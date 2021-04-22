«Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды

«Яндекс» смог договориться о пересчете из долларов в рубли арендных ставок за использование площадей своего основного офиса на улице Льва Толстого. Сам договор аренды продлен на три года - «Яндексу» необходимо время, чтобы была построена новая штаб-квартира компании на Воробьевых горах.

«Яндекс» пересчитал из долларов в рубли договор аренды своего офиса

Компания «Яндекс» договорилась о продлении договора аренды своего офиса в центре Москвы - в расположенном на улице Льва Толстого бизнес-центре «Красная роза» - до июля 2024 г. Об этом говорится в отчетности головной структуры «Яндекса» - голландской компании Yandex.

«Яндекс» арендует площади в данном бизнес-центре с 2008 г. На нынешний момент общая площадь арендованных площадей составляет 64,5 тыс. кв. м. Договариваясь о продлении договора аренды, стороны также пришли к соглашению, что стоимость аренды будет установлена в рублях. До той поры ставки аренды были установлены в долларах США, а расчеты производились в рублях согласно курсу Центробанка.

За период с 2008 по 2018 гг. «Яндекс» заплатил за аренду своего центрального офиса $245 млн. Кроме того, в рамках пролонгации договора аренды «Яндекс» получил возможность пользоваться дополнительным имуществом стоимостью 9,5 млрд руб.

Как «Яндекс» пытался купить собственный офис

В 2016 г «Яндекс» договорился о покупке бизнес-центра «Красная роза» у его владельца - кипрской компании Krasnaya Rosa 1875, принадлежащей известному девелоперу и рантье Александру Клячину. «Яндекс» должен был получить объекты общей площадью 80 тыс. кв. м, расположенные на земельном участке общей площадью 4 га.

«Яндекс» договорился о выгодном пересчете из долларов в рубли арендных ставок за свой основной офис на улице Льва Толстого

На момент заключения этой договоренности рыночная стоимость передаваемого пакета акций Yandex составляла $150 млн. Однако затем акции компании подорожали и стоимость данного пакета акций выросла до $250 млн, что увеличило бы цену сделки до $740 млн. Yandex посчитал такие условия невыгодными и отказался от сделки, выплатив продавцу компенсацию в размере 45 млн руб.

Стоимость продаваемых объектов составляла $680 млн. При этом сделка должна были пройти в безденежной форме: Yandex должен был передать продавцу 12,9 млн собственных акций класса «А» (составляет 4% от общего числа акций) и взять на себя обязательства продавца по кредитной линии Сбербанка на сумму $490 млн.

Как «Яндекс» строит новое здание для будущей штаб-квартиры

В 2018 г. «Яндекс» купил 20-этажное здание гостиницы Korston, находящееся в Москве на Воробьевых горах, и право долгосрочной аренды земельного участка, на котором она расположена, площадью 4 га. Сумма сделки составила $145 млн.

Этими объектами владела группа Korston, принадлежащая Александру Кузнецову и Одиссею Киссиди. При этом здание гостиницы Korston и права аренды соответствующего земельного участка были заложены по кредиту ВТБ на сумму 9 млрд руб. В рамках сделки ВТБ забрал у должника данные активы и передал их «Яндексу».

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Гостиница Korston некоторое время продолжала функционировать - она была передана в аренду ее бывшим владельцам. Но в 2020 г. «Яндекс» приступил к сносу гостиницы и строительству на ее месте своей новой штаб-квартиры.

Сколько еще у «Яндекса» офисов в Москве

Однако на время строительства «Яндекс» вынужден продолжать арендовать здания в бизнес-центре «Красная роза». У «Яндекса» в аренде в Москве находится еще 47 тыс. кв. м офисных площадей. В том числе компания арендует 19 тыс. кв. м офисных площадей в «Москва-Сити» в бизнес-центре «Окко» и 15,8 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре «Лотте Плаза». На конец 2020 г. у «Яндекса» были непогашенные обязательства по аренде своих офисных площадей на общую сумму 17 млрд руб.

Как крупные арендаторы договаривались о пересчете ставок из долларов в рубли

Интересно, что после кризиса 2014 г. многие арендаторы, чьи договора аренды были номинированы в долларах, столкнулись с проблемами из-за возросших платежах в рублях. Сам «Яндекс» с 2017 г. предпочитал арендовать офисные площади, устанавливая арендные ставки в рублях. В пресс-службе «Яндекса» не ответили на запрос CNews относительно того, каким образом компании удалось договориться о пересчете арендных ставок на свой основной офис из долларов в рубли.

В 2016 г. Mail.ru Group договорилась о фиксации курса доллара при расчете за аренду площадей в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте. Взамен компания предоставила предоплату на несколько кварталов вперед. «Вымпелком» же предпочел судиться с компанией «Тизприбор». Оператор арендует площади в принадлежащем «Тизприбору» бизнес-центре «Эрмитаж-плаза» на Краснопролетарской улице, и первоначально его арендные ставки были номинированы в долларах.

Оператор требовал зафиксировать в договоре ценовой коридор 32-42 руб. за $1. После серии судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. «Вымпелком» так и не получил пересчета ставки арендных платежей, но оператору позволили сократить используемую ей площадь.

Затем «Вымпелком» стал готовиться к переезду в новый офис, но в 2019 г. оператор продлил на пять лет срок аренды офиса в «Эрмитаж-Плаза». Недавно «Вымпелком» вновь сократил занимаемые площади: в том числе на входе в офисе оператора вместо охраны «Вымпелкома» теперь находится охрана бизнес-центра.