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«Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай».

Среди ключевых обновлений, вошедших в релиз 4.27, необходимо отметить добавление возможности связывать таблицы виртуальных коннекторов SQL-оператором JOIN, а также автоматически определять связи между таблицами, что сделало работу в коннекторах значительно более удобной для аналитиков. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

Для вычисляемых показателей стала доступна функция автоагрегации — ранее это было доступно только для показателей с данными. Теперь можно в пару кликов получить нужные вычисления без необходимости корректировать формулу в паспорте показателя.

В платформе появились паспорта справочников, что сделало более удобным управление ими, а также дало возможность быстро находить связи с другими объектами в системе.

В модуле конструктора дашбордов добавили возможность переноса между дашбордами вкладки с настроенными аналитическими отчетами, а в один блок на дашборде теперь можно добавить множество фильтров, тем самым выделяя их в отдельную область и экономя место. Кроме того, в коннекторах улучшена работа с полями типа timestamp. Например, при маппинге данных в показатель с типом «период», фильтрация в отчетах будет автоматически распознавать все записи, входящие в период.

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Компания «Доверенная среда» — российский разработчик аналитической платформы «Триафлай». Входит в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы для создания прикладных решений анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования для крупных предприятий и холдингов.

«Триафлай» — российская BI-платформа корпоративного управления, позволяющая настраивать решения без программирования и без глубоких знаний в области ИТ, находить данные, извлекать и доставлять информацию для различных категорий бенефициаров в нужном им виде. Функционал платформы дает возможность настраивать сложную управленческую отчетность, бюджетирование, бюджетную модель, планирование, строить диаграммы и графики, информировать об изменениях в данных-отчетах (e-mail, Telegram, личный кабинет, SMS), доставлять информацию в виде интерактивных презентаций, регламентных отчетов, инфопанелей на мобильных устройствах. Платформа позволяет организовать работу по сбору, обработке, анализу информации для больших организационных структур с контролем прав, аудитом работы, организацией верифицированного доступа.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — холдинг, участник российского рынка информационных технологий. Обладает ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. НКК оказывает услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. В НКК входят компании группы «Систематика», Step Logic, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint, «Систематика консалтинг», «Национальная платформа», «РСТ-инвент», «Доверенная среда», Landata, Lanmax.

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