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O1 Properties О1 Пропертиз менеджмент

O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент


30.01.2025 Три четверти работодателей вернули в офисы большинство сотрудников 1
31.05.2024 VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
07.06.2019 «Билайн» договорился со скандальным арендодателем. Теперь ему не придется cъезжать 1
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство 1
22.12.2017 После ссоры с арендодателем «Билайн» переезжает на фабрику «Большевик» 1
15.12.2015 Softline внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в О1 Properties 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

O1 Properties и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
Yandex - Яндекс 7364 2
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 11 2
Ростелеком 9712 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 1
Lenovo Group 2294 1
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Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2836 1
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