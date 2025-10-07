Разделы

07.10.2025 «КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
13.05.2020 «Техносерв» оснастил видеоконференцсвязью тульский офис Tele2 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
14.12.2018 Tele2 внедрит интерактивную систему цифровой навигации в розничную сеть 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 1
28.08.2017 Tele2 консолидирует офисы в Comcity 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
07.07.2016 Мосгосэкспертиза поможет «Ростелекому» повысить эффективность финансирования проектов 1
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 1

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3068 6
Ростелеком 10213 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1501 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 604 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 185 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 324 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 2
Oracle Corporation 6838 2
МегаФон 9691 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 1
LG Electronics 3667 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9117 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Crestron 100 1
Extron Electronics 62 1
Digis - Дигис - Цифровые системы 19 1
Vivitek - Вивитек 19 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1564 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 1
НКК - Lanmax - Ланмакс 5 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 603 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 163 1
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
НКК - Национальная платформа - 54 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 2
JLL - Jones Lang LaSalle 16 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 47 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
ПСБ - Промсвязьбанк 886 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 91 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 8 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 544 1
Первый ООО 3 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 203 1
PPF Group N.V. 17 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Газпром ПАО 1396 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12642 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 698 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Музеон - парк искусств 19 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8719 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14502 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12189 3
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 240 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28736 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11783 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21709 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5767 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6881 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2347 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 490 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 331 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 417 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 893 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 420 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1250 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25298 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12843 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8120 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4007 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25329 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12798 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1165 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2317 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9566 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 1
Оцифровка - Digitization 4841 1
Аксессуары 4068 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1182 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2612 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 246 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3108 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 24 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2770 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1536 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3890 1
Rakuten Viber 641 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1186 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Skype for Business 182 1
Apple iPhone 6 4861 1
FreePik 1320 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1185 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 223 1
Жижикин Игорь 32 2
Рейман Леонид 1057 1
Осеевский Михаил 330 1
Эмдин Сергей 69 1
Майстренко Игорь 46 1
Скворцова Светлана 12 1
Кананыхин Роман 5 1
Ракишин Александр 2 1
Патока Андрей 110 1
Патэ Константин 4 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Голещихин Денис 17 1
Паперно Александр 3 1
Шмагельский Александр 1 1
Абрамков Александр 40 1
Денисов Владимир 3 1
Бяков Юрий 42 1
Козлова Елена 18 1
Кудрявцев Андрей 13 1
Леонов Валерий 4 1
Шамшурин Андрей 3 1
Клапша Дмитрий 1 1
Кургалин Никита 1 1
Калинин Александр 174 1
Степанов Владимир 88 1
Фролов Денис 60 1
Калинин Алексей 74 1
Лачков Евгений 39 1
Заенц Дарюш 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 11
Россия - РФ - Российская федерация 154214 10
Москва - Новая Москва - Большая Москва 82 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7978 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1668 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 307 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3137 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2384 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18343 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3207 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4212 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 605 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2599 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2154 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1983 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1668 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1547 1
Россия - СФО - Кемеровская область 969 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 981 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 547 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 866 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 973 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 656 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 311 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 548 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 382 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 119 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 710 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14414 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1616 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1283 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 153 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 1
Финляндия - Финляндская Республика 3654 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 646 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5954 5
Аренда 2553 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1138 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5313 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1800 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8158 2
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 3 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4261 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 481 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 317 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5523 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 757 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 428 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9447 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7407 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4870 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7230 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1059 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 312 1
Best Office Awards 3 1
CRE Awards 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
