Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Anti-Malware
информационно-аналитический центр по информационной безопасности
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Публикаций - 64, упоминаний - 88
Anti-Malware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
|МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
|ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Зенкин Денис 104 3
|Голов Андрей 32 2
|Прибочий Михаил 34 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Филиппов Максим 36 1
|Левашов Александр 88 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Беклемишев Андрей 1 1
|Шабанов Илья 1 1
|Золотова Элина 1 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru