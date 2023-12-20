Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

Входящая в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) компания «Группа систематика» подала иск более чем на 150 млн руб. против «Аквариуса». Он может быть связан с договором аренды офиса в Москве. Ранее «Аквариус» входила в НКК и занимала офисы, арендованные «Систематикой».

Конфликт не закончен

Как выяснил CNews, «Группа компаний систематика» (входит в «Национальную компьютерную корпорацию», НКК) подала иск на 155,5 млн руб. к «ПК Аквариус». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражных судов 4 декабря 2023 г. Заседание состоится 31 января 2024 г.

«Действия "Систематики" являются нарушением договоренностей, закрепленных в соглашении, подписанном в конце 2021 года, — рассказал CNews представитель группы “Аквариус”. — Поэтому мы будем отстаивать свои права в суде и при необходимости будем готовы заявить встречный иск».

Напомним, именно в конце 2021 г. завершился конфликт владельцев НКК, разгоревшийся вокруг «Аквариуса». До этого времени «Акавариус» и «Группа систематика» входили в некогда крупнейший ИТ-холдинг НКК. А в декабре 2021 г. компания «Аквариус» отошла интегратору «Смарт текнолоджис». Сейчас компанией владеют Алексей Калинин и Владимир Степанов.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, иск «Систематики» связан с договором аренды офиса в Comcity (находится неподалеку от метро «Румянцево», Москва), в котором ранее сидели сотрудники «Аквариуса».

Представители «Систематика» отказались от комментариев.

Офис на «Румянцево»

«Систематика» заключила договор с европейской компанией PPF Real Estate Russia на аренду 17,4 тыс. кв. м в офисном парке Comcity еще в 2014 г. На тот момент парк только строился. В июне 2015 г. «Систематика» завершила свой переезд в Comcity. С тех пор все компании, входившие в группу, объединились в одном пространстве. К этим компаниям относилась и «Аквариус». В Comcity также работали сотрудники OCS Distribution, Yadro, Oracle и другие.

В январе 2023 г. компания «Аквариус» переехала в другой офис в бизнес-центре «Крылатские холмы». Офис располагается на двух этажах, где на площади 7 тыс. кв. м организовано более чем 650 рабочих мест, отмечается на сайте компании.

Вполне возможно, что при разделении активов НКК, у компаний были договоренности относительно аренды офисных площадей с «Аквариусом». И разногласия по ним привели к разбирательству в суде.

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В «Систематике» более 1,5 тыс. сотрудников. В нее входят «Систематика консалтинг», HeadPoint, «Энсис технологии», Landata и другие. Компании занимаются построением ИТ и инженерной инфраструктуры, роботизацией, созданием бизнес-приложений и пр. Среди клиентов группы Правительство России, Минцифры, «Роснефть», «Газпром» и прочие.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2022 г. снизилась на 12% до 881,3 млн руб. при чистой прибыли 62,3 млн руб. При этом баланс компании также снизился до 9,5 млрд руб. (менее на 31%).

Конфликт «Аквариуса» и НКК

По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019», НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб.

В апреле 2021 г. началась битва за корпорацию. Тогда Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли Денису Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Еще 33% принадлежало Александру Калинину.

История закончилась в декабре 2021 г. НКК продала группу «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». А в собственности Гольденберга и Лачкова остались все остальные активы НКК («Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика»). Наблюдательный совет «Аквариуса» тогда возглавил Александр Калинин.