По данным Eset, Россия занимает второе
13.04.2009 Обнаружена новая версия червя Conficker

я Касперского» сообщила об обнаружении новой версии вредоносной программы Kido, также известной как Conficker и Downadup. В ночь с 8 на 9 апреля компьютеры, зараженные Trojan-Downloader.Win32.K
31.03.2009 Червь Conficker активизируется 1 апреля

ием крупнейшей в истории интернета бот-сети, состоящей из компьютеров, зараженных семейством червей Conficker. По данным Eset, новая версия червя – Сonficker.X – взаимодействует с управляющим п
11.03.2009 Обнаружена новая версия полиморфного сетевого червя Kido

«Лаборатория Касперского» сообщила о появлении новой версии полиморфного сетевого червя Kido, которая отличается от предыдущих разновидностей усиленным вредоносным функционалом. Нов
13.02.2009 Microsoft: $250 тыс за голову создателя червя Conficker

что заплатит $250 тыс. вознаграждения за сведения, которые приведет к аресту и суду над создателями Conficker, одного из самых опасных интернет-червей за последние годы. По словам представителе
19.01.2009 Эпидемия: за 4 дня заражено 5 млн ПК

етник по вопросам безопасности F-Secure, сейчас червь, известный под кодовыми названиями Downadup и Conficker, заражает компьютеры пользователей с помощью уязвимости MS08-067 в операционной сис
28.08.2008 На МКС завелся компьютерный червь

В июле на Международную космическую станцию были доставлены ноутбуки, в которых, как оказалось, «поселился» компьютерный червь Gammima.AG, передает РИА «Новости» со ссылкой на BBC. Основное назначение червя, впервые обнаруженного год назад – в августе 2007 г., – хищение паролей к популярным многополь
25.08.2005 Kelvir.HI: компьютерный червь-полиглот

Новый компьютерный червь Kelvir.HI, распространяющийся через программу мгновенного обмена сообщениями Microsoft MSN Messenger, обращается к жертвам на их родном языке. Червь распознает язык зараженно

Публикаций - 132, упоминаний - 328

Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 31
Microsoft Corporation 25775 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Check Point Software Technologies 829 19
Adobe Systems 1597 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 10
Google LLC 12690 10
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Sophos - SophosLabs 436 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Yahoo! 3726 6
Trend Micro 651 6
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13156 5
F-Secure 216 5
Fortinet 452 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Sony 6739 3
PayPal 671 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 3
BBK Electronics Corp 332 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Vodafone Group 1412 2
HTC Corporation 1512 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 1
Akonix Systems 8 1
Инфорион 8 1
Finjan Holdings - Finjan Software 23 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems - Crossbeam Systems - Crossbeam RT 18 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Assist - Ассист 218 2
101Hotels.com 456 2
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Альфа-Банк 1979 1
UPS 216 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Платина КБ 30 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
DLP-Эксперт 14 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 125
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
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Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 74 12
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Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 10
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 10
Microsoft Windows 16882 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 29
Google Android 15244 26
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 18
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 14
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 8
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 8
Microsoft Office 4170 7
Check Point Mobile Threat Prevention 15 7
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 6
Kaspersky Security Network - KSN 104 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Apple iPhone 6 4861 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 4
Check Point Threat Cloud 8 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Fortinet - FortiGuard Services 55 3
Spamit 14 3
AutoIt 17 2
Дягилев Василий 84 16
Матросов Александр 45 13
Васильев Григорий 44 5
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 3
Врублевский Павел 105 3
Гусев Игорь 19 3
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
Ferguson Rik - Фергюсон Рик 4 2
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Касперский Евгений 337 2
Михайлов Сергей 58 2
Нечовод Дмитрий 5 2
Камлюк Виталий 30 2
Шабанов Илья 60 2
Вишневский Игорь 3 2
Гостев Александр 84 2
Corrons Luis - Корронс Луис 106 2
Bustamante Pedro - Бустаманте Педро 6 1
Куров Владимир 1 1
Велигура Александр 6 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Крушатина Елена 2 1
Караваева Юлия 1 1
Litchfield David - Литчфилд Дэвид - Личфилд Дэвид 9 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Stone Biz - Стоун Биз 22 1
Иржавский Александр 2 1
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 1
Shuchami Nathan - Шучами Натан 3 1
Bergeron Marcia - Бергерон Марсия 2 1
Bizeul David - Бизюль Давид 1 1
Галушкин Олег 182 1
Арсентьев Андрей 79 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Иванов Сергей 405 1
Ковалев Александр 165 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Логинов Александр 54 1
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