Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Менькова Татьяна
Публикаций - 57, упоминаний - 69
Менькова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуревич Михаил 38 4
|Демидов Михаил 132 3
|Брюквин Юрий 253 3
|Ворыхалов Антон 36 3
|Кусков Денис 212 3
|Шабанов Илья 50 3
|Усманов Алишер 249 2
|Юрченко Евгений 118 2
|Артамонова Анна 177 2
|Мильнер Юрий 128 2
|Ананьев Алексей 101 2
|Крылова Елена 24 2
|Бородин Владимир 18 2
|Степаненко Кирилл 13 1
|Булгаков Кирилл 46 1
|Афанасьев Денис 30 1
|Филиппов Василий 13 1
|Шаров Борис 65 1
|Поляков Александр 50 1
|Бадаев Алексей 21 1
|Калинин Денис 69 1
|Кохановская Елена 19 1
|Родионов Иван 53 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Эскин Сергей 30 1
|Мельников Евгений 10 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Морошкин Александр 111 1
|Кондрашин Михаил 19 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Заболотный Игорь 32 1
|Проколов Роман 43 1
|Осадчая Ирина 59 1
|Солонин Виталий 85 1
|Зенкин Денис 258 1
|Приданцев Сергей 139 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Нечаев Иван 57 1
|Локтев Александр 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru