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Индексная книга (каталог) CNews*
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НКК Lanmax Ланмакс


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль 1
19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» 1
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 312 4
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 23 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 176 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 101 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 3
НКК - Национальная платформа - 52 2
Telegram Group 2279 2
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 28 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 32 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 17 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 918 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13055 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1281 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8681 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1882 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5085 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11609 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1899 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 28 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Кудрявцев Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 3
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 81 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 744 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 2
Аренда 2509 1
Паспорт - Паспортные данные 2621 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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