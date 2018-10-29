Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Anti-Malware
информационно-аналитический центр по информационной безопасности


29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 1
24.06.2016 Российские ИТ-компании вытеснили «американцев» на DLP-рынке в России 1
31.10.2014 DLP: госсектор остается под угрозой 1
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
28.09.2013 DLP на службе государства: фрагментарное присутствие 2
02.09.2013 «Дозор-Джет», версия 5.0.1: заводим досье на инсайдеров 1
05.08.2013 Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит 1
16.08.2012 Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы 1
28.04.2012 Объем российского рынка ИБ по итогам 2011 г. превысил $334 млн 3
29.02.2012 Корпоративные антивирусы сравнили по скорости работы 4
20.09.2011 Антивирус ESET подружил Windows, Mac и Linux 1
22.08.2011 Главные потребители ИБ-услуг в России – крупный бизнес и госструктуры 1
27.05.2011 Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 1
09.12.2010 «Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов 1
09.11.2010 Anti-Malware.ru приобретает у «Лаборатории Касперского» проект VirusInfo 2
08.10.2010 Trend Micro защитил «Газпром нефть» за $300 тыс. 1
16.09.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 3
01.09.2010 Система защиты конфиденциальных данных Symantec DLP локализована для России 1
05.08.2010 Большинство интернет-фильтров неспособны защитить детей от порнографии 3
02.07.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективность проактивной защиты 2
20.04.2010 Защита от утечек: иностранцы активно вытесняют русских разработчиков 1
09.02.2010 Антивирусы протестировали на лечение активного заражения 1
02.02.2010 Антивирусы протестировали на быстродействие 1
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank 1
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 1
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают 1
08.12.2009 Windows XP: Microsoft проверит Россию на пиратство 1
04.12.2009 Россия: 70% домашних антивирусов – пиратские 1
10.11.2009 Хакеры не успели взломать Dr.Web 1
10.11.2009 «Касперский» стал 4-м в мире 1
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов 3
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского» 2
12.08.2009 «Касперский» обзавелся «песочницей» 1
30.07.2009 Россия и Китай зарабатывают на лже-антивирусах $34 млн в месяц 1
28.07.2009 iPhone опасен для бизнеса — эксперты 1
22.07.2009 Сообщения в Сети научили самоуничтожаться 1
21.07.2009 Выпущен первый бесплатный облачный антивирус 2
23.06.2009 2009: Рынок защитного ПО замедлится вдвое 1

Публикаций - 64, упоминаний - 88

Anti-Malware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 207 11
Microsoft Corporation 11143 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 2
Код Безопасности 365 2
Zecurion - Зекурион 148 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
АйТи 752 1
Google LLC 7168 1
МФИ Софт 103 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
NetApp 486 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Инфосистемы Джет 675 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
NortonLifeLock (Symantec) 784 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Nvidia GeForce GTX 2079 2
Google Android 10751 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Nvidia GeForce GS 5 1
Apple iPhone 3 383 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Java - Язык программирования 1179 1
Apple macOS 930 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Windows 854 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Symbian OS 781 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Зенкин Денис 104 3
Голов Андрей 32 2
Прибочий Михаил 34 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Рубанов Владимир 61 1
Филиппов Максим 36 1
Левашов Александр 88 1
Волостнов Алексей 8 1
Беклемишев Андрей 1 1
Шабанов Илья 1 1
Золотова Элина 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Украина 3389 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Казахстан - Республика 2646 1
Япония 2808 1
Восточная Европа 1688 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Европа Западная 618 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще