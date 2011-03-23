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Менькова Татьяна



23.03.2011 «Промсвязьбанк» купил систему платежей за ЖКХ 1
09.09.2010 «Яндекс» ищет, где взять кредит и куда вложить деньги 2
03.09.2010 «Связьинвест» отказал государству в выкупе «Ростелекома» 1
17.06.2010 Разработчик систем ГЛОНАСС-мониторинга выходит на IPO 1
28.04.2010 Рынок ИТ-услуг: Европе рост не светит 1
07.04.2010 «Техносерв» занял 1,5 млрд руб. под госконтракты 1
09.03.2010 «Техносерв»: выручка в 2009 г. сократилась на четверть 1
22.01.2010 «Энвижн Груп» поглощал на свои, а теперь будет тратить деньги «Ростелекома» 2
28.12.2009 «Билайн» обвинили в завышении цен в 2,5 раза 1
24.12.2009 Белорусы выдают мониторы Acer за свои 2
18.12.2009 «1С» похудела на 35% 1
11.12.2009 Россия: ИТ-фрилансеры втрое дешевле штатных сотрудников 2
09.12.2009 «Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина 1
08.12.2009 Windows XP: Microsoft проверит Россию на пиратство 1
04.12.2009 Google забрал Mail.ru у «Яндекса» 2
27.11.2009 Opera открывает офис в России 1
26.11.2009 Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает 1
24.11.2009 Российского разработчика игр продают в ЮАР 1
23.11.2009 VoIP забирает клиентов у сотовых операторов 1
17.11.2009 Выручка IBS Group сократилась на 44% 1
11.11.2009 В Москве ускорили 3G 1
21.10.2009 ИТ-расходы в России: прогноз ухудшен в 2 раза 1
20.10.2009 Мобильное направление Mail.ru обезглавлено 1
14.09.2009 «Синтерра» запустила новый ЦОД за 100 млн 1
10.09.2009 IBS Group берет кредиты, чтобы рассчитаться с долгами 1
24.08.2009 Рассекреченная блоггерша требует от Google $15 млн 1
07.07.2009 ШПД растет за счет дочек «Связьинвеста» 1
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN 1
02.06.2009 Крупнейшая сделка с акциями "Ситроникса": рост цены на 57% 1
01.06.2009 Аналитики: Мобильные платежи пойдут в народ 1
20.05.2009 Россия: Е-торговля вырастет на 30% 1
27.04.2009 Интернет-бизнес в России: стартапы прорываются сквозь кризис 3
22.04.2009 ИТ-коллапс: Банки восстали против закона «О персональных данных» 1
14.04.2009 ИТ-услуги: в России оттепель? 1
10.04.2009 Россия: SaaS-антивирусы наступают 1
03.04.2009 Разработчик онлайн-игр: самое успешное IPO года 1
31.03.2009 Россия: рынок е-торговли посчитают по-новому 1
30.03.2009 Россия: мобильный WiMAX теперь за деньги 1
18.03.2009 Россия: VMware планирует вырасти вдвое 1
19.02.2009 Кризис: связь и интернет резко дорожают 2

