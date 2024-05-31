VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры

VK заплатил 3,4 млрд руб. за бизнес-центр Skylight, в котором с 2013 г. расположена штаб-квартира компании. Изначально данный бизнес-центр был построен «Галс-Девелопмент», но затем актив перешел в собственность структур, связанных с O1 Properties.

Сколько VK заплатил за здание своей штаб-квартиры

Интернет-холдинг VK раскрыл подробности приобретения бизнес-центра Skylight на Ленинградском шоссе в Москве, в котором находится офис компании.

В 2023 г. холдинг VK приобрел АО «Линдер», которое через ООО «Ахил» владеет этим комплексом.

Сумма сделки составила 3,4 млрд руб. Эта сумма включает в себя задолженность «Линдера» перед VK и третьими лицами.

Здание Skylight имеет 27 этажей, его общая площадь - 49 тыс. кв. м. VK (прежнее название - Mail.ru Group) договорился об аренде Skylight в 2011 г. В 2013 г. состоялся переезд компании. В то время Skylight принадлежал застройщику - «Галс-Девелопмент». VK арендовала более 30 тыс. кв. м. офисных площадей в этом здании.

После кризиса 2014 г. многие арендаторы бизнес-недвижимости столкнулись с резким ростом платежей из-за девальвации рубля (большинство контрактов было номинировано в долларах). В 2016 г. смогла договорится о пересчете ставок арендных платежей в рубли.

Кто владел офисом VK

Согласно данным базы «Контур.Фокус», АО «Линдер» было создано в 2022 г. До VK компанией владел Андрей Цирик.

ООО «Ахил» было создано в 2017 г. Первоначально компанией владел Максим Ясько. Затем она последовательно принадлежала кипрским оффшорам Lisofaga Trading и Sevastrol, а c 2022 г. она перешла в собственность АО «Линдер». В 2023 г. выручка ООО «Ахил» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль - 645 млн руб.

По данным газеты «Ведомости», несколько лет назад Skylight сменила собственника: вместо «Галс-Девелопмент» им стали структуры, связанные с другим девелопером - O1 Properties. В частности, Максим Ясько был членом совета директоров одной из структур O1 Properties.

Как «Яндекс» арендует, строит и покупает собственные офисы

Конкурент VK «Яндекс» с 2008 г. арендует бизнес-центр «Красная роза» в центре Москвы на улице Льва Толстого. По состоянию на 2021 г. в распоряжении компании были офисные помещения общей площадью 65 тыс. кв. м.

В 2016 г. «Яндекс» договорился о приобретении бизнес-центра у его владельца - известного рантье Александра Клячина. Стоимость передаваемого имущества была оценена в $690 млн, при этом часть сделки должна была быть оплачена акциями Yandexc (прежний владелец «Яндекс»). Однако из-за роста курса акций Yandex покупатель посчитал сделку неразумной и отказался от нее.

В 2018 г. «Яндекс» купил 20-этажное здание гостиницы Korston (бывшая «Орленок»), расположенной в Москве на Воробьевых горах; Сумма сделки составила $145 млн. В 2020 г. начался снос гостиницы с целью строительства на ее месте новой штаб-квартиры «Яндекса».

Одновременно «Яндекс» продолжал снимать офис в «Красной зоне» и в 2021 г., договорился с арендодателями о пересчете валюты договора из долларов в рубли.