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Москва ЗАО Крылатские холмы


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
22.09.2012 В Москве расстреляли экс-безопасника «Ростелекома» 1
08.09.2011 Соцпакеты ИКТ-компаний в России: авто, ссуды, гаджеты, врачи и парикмахеры 1
03.06.2010 Сотрудники «Техносерв» неделю не могли попасть в офис 1
28.05.2010 Пожарные блокировали «Техносерв»: 1000 сотрудников не пускают в офис 1
05.11.2009 Microsoft потратит 500 млн руб. на «шоу-рум» в России 1
16.01.2009 Microsoft откроет в России «шоу-рум» за $5 млн 1
16.06.2008 «Майкрософт Рус»: началась операция «Преемник» 1
10.12.2007 Александр Брюзгин: Рынок СКС пошел в рост 1
18.09.2007 50% сотрудников «Майкрософт Рус» не имеют рабочих мест 1
18.01.2007 «Скай Линк» расширяет зону Sky Turbo и модернизирует сеть 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24920 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 3
Intel Corporation 12345 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 311 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 473 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Ростелеком 10005 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5071 1
МегаФон 9396 1
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5168 1
Yandex - Яндекс 7874 1
Apple Inc 12320 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
AMD - Advanced Micro Devices 4336 1
Oracle Corporation 6767 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
VK - Mail.ru Group 3492 1
Fujitsu 2050 1
Крок - Croc 1787 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8960 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 151 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Panduit 43 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
Google LLC 12004 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Microsoft Consulting Services 39 1
ПромСвязьКапитал 83 2
Volkswagen Audi Group 218 2
КМЗ - Карачаровский механический завод 8 2
ПСН группа - Промсвязьнедвижимость 4 2
Газпром ПАО 1376 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Superjob - Суперджоб 633 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
Карачарово БЦ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12186 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11966 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30809 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24860 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7175 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11497 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21309 1
Оцифровка - Digitization 4743 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14694 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7192 1
Apple iPad 3889 1
Google Android 14355 1
Apple iOS 8014 1
Microsoft Windows 15995 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
Apple MacBook Pro 531 1
FreePik 1185 1
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Сютин Олег 20 2
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Лачков Евгений 38 1
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Данилов Евгений 20 1
Брюзгин Александр 5 1
Буйдов Александр 11 1
Чернецова Валерия 8 1
Крымова Екатерина 9 1
Миронова Наталья 5 1
Lambert Martyn - Ламберт Мартин 4 1
Аваков Сергей 1 1
Фриндлянд Виталий 1 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 8
Россия - РФ - Российская федерация 150490 7
Европа 24433 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 1
Азия - Азиатский регион 5632 1
Япония 13392 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 1
Индия - Bharat 5570 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1590 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Африка - Африканский регион 3526 1
Ближний Восток 2991 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 430 1
Италия - Итальянская Республика 4393 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Великобритания - Лондон 2391 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Испания - Королевство 3739 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3160 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 201 1
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 26 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 13 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 1
Россия - Андреевка 17 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5078 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11187 2
Английский язык 6772 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8030 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5216 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 232 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 600 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19437 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8778 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2547 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7131 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 1
Паспорт - Паспортные данные 2620 1
Аренда 2509 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 522 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10276 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 536 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1389 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 598 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3594 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1167 1
Пищевая промышленность - Чай 127 1
Спорт - Баскетбол 93 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1032 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3336 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369775, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178266.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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