Публикаций - 57, упоминаний - 69

Менькова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2801 8
Microsoft Corporation 20931 7
Yandex - Яндекс 4527 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 6
Ростелеком - Связьинвест 1654 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7727 5
4995 5
Cisco Systems 4619 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 4
Google LLC 9374 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6173 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 3
Рустелеком ТК 255 3
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 3
Армада - РБК софт 660 2
Meta - Facebook 4106 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 611 2
ESET 1056 2
Центел - Центральный телеграф 316 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1783 2
Yota - Скартел 696 2
Rambler Group - Рамблер ГК 755 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 419 2
Luxoft - Люксофт 261 2
Акадо Телеком - Комкор 775 2
Deloitte - Делойт 233 2
Ситроникс - Sitronics 778 2
Астерос - Asteros 583 2
Микротест 272 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1091 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 393 2
Ростелеком ЦентрТелеком 503 2
I-Free 105 2
Samsung Electronics 8909 1
VMware 1958 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 52
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4772 3
Naspers 64 2
РТС - Фондовая биржа 317 2
DST Global 168 2
DST - Digital Sky Technologies 84 2
Marshall Capital Partners 65 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1877 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 553 2
ПСБ - Промсвязьбанк 632 2
Гипросвязь ПАО 69 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
ВТБ24 621 1
ПромСвязьКапитал 66 1
БТА Банк - Туран Алем 17 1
Capital Group 26 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 1
UMG - Universal Music Group 248 1
МДМ Банк 164 1
Телефон.Ру 87 1
Dixis - Диксис 341 1
AdWatch Isobar 42 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 1
Русский стандарт Банк 343 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 81 1
Евросеть 1342 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 403 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 760 1
Qiwi 787 1
Альфа-Банк 1314 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 687 1
МКБ - Московский кредитный банк 282 1
Открытие ФК 566 1
Почта России ПАО 1760 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Правительство Москвы 811 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1941 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1992 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
3G - Стандарт мобильной связи 5059 5
ИТ-аутсорсинг 839 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4181 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2565 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12094 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12181 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3988 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3942 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 271 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
Многозадачность - многозадачный экран - многозадачном режиме 21 1
Downgrade - Даунгрейд - Использование старого аппаратного или программного обеспечения 12 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 237 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 997 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
Виртуализация 78 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 551 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 455 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3156 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2497 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2423 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1572 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1443 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10041 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 795 2
Myspace - социальная сеть 607 2
Superjob 187 2
Opera Mini 206 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 2
VK - Mail.ru Одноклассники 960 2
Яндекс.Пробки 33 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Apple iTunes Store 983 1
LiveInternet - блог-платформа 144 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 1
Nintendo DS - игровая консоль 321 1
Cisco Jabber - Мессенджер 123 1
Microsoft Windows Server 2003 344 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 105 1
Google AdSense 105 1
Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
Google Maps - Карты Google 578 1
Dr.Web AV-Desk 132 1
QIP - Мессенджер 98 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Microsoft Windows Live 193 1
Apple iPhone 3 400 1
Apple Safari - Браузер 720 1
Google YouTube - Видеохостинг 2159 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5794 1
Microsoft Windows 10 10064 1
Microsoft Windows 7 1727 1
Intel x86 - архитектура процессора 1260 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 580 1
Microsoft Windows XP 2205 1
Microsoft Edge - браузер 1769 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 565 1
Microsoft Skype 1872 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1665 1
Opera - Браузер 852 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 1
Гуревич Михаил 38 4
Демидов Михаил 132 3
Брюквин Юрий 253 3
Ворыхалов Антон 36 3
Кусков Денис 212 3
Шабанов Илья 50 3
Усманов Алишер 249 2
Юрченко Евгений 118 2
Артамонова Анна 177 2
Мильнер Юрий 128 2
Ананьев Алексей 101 2
Крылова Елена 24 2
Бородин Владимир 18 2
Степаненко Кирилл 13 1
Булгаков Кирилл 46 1
Афанасьев Денис 30 1
Филиппов Василий 13 1
Шаров Борис 65 1
Поляков Александр 50 1
Бадаев Алексей 21 1
Калинин Денис 69 1
Кохановская Елена 19 1
Родионов Иван 53 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Эскин Сергей 30 1
Мельников Евгений 10 1
Назипов Дмитрий 80 1
Тараба Дмитрий 23 1
Морошкин Александр 111 1
Кондрашин Михаил 19 1
Фарукшин Тимур 26 1
Заболотный Игорь 32 1
Проколов Роман 43 1
Осадчая Ирина 59 1
Солонин Виталий 85 1
Зенкин Денис 258 1
Приданцев Сергей 139 1
Юсупов Ренат 108 1
Нечаев Иван 57 1
Локтев Александр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 6
Европа 7234 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11497 5
Ближний Восток 2476 4
Беларусь - Белоруссия 3181 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1562 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 3
Африка - Африканский регион 2656 3
Украина 5497 3
Испания - Королевство 2508 2
Израиль 1607 2
Германия - Федеративная Республика 7762 2
Россия - СФО - Новосибирск 2901 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10828 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1377 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 2
Латинская Америка 1339 2
Казахстан - Республика 4109 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Болгария - Республика 630 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1122 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 1
США - Калифорния 3051 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1332 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1061 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 852 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 766 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Европа Северная - Скандинавия 448 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 560 1
Эстония - Эстонская Республика 646 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3615 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4055 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2220 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 163 1
Образование в России 551 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1488 1
Фрилансер - Freelancer - свободный специалист, который работает на себя 6 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 171 1
Федеральное законодательство 355 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 746 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 400 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 613 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1223 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 3
Thomson Reuters - Рейтер 5605 2
Bloomberg 934 1
РИА Новости 712 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Чемпионат.com - Championat.com 19 1
Vogue 18 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
IDC - International Data Corporation 4512 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 3
Gartner 3169 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
ABI Research 230 1
IDC Russia - IDC Россия 145 1
Net Applications 114 1
IHS iSuppli 389 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 490 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 710 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
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