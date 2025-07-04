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Москва ЗАО Крылатские холмы
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
|Ананьев Дмитрий 79 2
|Коняев Андрей 16 2
|Сютин Олег 20 2
|Карачаров Олег 7 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Калинин Алексей 71 1
|Калинин Александр 167 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Власов Алексей 19 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Прянишников Николай 308 1
|Степанов Владимир 86 1
|Фролов Денис 56 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Мякишева Марина 84 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Лачков Евгений 38 1
|Фридлянд Виталий 27 1
|Данилов Евгений 20 1
|Брюзгин Александр 5 1
|Буйдов Александр 11 1
|Чернецова Валерия 8 1
|Крымова Екатерина 9 1
|Миронова Наталья 5 1
|Lambert Martyn - Ламберт Мартин 4 1
|Аваков Сергей 1 1
|Фриндлянд Виталий 1 1
|Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1032 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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